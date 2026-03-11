Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych – zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Zakazane będą także saszetki nikotynowe.

Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów opowiedziała się za zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów (zarówno zawierających nikotynę i beznikotynowych) oraz za ograniczeniem dotyczącym woreczków nikotynowych. Planowane regulacje mają ograniczyć używanie jednorazowych papierosów elektronicznych nie tylko przez osoby poniżej 18. roku życia, lecz także przez dorosłych.

Według rzecznika rządu Adama Szłapki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jest oczekiwany ze względu na szkody społeczne.

Zakaz sprzedaży e-papierosów

Zakaz sprzedaży ma dotyczyć zarówno jednorazowych e-papierosów zawierających nikotynę, jak i jednorazowych papierosów elektronicznych niezawierających nikotyny. Projekt przewiduje nową definicję jednorazowego e-papierosa. Będzie to urządzenie, którego nie można ponownie napełnić płynem ani używać z wymiennymi wkładami.

E-papierosy są szkodliwe nawet jeśli nie zawierają nikotyny. Zwiększają ryzyko rozpoczęcia palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a palenie pozostaje jedną z głównych możliwych do uniknięcia przyczyn zgonów.

Ekonomiczne skutki palenia w Polsce szacuje się na poziomie 57 miliardów złotych rocznie (koszt leczenia chorób odtytoniowych plus koszty związane z utratą produktywności).

Zakaz sprzedaży woreczków nikotynowych

Projektowana ustawa przewiduje również zmiany dotyczące tzw. woreczków nikotynowych. W sprzedaży miałyby pozostać jedynie produkty o smaku tytoniowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, aromaty – np. miętowe, owocowe czy słodkie – szczególnie zwiększają atrakcyjność tych wyrobów dla młodzieży.

Projekt wprowadza także zakaz sprzedaży produktów zawierających nikotynę, które nie są wyrobami tytoniowymi ani produktami powiązanymi z tytoniem. Chodzi np. o niektóre nowe formy produktów nikotynowych. Wyjątek będą stanowić produkty dopuszczone jako leki, wyroby medyczne, żywność lub pasza. W takich przypadkach produkty te będą musiały spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa.

Kara za wprowadzenie do sprzedaży

Zwiększona zostanie kontrola składu papierosów elektronicznych. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa będą mogły zlecać badania laboratoryjne płynów do e-papierosów i emisji z tych urządzeń. Badania pozwolą sprawdzić, czy produkty spełniają wymagania techniczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje, że za wprowadzanie do sprzedaży zakazanych produktów będzie grozić grzywna do 200 tys. zł, kara ograniczenia wolności albo obie te kary łącznie.

Wejście w życie ustawy

Projekt ustawy zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Produkty niespełniające nowych wymagań będą mogły pozostawać w sprzedaży maksymalnie przez 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Po tym czasie nie będzie można ich legalnie sprzedawać.