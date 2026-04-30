REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Sklepy otwarte 1 maja 2026. Gdzie zrobimy zakupy w Święto Pracy?

Sklepy otwarte 1 maja 2026. Gdzie zrobimy zakupy w Święto Pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 kwietnia 2026, 18:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
sklep, zakupy
Sklepy otwarte 1 maja 2026. Gdzie zrobimy zakupy w Święto Pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nadchodząca majówka 2026 zapowiada się na wyjątkowo długi weekend. Ponieważ 1 maja wypada w piątek, wielu z nas zaplanuje rodzinne grillowanie lub wyjazd. Warto jednak pamiętać, że Święto Pracy to dzień ustawowo wolny od handlu. Gdzie zatem udać się po zapomniany prowiant lub węgiel drzewny? Sprawdź szczegóły.

Wielkie sieci handlowe zamknięte na cztery spusty

Zgodnie z przepisami o ograniczeniu handlu w święta, 1 maja 2026 roku (piątek) większość placówek handlowych będzie nieczynna. Zakazu tego nie ominą największe sieci dyskontów i marketów. W ten dzień nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak:

REKLAMA

REKLAMA

  • Biedronka,
  • Lidl,
  • Dino,
  • Kaufland,
  • Auchan,
  • Netto.

Nieczynne będą również galerie handlowe. Wyjątkiem w ich wnętrzach mogą być jedynie kina, siłownie oraz restauracje, które działają na podstawie innych regulacji prawnych.

Wyjątki od zakazu handlu. Tu zrobisz zakupy 1 maja

Choć bramy dużych marketów pozostaną zamknięte, prawo przewiduje wyjątki, które ratują nas w awaryjnych sytuacjach:

  • Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe: Największe szanse na zakupy mamy w punktach takich jak Żabka czy Carrefour Express. Warunkiem ich otwarcia jest obecność za ladą samego właściciela. Godziny otwarcia Żabki: W dni świąteczne sklepy te pracują zazwyczaj w skróconych godzinach, np. 10:00–18:00 lub 11:00-20:00.
  • Stacje paliw: Są otwarte całodobowo. Kupimy tam nie tylko napoje, ale też podstawowe produkty spożywcze, pieczywo czy akcesoria do grilla.
  • Inne punkty: Ustawa nie obejmuje aptek, kwiaciarni, lodziarni oraz sklepów na dworcach kolejowych i lotniskach.

Kalendarz zakupowy na majówkę 2026

Aby uniknąć kolejek i stresu, warto zapisać te daty:

REKLAMA

  • 30 kwietnia (czwartek): Ostatni dzień handlowy przed świętem. Wiele sieci (np. Biedronka, Lidl) wydłuża wtedy godziny pracy nawet do 23:00 lub 23:30.
  • 1 maja (piątek): Święto Pracy - zakaz handlu (otwarte tylko stacje i małe punkty).
  • 2 maja (sobota): Dzień Flagi - handel odbywa się normalnie. Wszystkie sklepy są otwarte w standardowych godzinach.
  • 3 maja (niedziela): Święto Konstytucji - zakaz handlu (sklepy ponownie zamknięte).

Nasza rada: Jeśli planujesz grilla, węgiel i mięso kup najpóźniej w czwartek (30 kwietnia) lub w sobotę (2 maja). W piątek 1 maja będziesz musiał liczyć na stacje benzynowe lub lokalne Żabki, gdzie asortyment może być już przebrany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakupy online i dostawy w majówkę

Jeśli 1 maja zabraknie Ci produktów na stół, a nie masz w pobliżu otwartego sklepu stacjonarnego, rozwiązaniem mogą być aplikacje typu q-commerce (np. Lisek, Wolt, Glovo). W dużych miastach tzw. dark stores często pracują w dni wolne, o ile pozwala na to ich model logistyczny. Warto jednak sprawdzić dostępność kurierów w aplikacji już od rana - w święta czas oczekiwania może być znacznie wydłużony, a asortyment (szczególnie produkty na grilla) może szybko znikać z wirtualnych półek.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA