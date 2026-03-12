REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Zakupy zmieniają się na naszych oczach. Hipermarkety w odwrocie

Zakupy zmieniają się na naszych oczach. Hipermarkety w odwrocie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 14:07
Zakupy zmieniają się na naszych oczach. Hipermarkety w odwrocie
Zakupy zmieniają się na naszych oczach. Hipermarkety w odwrocie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w nawykach zakupowych europejskich, w tym polskich klientów sprawiły, że udział hipermarketów w rynku spożywczym się zmniejsza, zyskują natomiast dyskonty i sklepy convenience - wynika z raportu Savills. Sieci handlowe planują zmniejszenie powierzchni części sklepów.

Z raportu wynika, że udział hipermarketów w europejskim rynku spożywczym spadł z 12 proc. w 2019 roku do 10 proc. w 2024 roku, a prognozy wskazują na dalszy spadek do 9 proc. w ciągu następnych 4 lat. Średnia powierzchnia sklepu spożywczego w Europie zmniejszyła się w latach 2020-2024 o 2,6 proc. Przy tym sieci handlowe planują ograniczyć powierzchnię wybranych sklepów nawet o 25 proc., a uzyskany w ten sposób metraż przeznaczyć na obsługę szybkich dostaw do klientów (tzw. logistykę ostatniej mili) lub na wynajem dla innych firm.

REKLAMA

REKLAMA

Zmniejszanie powierzchni sklepów i nowe formaty

Zmiana nawyków konsumenckich wymusza na operatorach redefinicję portfeli nieruchomości. Dzisiejszy klient stawia na szybkość i bliskość, co sprawia, że strategiczny nacisk przesuwa się na gęste sieci miejskie i mniejsze formaty. Przykładem takiej transformacji są plany Carrefour, który do 2030 roku zamierza uruchomić 1750 nowych placówek w formatach convenience we Francji i Hiszpanii” - zauważyła Elżbieta Majdan z Savills Polska.

Wzrost inwestycji w sklepy spożywcze w Europie

Autorzy raportu zwrócili uwagę na 16-procentowy wzrost w 2025 r. wolumenu inwestycji w sklepy spożywcze na europejskim rynku - ich wartość osiągnęła poziom 6,1 mld euro. Kluczową rolę odegrały operacje typu sale-and-leaseback, czyli najmu zwrotnego, stanowiące aż 21 proc. całkowitego wolumenu inwestycji rynkowych. Jest to najwyższy udział tego typu transakcji od 13 lat. Najem zwrotny to rodzaj transakcji polegającej na tym, że właściciel nieruchomości sprzedaje ją nabywcy, a następnie wynajmuje od niego tą samą nieruchomość.

W obliczu presji na marże i konieczności modernizacji systemów energetycznych, detaliści coraz częściej sięgają po transakcje sale-and-leaseback, aby uwolnić kapitał zamrożony w murach. Dla inwestorów nieruchomości, w których działają sklepy spożywcze, z długimi, indeksowanymi umowami najmu stanowią atrakcyjny produkt inwestycyjny” - stwierdziła Wioleta Wojtczak z Savills Polska.

REKLAMA

Przyszłość handlu - model omnichanne

Eksperci uważają, że przyszłość handlu spożywczego będzie polegać na tzw. modelu omnichannel, w którym sklepy stacjonarne pełnią również rolę centrów realizacji zamówień online. Udział sprzedaży online w sektorze spożywczym ma ustabilizować się na poziomie 4,8 proc. do 2028 roku (poza rynkiem brytyjskim). Jednocześnie rosną wymagania kapitałowe związane z regulacjami ESG, m.in. w zakresie wymiany systemów chłodniczych czy montażu instalacji fotowoltaicznych, co staje się stałym elementem planowania wydatków inwestycyjnych sieci handlowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trendy widoczne na polskim rynku spożywczym

Autorzy raportu zauważyli, że wiele trendów pokazanych w raporcie europejskim widocznych jest również widocznych na polskim rynku, choć zachowuje on swoją specyfikę. Żywność, napoje i wyroby tytoniowe to najsilniejsza kategoria handlu detalicznego w naszym kraju, odpowiadająca za 25,7 proc. sprzedaży detalicznej w 2025 r. Jednocześnie produkty te najrzadziej trafiają do koszyków online – udział handlu e-commerce na rynku spożywczym w Polsce w ubiegłym roku oscylował wokół 0,9 proc. miesięcznie. To wynik znacznie niższy od prognozowanej średniej dla Europy.

