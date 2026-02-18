Nie każdy przelew to darowizna. Czasami to po prostu czynność techniczna, a obowiązek podatkowy nie powstaje

Wspólny rachunek i przelewanie pieniędzy

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej dużo mówi się i pisze o tym, jakie konsekwencje może za sobą pociągnąć dokonanie pozornie zwykłego przelewu środków finansowych między najbliższymi. W zależności od okoliczności organy skarbowe mogą zinterpretować taki przelew inaczej niż jego strony i zażądać uiszczenia odpowiedniego podatku. Tego rodzaju przypadki budzą niepokój wśród osób, które w codziennym życiu, czy to wspomagają finansowo swoich najbliższych, czy też pomagają zarządzać środkami finansowymi osobom starszym, czy wręcz przeciwnie, młodym i dopiero zdobywającym doświadczenie. W tego rodzaju sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 22 stycznia 2026 r. interpretację indywidualną (nr 0111-KDIB2-2.4015.195.2025.1.PB). Wniosek w tej sprawie złożyła osoba starsza, która po uzyskaniu znacznych środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości, poprosiła córkę o pomoc w zarządzaniu środkami finansowymi. Udzielone jej wsparcie miało polegać na dokonywaniu opłat z tytułu rachunków za codzienne utrzymanie, ale także na odpowiednim podziale środków na te stanowiące oszczędności i na te przeznaczone na wydatki bieżące. Aby ułatwić dokonywanie tych czynności, wnioskująca przekształciła swój rachunek bankowy na rachunek wspólny, a jej córka została jego współposiadaczem. Wspólnie założyły też rachunek oszczędnościowy, na który została przelana część środków finansowych. To córka zajmowała się zakładaniem na nim lokat, a także przelewała na rachunek bieżący środki uzyskane z odsetek od zgromadzonych na koncie oszczędności. W kontekście sygnalizowanych w przestrzeni publicznej potencjalnych problemów związanych z tego rodzaju rozliczeniami, do Dyrektora KIS złożono wniosek o wydanie interpretacji, w której zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy założenie przez córkę lokat bankowych na wspólnym rachunku bankowym oraz późniejsze dokonanie przez córkę przelewów odsetek z tych lokat z tego rachunku na inny rachunek wspólny może być interpretowane jako darowizna córki dla matki (powodując dla matki obowiązek podatkowy) z tego powodu, że córka była zleceniodawcą założenia lokat i zleceniodawcą przelewów odsetek, a matka jest współposiadaczem rachunku, na który środki trafiły?

REKLAMA

REKLAMA

Czasami przelew to po prostu czynność techniczna

Zdaniem wnioskującej dokonane czynności nie mogą być interpretowane jako darowizna, ponieważ córka założyła lokaty bankowe i dokonała transferu środków w ramach majątku osobistego matki, na jej prośbę i bez znaczenia pozostaje fakt, że była zleceniodawcą założenia lokat i zleceniodawcą przelewów. Wszystkie środki zgromadzone na obu rachunkach wspólnych należą do majątku osobistego matki, a zlecenie założenia lokat i zlecenie przelewów przez córkę są czynnościami technicznymi nie powodującymi zmiany właściciela środków przelewanych pomiędzy tymi rachunkami.



Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskującej za prawidłowe, a w uzasadnieniu wydanej interpretacji wskazał, że do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Jest więc ona czynnością dwustronną, w ramach której darczyńca i obdarowany składają oświadczenia woli, w których dochodzą do porozumienia co do tego, co będzie przedmiotem darowizny, że świadczenie tego przedmiotu nastąpi kosztem majątku darczyńcy a obdarowany to świadczenie przyjmuje i że będzie ono miało charakter nieodpłatny. Tymczasem w analizowanej sprawie córka jedynie technicznie pomaga matce w zarządzaniu rachunkami bankowymi, a środki zgromadzone na obu rachunkach cały czas należą (i należały) do matki. W konsekwencji zarówno założenie przez córkę lokat bankowych, jak i późniejsze dokonanie przez nią przelewów odsetek z tych lokat nie powodują powstania przysporzenia majątkowego po stronie matki. Dokonywanie takich operacji bankowych nie rodzi więc po stronie matki skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn.