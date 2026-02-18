REKLAMA

Nie każdy przelew to darowizna. Czasami to po prostu czynność techniczna, a obowiązek podatkowy nie powstaje

Nie każdy przelew to darowizna. Czasami to po prostu czynność techniczna, a obowiązek podatkowy nie powstaje

18 lutego 2026, 10:53
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Nie każdy przelew to darowizna. Czasami to po prostu czynność techniczna, a obowiązek podatkowy nie powstaje
Nie każdy przelew to darowizna. Czasami to po prostu czynność techniczna, a obowiązek podatkowy nie powstaje
Czasami przelew to po prostu czynność techniczna, a nie darowizna. Choć czasami przekazanie środków finansowych może pociągnąć za sobą niespodziewane konsekwencje, to jednak aby do tego doszło, muszą zostać spełnione konkretne warunki.

Wspólny rachunek i przelewanie pieniędzy

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej dużo mówi się i pisze o tym, jakie konsekwencje może za sobą pociągnąć dokonanie pozornie zwykłego przelewu środków finansowych między najbliższymi. W zależności od okoliczności organy skarbowe mogą zinterpretować taki przelew inaczej niż jego strony i zażądać uiszczenia odpowiedniego podatku. Tego rodzaju przypadki budzą niepokój wśród osób, które w codziennym życiu, czy to wspomagają finansowo swoich najbliższych, czy też pomagają zarządzać środkami finansowymi osobom starszym, czy wręcz przeciwnie, młodym i dopiero zdobywającym doświadczenie. W tego rodzaju sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 22 stycznia 2026 r. interpretację indywidualną (nr 0111-KDIB2-2.4015.195.2025.1.PB). Wniosek w tej sprawie złożyła osoba starsza, która po uzyskaniu znacznych środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości, poprosiła córkę o pomoc w zarządzaniu środkami finansowymi. Udzielone jej wsparcie miało polegać na dokonywaniu opłat z tytułu rachunków za codzienne utrzymanie, ale także na odpowiednim podziale środków na te stanowiące oszczędności i na te przeznaczone na wydatki bieżące. Aby ułatwić dokonywanie tych czynności, wnioskująca przekształciła swój rachunek bankowy na rachunek wspólny, a jej córka została jego współposiadaczem. Wspólnie założyły też rachunek oszczędnościowy, na który została przelana część środków finansowych. To córka zajmowała się zakładaniem na nim lokat, a także przelewała na rachunek bieżący środki uzyskane z odsetek od zgromadzonych na koncie oszczędności. W kontekście sygnalizowanych w przestrzeni publicznej potencjalnych problemów związanych z tego rodzaju rozliczeniami, do Dyrektora KIS złożono wniosek o wydanie interpretacji, w której zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy założenie przez córkę lokat bankowych na wspólnym rachunku bankowym oraz późniejsze dokonanie przez córkę przelewów odsetek z tych lokat z tego rachunku na inny rachunek wspólny może być interpretowane jako darowizna córki dla matki (powodując dla matki obowiązek podatkowy) z tego powodu, że córka była zleceniodawcą założenia lokat i zleceniodawcą przelewów odsetek, a matka jest współposiadaczem rachunku, na który środki trafiły?

Czasami przelew to po prostu czynność techniczna

Zdaniem wnioskującej dokonane czynności nie mogą być interpretowane jako darowizna, ponieważ córka założyła lokaty bankowe i dokonała transferu środków w ramach majątku osobistego matki, na jej prośbę i bez znaczenia pozostaje fakt, że była zleceniodawcą założenia lokat i zleceniodawcą przelewów. Wszystkie środki zgromadzone na obu rachunkach wspólnych należą do majątku osobistego matki, a zlecenie założenia lokat i zlecenie przelewów przez córkę są czynnościami technicznymi nie powodującymi zmiany właściciela środków przelewanych pomiędzy tymi rachunkami.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskującej za prawidłowe, a w uzasadnieniu wydanej interpretacji wskazał, że do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Jest więc ona czynnością dwustronną, w ramach której darczyńca i obdarowany składają oświadczenia woli, w których dochodzą do porozumienia co do tego, co będzie przedmiotem darowizny, że świadczenie tego przedmiotu nastąpi kosztem majątku darczyńcy a obdarowany to świadczenie przyjmuje i że będzie ono miało charakter nieodpłatny. Tymczasem w analizowanej sprawie córka jedynie technicznie pomaga matce w zarządzaniu rachunkami bankowymi, a środki zgromadzone na obu rachunkach cały czas należą (i należały) do matki. W konsekwencji zarówno założenie przez córkę lokat bankowych, jak i późniejsze dokonanie przez nią przelewów odsetek z tych lokat nie powodują powstania przysporzenia majątkowego po stronie matki. Dokonywanie takich operacji bankowych nie rodzi więc po stronie matki skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

