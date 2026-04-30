Sklepy otwarte 1 maja 2026. Gdzie zrobimy zakupy w Święto Pracy?
Nadchodząca majówka 2026 zapowiada się na wyjątkowo długi weekend. Ponieważ 1 maja wypada w piątek, wielu z nas zaplanuje rodzinne grillowanie lub wyjazd. Warto jednak pamiętać, że Święto Pracy to dzień ustawowo wolny od handlu. Gdzie zatem udać się po zapomniany prowiant lub węgiel drzewny? Sprawdź szczegóły.
- Wielkie sieci handlowe zamknięte na cztery spusty
- Wyjątki od zakazu handlu. Tu zrobisz zakupy 1 maja
- Kalendarz zakupowy na majówkę 2026
- Zakupy online i dostawy w majówkę
Wielkie sieci handlowe zamknięte na cztery spusty
Zgodnie z przepisami o ograniczeniu handlu w święta, 1 maja 2026 roku (piątek) większość placówek handlowych będzie nieczynna. Zakazu tego nie ominą największe sieci dyskontów i marketów. W ten dzień nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak:
- Biedronka,
- Lidl,
- Dino,
- Kaufland,
- Auchan,
- Netto.
Nieczynne będą również galerie handlowe. Wyjątkiem w ich wnętrzach mogą być jedynie kina, siłownie oraz restauracje, które działają na podstawie innych regulacji prawnych.
Wyjątki od zakazu handlu. Tu zrobisz zakupy 1 maja
Choć bramy dużych marketów pozostaną zamknięte, prawo przewiduje wyjątki, które ratują nas w awaryjnych sytuacjach:
- Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe: Największe szanse na zakupy mamy w punktach takich jak Żabka czy Carrefour Express. Warunkiem ich otwarcia jest obecność za ladą samego właściciela. Godziny otwarcia Żabki: W dni świąteczne sklepy te pracują zazwyczaj w skróconych godzinach, np. 10:00–18:00 lub 11:00-20:00.
- Stacje paliw: Są otwarte całodobowo. Kupimy tam nie tylko napoje, ale też podstawowe produkty spożywcze, pieczywo czy akcesoria do grilla.
- Inne punkty: Ustawa nie obejmuje aptek, kwiaciarni, lodziarni oraz sklepów na dworcach kolejowych i lotniskach.
Kalendarz zakupowy na majówkę 2026
Aby uniknąć kolejek i stresu, warto zapisać te daty:
- 30 kwietnia (czwartek): Ostatni dzień handlowy przed świętem. Wiele sieci (np. Biedronka, Lidl) wydłuża wtedy godziny pracy nawet do 23:00 lub 23:30.
- 1 maja (piątek): Święto Pracy - zakaz handlu (otwarte tylko stacje i małe punkty).
- 2 maja (sobota): Dzień Flagi - handel odbywa się normalnie. Wszystkie sklepy są otwarte w standardowych godzinach.
- 3 maja (niedziela): Święto Konstytucji - zakaz handlu (sklepy ponownie zamknięte).
Nasza rada: Jeśli planujesz grilla, węgiel i mięso kup najpóźniej w czwartek (30 kwietnia) lub w sobotę (2 maja). W piątek 1 maja będziesz musiał liczyć na stacje benzynowe lub lokalne Żabki, gdzie asortyment może być już przebrany.
Zakupy online i dostawy w majówkę
Jeśli 1 maja zabraknie Ci produktów na stół, a nie masz w pobliżu otwartego sklepu stacjonarnego, rozwiązaniem mogą być aplikacje typu q-commerce (np. Lisek, Wolt, Glovo). W dużych miastach tzw. dark stores często pracują w dni wolne, o ile pozwala na to ich model logistyczny. Warto jednak sprawdzić dostępność kurierów w aplikacji już od rana - w święta czas oczekiwania może być znacznie wydłużony, a asortyment (szczególnie produkty na grilla) może szybko znikać z wirtualnych półek.
