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Nawet do 50 proc. dopłaty do pensji pracownika 50+. Tak działa dofinansowanie dla pracodawców

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26 lipca 2026, 18:43
Adam Kuchta
50 proc. do pensji. Są już nowe przepisy: data urodzenia decyduje
Nawet do 50 proc. dopłaty do pensji pracownika 50+. Tak działa dofinansowanie dla pracodawców
Shutterstock

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Od czerwca ubiegłego roku obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby po 50. roku życia oraz osoby w wieku emerytalnym zarejestrowane jako poszukujące pracy. Sprawdzamy, kto może skorzystać z dopłat, ile wynoszą i jakie warunki trzeba spełnić.

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Przypomnijmy, że 1 czerwca 2025 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Celem nowelizacji jest skuteczniejsze dostosowanie ofert pomocy do potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także zapewnienie bardziej elastycznej i dostępnej współpracy pomiędzy urzędami pracy a pracodawcami. Nowe przepisy są odpowiedzią na dynamiczne zmiany na rynku pracy – w tym migracje wewnętrzne, starzenie się populacji oraz potrzebę rozwoju kompetencji cyfrowych i zawodowych w różnych grupach wiekowych. Jedną z największych nowości jest wprowadzenie dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby po 50. roku życia.

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Nowe dopłaty do pensji pracowników po 50. roku życia. Jakie są warunki skorzystania z rządowego dofinansowania?

Każdy pracodawca, który zatrudni osobę po ukończeniu 50 lat, może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. To rozwiązanie ma na celu:

  • aktywizację zawodową osób dojrzałych,
  • zachęcenie firm do otwierania się na doświadczoną kadrę,
  • wykorzystanie potencjału starszych pracowników.

Warto podkreślić kilka podstawowych aspektów nowego instrumentu wsparcia:

  1. Kto może skorzystać?
    • Osoby, które osiągnęły 50 lat – dotyczy tylko pracowników zarejestrowanych jako poszukujących pracy.
    • Pracownicy w wieku emerytalnym – czyli kobiety 60+, mężczyźni 65+.
  3. Jaka wysokość wsparcia?
    • Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50 % minimalnego wynagrodzenia w każdym miesiącu przez okres do 12 miesięcy.
  5. Od kiedy obowiązuje?
    • Przepisy są już w zastosowaniu od 1 czerwca 2025 r.

Dlaczego data urodzenia jest tutaj ważna?

Wszystko sprowadza się do prostoty i przejrzystości – nie liczy się doświadczenie, wykształcenie czy forma umowy. Wystarczy, że pracownik spełnia warunek wieku: ukończenie 50 lat, lub osiągnięcie wieku emerytalnego – wtedy przyznawane jest automatyczne dofinansowanie. W praktyce data urodzenia to jedyny parametr decydujący o wsparciu.

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Zmiana wpisuje się w strategię aktywizacji zawodowej osób starszych, co jest odpowiedzią na:

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  • szybko starzejące się społeczeństwo,
  • niedobory pracowników na rynku,
  • potrzebę wykorzystania potencjału osób dojrzałych.

Jaki jest główny cel dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ i poszukującego pracy 60/65+ i kto może je otrzymać?

Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia i poszukującego pracy który ukończył 60/65 rok życia jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych i poszukujących pracy w tej grupie wiekowej.

Dofinansowanie może otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca.

Co zyskują pracodawcy otrzymujący dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 lat i poszukującego pracy w wieku 60/65+?

Starosta przyznaje dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, jeżeli bezrobotny:

  • ukończył 50 rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny;
  • nie był zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy, bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.

Dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy przysługuje:

  • przez okres 12 miesięcy;
  • w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Starosta przyznaje dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie skierowanego poszukującego pracy, jeżeli poszukujący pracy:

  • ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny;
  • nie był zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy, bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako poszukujący pracy.

Dofinansowanie to przysługuje:

  • przez okres 1 miesiąca;
  • w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego poszukującego pracy.

Umowa o dofinansowanie jest zawierana na okres do 12 miesięcy. Dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie skierowanego poszukującego pracy jest przyznawane na 1 miesiąc z tym, że może być przyznane wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy. Za każdy miesiąc refundowanego zatrudnienia pracodawca lub przedsiębiorca będzie obowiązany w kolejnym miesiącu zatrudniać poszukującego pracy na własny koszt, czyli 1 miesiąc wsparcie z urzędu pracy, kolejny zatrudnienie na koszt pracodawcy lub przedsiębiorcy.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania?

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek do urzędu pracy. O dofinansowanie może ubiegać się każdy pracodawca i przedsiębiorca z zastrzeżeniem, iż wniosek nie może złożyć podmiot:

  1. jeżeli osoby go reprezentujące lub osoby nim zarządzające w okresie ostatnich 2 lat były prawomocnie skazane za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  2. który na dzień złożenia wniosku zalega z:
  1. wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne,
  3. opłacaniem innych danin publicznych.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o spełnieniu warunków wskazanych powyżej tj. o niezaleganiu z daninami publicznymi i niekaralności za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym.

Obowiązki pracodawcy lub przedsiębiorcy

Pracodawca lub przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie skierowanego przez powiatowy urząd pracy bezrobotnego przez okres refundacji oraz okres kolejnych 6 miesięcy po refundacji, natomiast w przypadku poszukującego pracy przez okres refundacji oraz okres kolejnego miesiąca po refundacji.

W przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu bezrobotnego, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu poszukującego pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca otrzymane środki za ostatni miesiąc przysługiwania dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jednocześnie w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego albo poszukującego pracy przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu porefundacyjnego, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca tylko 50% łącznej kwoty do zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zmiany w przepisach dla osób bezrobotnych wprowadzane nową ustawą

Ustawa z 20 marca br. wprowadza także szereg istotnych rozwiązań, które mają zwiększyć skuteczność pomocy oferowanej przez publiczne służby zatrudnienia. Najważniejsze z nich to:

  • Więcej dostępnych ofert pracy – zarówno od firm publicznych, jak i prywatnych, które korzystają ze środków publicznych. Wszystkie ogłoszenia trafiają do systemu ePraca, co zwiększa transparentność i dostępność ofert.
  • Rejestracja tam, gdzie rzeczywiście się mieszka – osoby bezrobotne mogą rejestrować się w urzędzie pracy zgodnym z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. To krok w stronę uproszczenia procedur i lepszego dopasowania usług.
  • Bon na zasiedlenie bez limitu wieku – wsparcie dla osób decydujących się na podjęcie pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
  • Wyższe stypendia dla osób na stażach – zwiększenie wsparcia finansowego nawet do 160% zasiłku.
  • Nowe możliwości dla rolników – rolnicy mogą rejestrować się jako bezrobotni i korzystać z pełnego zakresu usług urzędu pracy.
  • Pakiet aktywizacyjny – możliwe jest łączenie różnych form wsparcia, np. bonów, szkoleń i staży w ramach jednego zintegrowanego pakietu.

Jakie są nowe instrumenty dla pracodawców i pracowników?

Nowa ustawa rozszerza również zakres wsparcia dla pracodawców oraz osób pracujących, w tym samozatrudnionych i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród nowych rozwiązań znalazły się:

  • Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – dostępne dla wszystkich
    Od 2026 r. dofinansowanie do szkoleń będzie przysługiwało także osobom na umowach-zleceniach, umowach o dzieło oraz prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
  • Bon na kształcenie ustawiczne
    Środki do 100% przeciętnego wynagrodzenia będzie można przeznaczyć na kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy zdobycie certyfikatów – niezależnie od wykształcenia i wieku uczestnika.
  • Pożyczka edukacyjna
    Nowe narzędzie finansowe pozwalające uzyskać środki do 400% przeciętnego wynagrodzenia bez odsetek, z elastycznymi warunkami spłaty, przeznaczone na edukację i rozwój zawodowy.
  • Premia za aktywnego seniora
    Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby w wieku emerytalnym, mogą liczyć na dopłatę do 50% minimalnego wynagrodzenia za drugi miesiąc pracy – przez cały rok zatrudnienia.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

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Źródło: INFOR
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