Polski rynek również stawia na multiformatowość

Polski rynek również stawia na multiformatowość. Autorzy raportu podali przykłady sieci Auchan i Carrefour, które działają w różnych formatach: od hipermarketów, przez supermarkety (o pow. 1000-2000 mkw.) i sklepy osiedlowe (MojeAuchan, Globi, Express), aż po placówki ultra-convenience na stacjach paliw. Dane GUS potwierdzają odwrót od dużych powierzchni sklepowych: na koniec 2024 r. w Polsce działało 545 hipermarketów (spadek o 1 placówkę względem 2020 r.) oraz 10 647 supermarketów, których liczba w tym samym okresie wzrosła o 2477 obiektów.

Również na polskim rynku inwestycyjnym zainteresowanie sektorem spożywczym pozostaje wysokie. „Przykładem aktywnego inwestora jest np. Centerscape, który w 2026 r. ogłosił zakup placówek sieci Lidl w Mszczonowie oraz Biedronki w Lidzbarku. Inwestorzy coraz częściej szukają też parków handlowych z silnym operatorem spożywczym. Potwierdzają to ostatnie duże transakcje, jak przejęcie 8 centrów handlowych Auchan przez Shopper Park Plus czy planowany zakup portfela nieruchomości Intermarche i Bricomarche przez amerykański Ares Management Corporation” - wskazano w raporcie.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
Nocna prohibicja w Warszawie przegłosowana. Od 1 czerwca 2026 po 22:00 alkoholu w sklepach i na stacjach paliw już nie kupisz
Nocna prohibicja w Warszawie przegłosowana. Od 1 czerwca 2026 po 22:00 alkoholu w sklepach i na stacjach paliw już nie kupisz
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim
12 mar 2026

Osoba prywatna, która wykupiła samochód w ramach leasingu konsumenckiego i sprzedała go przed upływem sześciu miesięcy od nabycia, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Dobra wiadomość jest jednak taka, że podatek nie zawsze musi być należny decyduje bowiem dochód, a nie sam przychód. Jeśli suma kosztów nabycia pojazdu, czyli opłaty wstępnej, rat leasingowych i ceny wykupu, przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży, obowiązek podatkowy nie powstaje. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2026 r.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.
Nocna prohibicja w Warszawie przegłosowana. Od 1 czerwca 2026 po 22:00 alkoholu w sklepach i na stacjach paliw już nie kupisz
12 mar 2026

Rada Warszawy przegłosowała zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Od 1 czerwca 2026 r. kupienie piwa czy wina w sklepie lub na stacji benzynowej między 22:00 a 6:00 będzie niemożliwe. Za uchwałą zagłosowało 57 radnych, przeciw byli tylko dwaj. Stolica dołącza do miast, które zdecydowały się na nocną prohibicję.

REKLAMA

Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
12 mar 2026

Jakie obowiązki podatkowe obciążają polskiego rezydenta, który uzyskuje dochody zagranicą? Jak często bywa w podatkach, na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ważnych jest kilka kwestii w tym to, w jakich krajach podatnik uzyskał dochody.
Waloryzacja emerytur 2026. Jakie kwoty przysługują? O jaki dodatki można wnioskować?
12 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe stawki świadczeń emerytalno-rentowych. Sprawdź, o ile wzrosła Twoja emerytura, jakie dodatki możesz otrzymać i w jakich sytuacjach ZUS wymaga od Ciebie formalności. Oto szczegóły.
Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?

REKLAMA

Nocna prohibicja w Warszawie zatwierdzona przez radnych. Znamy planowany termin
12 mar 2026

Stołeczni radni przyjęli w czwartek uchwałę wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Nocna prohibicja, jeśli uchwała nie zostanie zakwestionowana przez wojewodę, zacznie obowiązywać od 1 czerwca.
Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?
12 mar 2026

Do użytkowników instalacji fotowoltaicznych znów zgłaszają się kontrolerzy. Jednak czy tym razem to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa? Wątpliwości są uzasadnione, bo w 2025 r. do prosumentów zgłaszały się osoby, które nie miały uprawnień do prowadzenia kontroli.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA