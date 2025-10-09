Po zwolnieniu ze służby wojskowej byłym żołnierzom przysługują w pracy konkretne uprawnienia. Nie każdy wie, jakie ma prawa

Młodzi ludzie obecnie przychylniej niż przed laty patrzą na służbę wojskową. Do jej podjęcia zachęcają ich kampanie społeczne i warunki finansowe. Jednak jakie są pozostałe konsekwencje służby wojskowej dla późniejszej kariery cywilnej?

Przebieg służby wojskowej wpływa na cywilną karierę

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie decyzja o zawieszeniu w Polsce obowiązkowej służby wojskowej, a ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 r. Zmiana ta była podyktowana chęcią profesjonalizacji armii i stabilną sytuacją międzynarodową. W końcowym okresie funkcjonowania obowiązkowej służby wojskowej można było zaobserwować wśród młodych ludzi, którzy mogli do niej zostać powołani, wzmożone działania zmierzające do uniknięcia tego obowiązku. Po latach funkcjonowania armii zawodowej można zaobserwować odwrócenie tej tendencji, a młodzi ludzi wykazują coraz większe zainteresowanie służbą mundurową dostrzegając w niej szansę na rozwój i zarobek. Jednak czy takie posunięcie jest zawsze korzystne, czy może mieć również negatywne skutki? Czy warto przerywać zawodową karierę cywilną, aby przekonać się, czy wojsko to właściwa droga?



Czynna służba wojskowa polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Uprawnienia pracownicze po zwolnieniu ze służby

Przed podjęciem decyzji warto wiedzieć, że obowiązujące przepisy jasno regulują sytuację osób, które wracają na rynek pracy po zakończeniu czynnej służby wojskowej. Trzeba tu przytoczyć art. 313 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, który przewiduje, że:

pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę. pracownikowi, który podjął pracę po upływie 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Wskazane terminy uważa się za zachowane, jeżeli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, czyli np. z powodu choroby. Co więcej, zasady te stosuje się tylko w sytuacji, gdy przepisy szczególne nie przewidują korzystniejszych uprawnień.

