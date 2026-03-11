REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Polacy płacą więcej za codzienne zakupy. Te produkty zdrożały najbardziej [RAPORT]

Polacy płacą więcej za codzienne zakupy. Te produkty zdrożały najbardziej [RAPORT]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 08:46
Polacy płacą więcej za codzienne zakupy. Te produkty zdrożały najbardziej [RAPORT]
Polacy płacą więcej za codzienne zakupy. Te produkty zdrożały najbardziej [RAPORT]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W lutym 2026 roku zakupy produktów codziennego użytku w sklepach detalicznych zdrożały średnio o 3,8 proc. rok do roku - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. W tym czasie ceny samej żywności poszły w górę o 3,4 proc.

„Lutowe dane przedstawiają obraz umiarkowanej, stabilnej inflacji detalicznej. Na przestrzeni trzech poprzednich miesięcy ceny w sklepach zmieniały się w wąskim przedziale. Rosły wolniej niż w czasach wysokiej inflacji. Jednak choć tempo wzrostu jest znacznie wolniejsze niż w szczytowym okresie, to koszty zakupów wciąż są na poziomach nieporównywalnie wyższych niż jeszcze trzy lata temu. To właśnie ta skumulowana podwyżka, a nie bieżąca dynamika, najbardziej uderza w portfele Polaków” – zauważył dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

REKLAMA

REKLAMA

Codzienne zakupy zdrożały, jakie segmenty?

Z raportu wynika, że w lutym br. codzienne zakupy zdrożały w ujęciu rocznym średnio o 3,8 proc. Podwyżki dotyczyły żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz pozostałego asortymentu, np. chemii gospodarczej i art. dla dzieci. W styczniu br. wzrost rdr. wyniósł 3,7 proc., a w grudniu ub.r. – 3,8 proc.

Orpych przypomniał, że inflacja liczona przez GUS wyniosła w Polsce w styczniu 2026 r. 2,2 proc. rdr. „To oznacza, że ceny w sklepach rosły dotychczas prawie dwa razy szybciej. Właśnie dlatego konsumenci często mają poczucie, że rzeczywistość jest gorsza, niż to wynika z oficjalnych danych. Nasz raport koncentruje się na wybranej, ale bardzo ważnej z perspektywy konsumenta grupie produktów codziennej potrzeby. Wskaźnik CPI obejmuje znacznie szerszy, ważony koszyk towarów i usług, w tym paliwa, usługi czy elektronikę, a te kategorie potrafią istotnie obniżać ogólny wynik” - wskazał ekspert.

Z danych zebranych przez UCE Research wynika, że ceny samej żywności w lutym br. poszły w górę średnio o 3,4 proc. rdr. W styczniu wzrost wyniósł 3,2 proc., a w grudniu ub.r. – 3,1 proc. rdr.

REKLAMA

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

W przemyśle spożywczym ceny sprzedaży spadły w ciągu roku o 3,2 proc., a w sklepach – o podobną wartość wzrosły. Najwyraźniej jako konsumenci akceptujemy taki poziom cen. W ciągu ostatniego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6 proc. Stać więc nas na »przełknięcie« wyższych cen żywności” – ocenił dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W opinii Roberta Orpycha różnica między dynamiką wzrostu cen wszystkich analizowanych kategorii a samą żywnością to jeden z najciekawszych sygnałów płynących z lutowych danych. W jego ocenie to dobra wiadomość dla konsumentów, bo przez lata to właśnie produkty spożywcze były głównym motorem wzrostów cenowych koszyka codziennych zakupów.

Zmniejszanie gramatury produktów jako ukryty wzrost cen

W przypadku żywności podstawowej konkurencja między sieciami jest bezwzględna i hamuje marże. Warto też pamiętać o tym, że sklepy często zamiast podnosić ceny, zmniejszają gramaturę produktu. Konsument płaci tyle samo, ale dostaje mniej. I to jest wzrost cen, którego statystyki nie wychwytują” – podkreślił ekspert.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Analiza cen objęła ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 84 tys. cen detalicznych z przeszło 39,5 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Koniec z 13. i 14. emeryturą oraz 800 plus, a zamiast tego – wypłata 208 tys. zł za urodzenie dziecka. Rewolucja w świadczeniach od 1 stycznia 2027 r., która ma zapobiec katastrofie demograficznej?
Koniec z 13. i 14. emeryturą oraz 800 plus, a zamiast tego – wypłata 208 tys. zł za urodzenie dziecka. Rewolucja w świadczeniach od 1 stycznia 2027 r., która ma zapobiec katastrofie demograficznej?
To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu jeszcze w Polsce nie było
To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu jeszcze w Polsce nie było
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód!
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód!
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?
11 mar 2026

