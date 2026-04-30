Sklepy otwarte 1 maja 2026. Gdzie zrobimy zakupy w Święto Pracy?

Nadchodząca majówka 2026 zapowiada się na wyjątkowo długi weekend. Ponieważ 1 maja wypada w piątek, wielu z nas zaplanuje rodzinne grillowanie lub wyjazd. Warto jednak pamiętać, że Święto Pracy to dzień ustawowo wolny od handlu. Gdzie zatem udać się po zapomniany prowiant lub węgiel drzewny? Sprawdź szczegóły.

Wielkie sieci handlowe zamknięte na cztery spusty

Zgodnie z przepisami o ograniczeniu handlu w święta, 1 maja 2026 roku (piątek) większość placówek handlowych będzie nieczynna. Zakazu tego nie ominą największe sieci dyskontów i marketów. W ten dzień nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak:

Biedronka,

Lidl,

Dino,

Kaufland,

Auchan,

Netto.

Nieczynne będą również galerie handlowe. Wyjątkiem w ich wnętrzach mogą być jedynie kina, siłownie oraz restauracje, które działają na podstawie innych regulacji prawnych.

Wyjątki od zakazu handlu. Tu zrobisz zakupy 1 maja

Choć bramy dużych marketów pozostaną zamknięte, prawo przewiduje wyjątki, które ratują nas w awaryjnych sytuacjach:

Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe : Największe szanse na zakupy mamy w punktach takich jak Żabka czy Carrefour Express. Warunkiem ich otwarcia jest obecność za ladą samego właściciela. Godziny otwarcia Żabki: W dni świąteczne sklepy te pracują zazwyczaj w skróconych godzinach, np. 10:00–18:00 lub 11:00-20:00.

: Największe szanse na zakupy mamy w punktach takich jak Żabka czy Carrefour Express. Warunkiem ich otwarcia jest obecność za ladą samego właściciela. Godziny otwarcia Żabki: W dni świąteczne sklepy te pracują zazwyczaj w skróconych godzinach, np. 10:00–18:00 lub 11:00-20:00. Stacje paliw : Są otwarte całodobowo. Kupimy tam nie tylko napoje, ale też podstawowe produkty spożywcze, pieczywo czy akcesoria do grilla.

: Są otwarte całodobowo. Kupimy tam nie tylko napoje, ale też podstawowe produkty spożywcze, pieczywo czy akcesoria do grilla. Inne punkty: Ustawa nie obejmuje aptek, kwiaciarni, lodziarni oraz sklepów na dworcach kolejowych i lotniskach.

Kalendarz zakupowy na majówkę 2026

Aby uniknąć kolejek i stresu, warto zapisać te daty:

30 kwietnia (czwartek): Ostatni dzień handlowy przed świętem. Wiele sieci (np. Biedronka, Lidl) wydłuża wtedy godziny pracy nawet do 23:00 lub 23:30.

1 maja (piątek): Święto Pracy - zakaz handlu (otwarte tylko stacje i małe punkty).

2 maja (sobota): Dzień Flagi - handel odbywa się normalnie. Wszystkie sklepy są otwarte w standardowych godzinach.

3 maja (niedziela): Święto Konstytucji - zakaz handlu (sklepy ponownie zamknięte).

Nasza rada: Jeśli planujesz grilla, węgiel i mięso kup najpóźniej w czwartek (30 kwietnia) lub w sobotę (2 maja). W piątek 1 maja będziesz musiał liczyć na stacje benzynowe lub lokalne Żabki, gdzie asortyment może być już przebrany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakupy online i dostawy w majówkę

Jeśli 1 maja zabraknie Ci produktów na stół, a nie masz w pobliżu otwartego sklepu stacjonarnego, rozwiązaniem mogą być aplikacje typu q-commerce (np. Lisek, Wolt, Glovo). W dużych miastach tzw. dark stores często pracują w dni wolne, o ile pozwala na to ich model logistyczny. Warto jednak sprawdzić dostępność kurierów w aplikacji już od rana - w święta czas oczekiwania może być znacznie wydłużony, a asortyment (szczególnie produkty na grilla) może szybko znikać z wirtualnych półek.