Urlop dla pracownika wezwanego do wojska 2025. Na jakich zasadach?

Skutkiem podjęcia przez pracownika służby wojskowej jest zmiana jego sytuacji zawodowej. Na czas służby pracownikowi przysługują dodatkowe uprawnienia. Wśród nich znajduje się prawo do urlopu bezpłatnego, który daje pracownikowi – żołnierzowi pewne uprawnienia, niedostępne dla cywila.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Pracownik może podjąć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Może ją pełnić przez okres do 12 miesięcy. W tym czasie żołnierz realizuje:

szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej;

szkolenie specjalistyczne.

Osobie, która pozostaje w stosunku pracy i odbywa szkolenie podstawowe lub specjalistyczne, pracodawca udziela urlopu bezpłatnego na czas trwania tego szkolenia. W przeciwieństwie do „zwykłego” urlopu bezpłatnego, okres urlopu bezpłatnego udzielonego podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do stażu pracy, a więc okresu zatrudnienia, od którego uzależnione są między innymi okres wypowiedzenia czy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wojska Obrony Terytorialnej

Pracownik może przystąpić do terytorialnej służby wojskowej, która trwa od 1 roku do 6 lat. Służba może być pełniona dyspozycyjnie albo rotacyjnie.

Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej odbywa służbę rotacyjnie w jednostce wojskowej albo w innym miejscu określonym przez jego dowódcę i w określonych przez dowódcę dniach. W pozostałe dni pełni służbę dyspozycyjnie poza jednostką wojskową.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia służby rotacyjnie (z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy) urlopu bezpłatnego na okres trwania tej służby. Urlopu udziela się na wniosek pracownika, a w przypadku wezwania w trybie natychmiastowego stawiennictwa – na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji. W czasie trwania urlopu bezpłatnego żołnierz zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Jeżeli żołnierz ma zaplanowany urlop wypoczynkowy w terminie, w którym powołano go do służby, albo nie wykorzysta części urlopu z tego powodu, to pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na późniejszy termin.

Służba w aktywnej rezerwie

Pracownik może zgłosić chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie. Dotyczy to osób, które złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej.

Pracownik, który jest żołnierzem aktywnej rezerwy, ma prawo do urlopu bezpłatnego na czas trwania służby, o czym powinien powiadomić pracodawcę. Jeżeli pracownik został wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa, to pracodawca udziela mu urlopu bezpłatnego na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji. Podczas urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

I w tym przypadku żołnierzowi aktywnej rezerwy, który miał zaplanowany urlop wypoczynkowy w terminie, w którym został powołany do służby, albo nie wykorzystał części urlopu z tego powodu, pracodawca przesuwa urlop na późniejszy termin.

Służba w pasywnej rezerwie

Pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej. Pełnienie służby przez żołnierzy rezerwy pasywnej polega na wykonywaniu ćwiczeń wojskowych, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych lub ratowaniu życia ludzkiego.

Na czas trwania ćwiczeń wojskowych pracodawca udziela pracownikowi, który jest żołnierzem rezerwy pasywnej, urlopu bezpłatnego. Jeżeli pracownik został wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa, to urlop jest udzielany na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji. W czasie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Jeżeli żołnierz rezerwy pasywnej ma zaplanowany urlop wypoczynkowy w terminie, w którym został powołany do służby, albo nie wykorzysta części urlopu z tego powodu, to pracodawca ma obowiązek przesunąć mu go na późniejszy termin.