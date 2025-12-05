REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Od 6489 zł do 22609 zł dla żołnierzy od 1 stycznia 2026. Podwyżki w wojsku przesądzone. Takie są wyliczenia brutto i netto [TABELA]

Od 6489 zł do 22609 zł dla żołnierzy od 1 stycznia 2026. Podwyżki w wojsku przesądzone. Takie są wyliczenia brutto i netto [TABELA]

05 grudnia 2025, 14:34
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Od 6489 zł do 22609 zł dla żołnierzy od 1 stycznia 2026. Podwyżki w wojsku przesądzone. Takie są wyliczenia brutto i netto
W 2026 roku polskie wojsko ponownie odczuje wzrost wynagrodzeń. Projekt budżetu państwa na przyszły rok jasno pokazuje, że obronność i bezpieczeństwo narodowe pozostają priorytetem rządu. Planowany wzrost wydatków na wojsko o ponad 13 miliardów złotych oznacza nie tylko większe inwestycje w sprzęt i modernizację armii, ale także wyższe pensje dla żołnierzy zawodowych już od 1 stycznia.

Wzrost wydatków na wojsko i podwyżki wynagrodzeń żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2026

W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok przewidziano rekordowe wydatki na obronność – aż 200,1 miliarda złotych, co stanowi 4,81 proc. PKB. To najwyższy w historii poziom finansowania polskiej armii. W związku z tym pojawia się pytanie: czy w 2026 roku wzrosną zarobki zawodowych żołnierzy i pracowników cywilnych wojska?

Podwyżki obejmą całą sferę budżetową, w tym żołnierzy zawodowych. Kwota bazowa, od której obliczane są uposażenia, wzrośnie o 3 proc. – z 2193,21 zł do 2259,01 zł brutto. Od momentu przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej trwają rozmowy między przedstawicielami związków zawodowych wojska a kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie szczegółów podwyżek.

Spór o podwyżki w wojsku - inflacja, postulaty i nowe stawki dla żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2026

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych wojska, wzrost płac w 2026 roku to w rzeczywistości jedynie rekompensata inflacji, a nie faktyczna podwyżka. W związku z tym wśród postulatów pojawił się wniosek o podniesienie wynagrodzeń nawet o 12 proc.

Rozmowy między związkami zawodowymi a kierownictwem MON dotyczyły również:

  • zmiany sposobu naliczania wynagrodzeń żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • nadania cywilnym pracownikom MON statusu "pracownika wojska" wraz z odpowiednią legitymacją,
  • wprowadzenia Karty Rodziny Wojskowej,
  • ustanowienia Dnia Pracownika Wojska.

W 2026 roku wskaźnik przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych pozostanie na poziomie odpowiadającym 4,43-krotności kwoty bazowej. Przekłada się to na średnią pensję żołnierza zawodowego wynoszącą około 10000 zł brutto, podczas gdy obecnie średnie uposażenie wynosi 9716 zł brutto. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, jednak – zgodnie z dotychczasową praktyką – żołnierze otrzymają je w lutym, wraz z wyrównaniem obejmującym cały styczeń.

Podwyżki w wojsku. Ile zarobią żołnierze od 1 stycznia 2026? Od 6489 zł do nawet 22600 zł miesięcznie

W 2026 roku wynagrodzenia zasadnicze żołnierzy zawodowych wzrosną średnio o 3 proc. Podwyżki obejmą wszystkie stopnie wojskowe, a szczegółowe stawki brutto i netto pokazują wyraźnie, jak będą kształtować się zarobki w armii po wprowadzeniu nowych kwot bazowych. Najniższe stopnie – szeregowi i marynarze – otrzymają pensje w granicach od 6489 do 7035 zł brutto miesięcznie. Szeregowy zawodowy będzie zarabiał około 6489 zł brutto, co daje mniej więcej 5000 zł netto. Starszy szeregowy specjalista może liczyć na ponad 7000 zł brutto, co przekłada się na wynagrodzenie w wysokości około 5400–5500 zł netto.

Wynagrodzenia kaprali i plutonowych w 2026 roku wyniosą od 7460 do 7680 zł brutto, czyli około 5700–6000 zł netto po odliczeniu podatków i składek. Sierżanci oraz młodsi chorążowie otrzymają pensje na poziomie 7800–8000 zł brutto, co daje około 6100–6300 zł netto. W przypadku starszych chorążych i chorążych sztabowych uposażenia wzrosną do kwot od 8435 do 8650 zł brutto, co finalnie oznacza wypłatę rzędu około 6700 zł netto.

Wyraźne podwyżki obejmą również oficerów młodszych. Podporucznicy i porucznicy w 2026 roku będą zarabiać około 9000 zł brutto, czyli średnio 7200 zł netto. Wyżsi oficerowie otrzymają odpowiednio większe wynagrodzenia – podpułkownicy od 10800 do 11800 zł brutto, natomiast pułkownicy od 12500 do 14200 zł brutto, co przekłada się na około 10000–11000 zł netto miesięcznie.

Najwyższe stawki tradycyjnie przewidziane są dla generałów. Generał brygady w 2026 roku otrzyma wynagrodzenie na poziomie 15200–16200 zł brutto, generał dywizji zarobi od 16800 do 18000 zł brutto, a generał broni od 18800 do ponad 20000 zł brutto. Najwyższy stopień, czyli generał lub admirał, będzie wiązał się z uposażeniem sięgającym nawet 22600 zł brutto miesięcznie, co w praktyce daje około 16000 zł netto.

Wynagrodzenia żołnierzy zawodowych w 2026 roku - wyliczenia brutto i netto

Stopień wojskowy

Zarobki w 2025 roku (brutto)

Wzrost w 2026 roku

Zarobki w 2026 roku (brutto)

Szeregowy

6300 zł

198 zł

6489 zł

Starszy szeregowy

6510 zł

195 zł

6705 zł

Starszy szeregowy specjalista

6830 zł

205 zł

7035 zł

Kapral

7250 zł

218 zł

7468 zł

Starszy kapral

7350 zł

221 zł

7571 zł

Plutonowy

7460 zł

224 zł

7684 zł

Sierżant

7560 zł

227 zł

7787 zł

Starszy sierżant

7670 zł

230 zł

7900 zł

Młodszy chorąży

7770 zł

233 zł

8003 zł

Chorąży

8190 zł

246 zł

8436 zł

Starszy chorąży

8300 zł

249 zł

8549 zł

Starszy chorąży sztabowy

8400 zł

252 zł

8652 zł

Podporucznik

8820 zł

265 zł

9085 zł

Porucznik

8930–9030 zł

268–271 zł

9198–9301 zł

Podpułkownik

10500–11450 zł

315–344 zł

10815–11794 zł

Pułkownik

12180–13860 zł

365–416 zł

12545–14276 zł

Generał brygady

14810–15750 zł

444–473 zł

15254–16223 zł

Generał dywizji

16380–17540 zł

491–526 zł

16871–18066 zł

Generał broni

18270–19530 zł

548–586 zł

18818–20116 zł

Generał

21950 zł

659 zł

22609 zł

Wynagrodzenie, dodatki i przywileje dla żołnierzy w 2026 roku

W ramach systemu wynagrodzeń w wojsku funkcjonują m.in. dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne, służbowe oraz motywacyjne. Żołnierze otrzymują także nagrody finansowe przyznawane za szczególne osiągnięcia, inicjatywę w służbie, wykonywanie obowiązków wymagających dużego nakładu pracy lub realizowanie zadań w trudnych warunkach. Jednym z najważniejszych elementów systemu nagród są nagrody jubileuszowe wypłacane po 20 i więcej latach służby. Ich wysokość może sięgać nawet trzykrotności miesięcznego uposażenia wraz z dodatkami, co sprawia, że stanowią one istotne wsparcie dla długoletnich żołnierzy.

Żołnierze mogą również liczyć na pomoc finansową w przypadku trudnych sytuacji życiowych. Zapomogi przyznawane są w razie choroby, śmierci członka rodziny, nagłych zdarzeń losowych, wypadków lub klęsk żywiołowych. Szczególne regulacje dotyczą sytuacji zaginięcia lub śmierci żołnierza podczas wykonywania obowiązków służbowych. W takich przypadkach wsparcie może otrzymać małżonek, dzieci, a w sytuacji braku najbliższych – rodzice zmarłego wojskowego.

Wśród świadczeń przysługujących żołnierzom znajdują się także należności związane z podróżami służbowymi, świadczenia wypłacane przy zwolnieniu z czynnej służby oraz zasiłki pogrzebowe. Do tego dochodzą odprawy pośmiertne oraz zwrot kosztów transportu ciała do miejsca pochówku, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla bliskich.

Wsparcie finansowe przysługuje również żołnierzom w trakcie szkolenia. Osoby uczące się w wojskowych uczelniach, szkołach podoficerskich czy centrach szkoleniowych otrzymują pełne uposażenie zasadnicze, dodatki oraz inne należności pieniężne. Co ważne, ich wynagrodzenie nie może być niższe niż najniższe uposażenie zawodowego żołnierza, dzięki czemu osoby w trakcie nauki mają zapewnioną stabilność finansową.

Zobacz także:

