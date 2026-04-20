CPN obniża ceny paliw. Kierowcy zyskują miliardy, Polska najtańsza w UE

CPN obniża ceny paliw. Kierowcy zyskują miliardy, Polska najtańsza w UE

20 kwietnia 2026, 08:27
Adam Kuchta
Adam Kuchta
CPN obniża ceny paliw. Kierowcy zyskują miliardy, Polska najtańsza w UE
Ceny paliw w Polsce spadły nawet o ponad 1 zł na litrze, a miesięczne oszczędności kierowców i firm przekraczają 3 miliardy złotych. Mechanizm CPN stabilizuje rynek i sprawia, że Polacy tankują najtaniej w Unii Europejskiej – wynika z najnowszych danych.

Ministerstwo Energii wskazuje, że wprowadzenie pakietu CPN przyniosło odczuwalne zmiany na rynku paliw, które bezpośrednio przekładają się na codzienne wydatki kierowców i firm. Już w pierwszych dniach obowiązywania mechanizmu ceny na stacjach zaczęły spadać, a następnie ustabilizowały się na wyraźnie niższym poziomie. To efekt działań osłonowych, które ograniczyły wpływ globalnych wahań cen ropy na krajowy rynek. W praktyce oznacza to nie tylko tańsze tankowanie, ale także większą przewidywalność kosztów transportu i prowadzenia działalności gospodarczej. Skala zmian jest znacząca i widoczna zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i całej gospodarki.

CPN działa: ceny paliw wyraźnie spadły i się ustabilizowały

„Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach. Program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to niezbędne, z niezmiennym priorytetem – ochroną polskich kierowców i polskiej gospodarki" – podkreśla Minister Energii Miłosz Motyka.

Po uruchomieniu mechanizmu CPN ceny paliw na stacjach natychmiast spadły. Zmiana ma charakter trwałej korekty poziomu cen, a nie krótkotrwałej reakcji rynku. Ceny po wprowadzeniu mechanizmów osłonowych utrzymują się na stabilnym, niższym poziomie. Paliwa potaniały średnio o:

  • ok. 1,2–1,3 zł na litrze benzyny
  • ok. 1,3–1,4 zł na litrze oleju napędowego

Oznacza to spadek cen rzędu około 20 proc. Względem poziomów sprzed wprowadzenia pakietu CPN.

Ponad 3 miliardy zł miesięcznie w kieszeniach Polaków

Miesięczne zużycie paliw w Polsce wynosi średnio ok. 423 tys. ton benzyny i ok. 1,38 mln ton oleju napędowego.

Porównując ceny obowiązujące po wdrożeniu CPN ze średnim poziomem cen sprzed jego wprowadzenia, miesięczne szacunkowe oszczędności przy tankowaniu wynoszą około:

  • 690 mln zł w przypadku benzyny
  • 2,33 mld zł w przypadku oleju napędowego
Ważne

Oznacza to, że dzięki mechanizmowi CPN w budżetach polskich rodzin i firm pozostaje ponad 3 mld zł miesięcznie.

Polska z najtańszym paliwem w Unii Europejskiej

Ceny paliw w Polsce pozostają relatywnie niskie na tle państw regionu, mimo utrzymującej się zmienności na globalnych rynkach ropy. Różnice względem krajów UE są zauważalne.

Średnio olej napędowy jest tańszy niż np. w Holandii o ok. 3,8 zł/l, w Niemczech o ok. 2,2 zł/l, na Węgrzech o ok. 1,5 zł/l i w Czechach o ok. 1 zł/l. W przypadku benzyny różnice sięgają ok. 4,6 zł/l względem Holandii, ok. 3 zł w Niemczech oraz o ok. 1 zł wobec znaczącej części państw regionu.

Jak działa mechanizm CPN? Kluczowe zasady i narzędzia

Wprowadzenie ceny maksymalnej ograniczyło przełożenie wysokich cen hurtowych na poziom detaliczny, stabilizując rynek w okresie zwiększonej zmienności. Mechanizm obejmuje:

  • wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw
  • bieżącą aktualizację limitów cenowych
  • zastosowanie instrumentów podatkowych – obniżonej stawki VAT (z 23% do 8%) i akcyzy (o 29 gr/l dla benzyny i o 28 gr/l dla oleju napędowego)

Mechanizm koncentruje się na paliwach, z których korzysta zdecydowana większość kierowców — benzynie 95 i 98 oraz oleju napędowym. Te produkty w największym stopniu wpływają na codzienne wydatki i koszty prowadzenia działalności.

Maksymalna cena detaliczna paliw to wartość graniczna obowiązująca na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit.

Bezpieczeństwo dostaw paliw pozostaje stabilne

Krajowy system paliwowy funkcjonuje stabilnie, a obecna sytuacja nie wskazuje na ryzyko zakłóceń w dostawach. Zapasy interwencyjne ropy i paliw przekraczają wymagany poziom 90 dni zapotrzebowania. Dostawy ropy są zdywersyfikowane geograficznie (m.in. Arabia Saudyjska, Norwegia, USA, Wielka Brytania), a infrastruktura logistyczna działa bez zakłóceń.

Na rynku detalicznym nie odnotowywane są problemy z dostępnością paliw. Stacje są zaopatrzone, a sprzedaż prowadzona jest w sposób ciągły.
Sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana przez Ministerstwo Energii.

*źródło: e-petrol.pl. Średnie ceny na podstawie kursów NBP na dzień 2026-04-15

Źródło: INFOR