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie wiążą faktu posiadania przez nauczyciela legitymacji z prawem do określonych ulg. Zarówno mLegitymacja jak i legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty potwierdzają jedynie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu jeszcze w Polsce nie było
11 mar 2026

Nie milkną echa dyskusji, jaka przetoczyła się przez Polskę, po tym jak piosenkarka Dorota Rabczewska nagłośniła funkcjonowanie, często za wiedzą władz lokalnych, patoschronisk. Czy remedium na bezdomność zwierząt może się okazać pomysł gminy Słońsk, która chce stosować finansowe zachęty za przygarnięcie czworonoga. To ma być „Becikowe na 4 łapy” wynoszące 1500 złotych. Podobne rozwiązanie wprowadził już samorząd w Chojnicach, który jest jeszcze bardziej hojny, bo oferuje 2 tysiące złotych.
Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to drukowanie pieniędzy przez NBP?
10 mar 2026

Bez względu na to, jaki los spotka ostatecznie ustawę o SAFE, pewne jest jedno: politycznie zyskają wszystkie strony konfliktu, ale instytucjonalnie straci państwo polskie. W sporze ginie bowiem to, co najważniejsze: wiarygodność i przejrzystość finansów publicznych.
Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
10 mar 2026

ZUS podał nowe kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń, które obowiązują od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Ile pieniędzy z emerytury i renty komornik musi zostawić świadczeniobiorcy?

REKLAMA

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego a prawo banku do przetwarzania danych w BIK bez zgody kredytobiorcy
10 mar 2026

W sporach dotyczących kredytów konsumenckich coraz częściej pojawia się problem wykraczający poza samą wysokość zobowiązania kredytowego. Chodzi o konsekwencje zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego (SKD) dla prawa banku do przetwarzania danych kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) bez jego zgody. W praktyce coraz więcej spraw pokazuje, że zastosowanie sankcji kredytu darmowego może podważyć podstawę prawną dalszego przetwarzania danych kredytobiorcy po wygaśnięciu zobowiązania. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy bank uzasadnia przetwarzanie danych wystąpieniem opóźnienia w spłacie kredytu przekraczającego 60 dni.
Dlaczego numery rachunków bankowych są tak długie i co znaczą poszczególne cyfry? Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru konta?
10 mar 2026

Dlaczego rachunki bankowe są tak długie i trudne do zapamiętania? To efekt precyzyjnej konstrukcji systemu, który pozwala bankom na całym świecie rozpoznawać numery rachunków i przelewać pieniądze bez pomyłek. Jak to działa? Odpowiedź w naszym poradniku.

Systemowe wsparcie na zatrudnienie pomocy domowej dla seniora. Będzie nowa ulga podatkowa?
10 mar 2026

Czy ulga podatkowa mogłaby stać się istotną zachętą do legalnego zatrudniania pomocy domowej przez seniorów? Do resortu finansów trafił wniosek o wprowadzenie w obowiązujących przepisach zmian, które wsparłyby legalne działania osób starszych, które muszą we własnym zakresie zapewnić sobie pomoc osób trzecich.
Milionowy dług z 14 tys. zł. RPO zaskarża do Sądu Najwyższego lichwiarskie odsetki
10 mar 2026

Odsetki w wysokości 1 proc. dziennie sprawiły, że dług w wysokości 14,5 tys. zł urósł do ponad miliona złotych. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na nakaz zapłaty z 2002 r., wskazując na rażące naruszenie prawa i konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej.

REKLAMA

KSeF już działa, a firmy wciąż błądzą. Najczęstsze błędy przedsiębiorców mogą słono kosztować
11 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur miało uprościć obieg dokumentów, ale pierwsze tygodnie jego funkcjonowania pokazały coś zupełnie innego. Przedsiębiorcy wciąż mają problemy ze zrozumieniem podstawowych zasad działania systemu, a błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w rozliczeniach. Ekspertka wyjaśnia, gdzie najłatwiej o pomyłkę i na co firmy powinny szczególnie uważać.
Kiedy zakończyć dokarmianie ptaków i jak zadbać o karmnik wiosną?
10 mar 2026

Kiedy zakończyć dokarmianie dzikich ptaków w ogrodzie lub na balkonie? Co zrobić z karmnikiem po zimie? Jak można pomagać ptakom w okresie wiosenno-letnim?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA