Miliony kierowców i tysiące firm pominięte? Rzecznik MŚP alarmuje w sprawie LPG i cen paliw

Miliony kierowców i tysiące firm pominięte? Rzecznik MŚP alarmuje w sprawie LPG i cen paliw

22 maja 2026, 08:33
Adam Kuchta
Ceny paliw
Miliony kierowców i tysiące firm pominięte? Rzecznik MŚP alarmuje w sprawie LPG i cen paliw
Shutterstock

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska zaapelowała do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego o objęcie autogazu (LPG) rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Zdaniem organizacji branżowych pominięcie LPG w mechanizmach osłonowych może przełożyć się na wzrost kosztów działalności tysięcy firm korzystających z autogazu jako podstawowego paliwa w codziennej pracy.

Autogaz poza pakietem „Ceny Paliwa Niżej”. Wzrost cen autogazu oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowała do Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego wystąpienie dotyczące objęcia autogazu (LPG) rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. W piśmie przekazała stanowiska organizacji reprezentujących branżę LPG oraz przedsiębiorców wykorzystujących pojazdy zasilane autogazem w codziennej działalności gospodarczej.

W wystąpieniu wskazała, że obecne regulacje przewidują czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy dla benzyny oraz oleju napędowego, natomiast autogaz został pominięty w mechanizmach osłonowych. Zdaniem organizacji branżowych taka sytuacja przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach opartych na mobilności, takich jak transport, usługi lokalne czy przewóz osób.

Wiele małych firm wykorzystuje pojazdy zasilane LPG jako podstawowe narzędzie pracy. Wzrost cen autogazu bez objęcia go rozwiązaniami osłonowymi oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które w pierwszej kolejności dotykają najmniejsze podmioty funkcjonujące poza dużymi ośrodkami miejskimi” – argumentuje Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Branża LPG alarmuje o skutkach dla przedsiębiorców: LPG pozostaje jednym z najczęściej wykorzystywanych paliw przez sektor MŚP

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły stanowiska organizacji reprezentujących branżę autogazu, w tym Koalicji Na Rzecz Autogazu, Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Polskiej Grupy Paliwowej oraz Polskiej Izby Gazu Płynnego. Organizacje zwracają uwagę, że LPG pozostaje jednym z najczęściej wykorzystywanych paliw przez sektor MŚP, a pominięcie autogazu w pakiecie CPN może prowadzić do pogorszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zaburzeń na rynku paliw.

W przekazanym ministrowi piśmie Rzecznik MŚP zwróciła się o rozważenie objęcia autogazu obniżoną stawką podatku VAT i akcyzy oraz o przedstawienie merytorycznego uzasadnienia obecnego stanowiska resortu.

Ważne

Przedstawiciele branży podkreślają, że brak wsparcia dla LPG może szczególnie mocno uderzyć w mikro i małe firmy działające lokalnie, dla których koszty paliwa stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej.

Rzecznik MŚP: stabilne warunki są kluczowe dla sektora MŚP. Rozwiązania dotyczące rynku paliw powinny uwzględniać specyfikę przedsiębiorców korzystających z autogazu

„Stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej mają wymierne znaczenie dla sektora MŚP. Rozwiązania dotyczące rynku paliw powinny uwzględniać specyfikę przedsiębiorców korzystających z autogazu, zwłaszcza tych, którzy każdego dnia świadczą usługi wymagające mobilności i ponoszą bezpośrednie koszty związane z transportem” – ocenia sytuację Agnieszka Majewska.

Organizacje branżowe podnoszą również, że z autogazu korzysta w Polsce nawet około 3 mln kierowców, a znaczna część użytkowników LPG to osoby prowadzące działalność gospodarczą lub mieszkańcy mniejszych miejscowości, dla których koszty transportu mają istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Ważne

Zdaniem branży rozszerzenie pakietu „Ceny Paliwa Niżej” o LPG mogłoby ograniczyć presję kosztową zarówno dla przedsiębiorców, jak i milionów kierowców korzystających z autogazu na co dzień.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.

Źródło: INFOR
