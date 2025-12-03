Podwyżki w wojsku przesądzone: od 6489 zł do 22609 zł dla żołnierzy od 1 stycznia 2026. Oto wyliczenia brutto i netto [TABELA]
W 2026 roku polskie wojsko ponownie odczuje wzrost wynagrodzeń. Projekt budżetu państwa na przyszły rok jasno pokazuje, że obronność i bezpieczeństwo narodowe pozostają priorytetem rządu. Planowany wzrost wydatków na wojsko o ponad 13 miliardów złotych oznacza nie tylko większe inwestycje w sprzęt i modernizację armii, ale także wyższe pensje dla żołnierzy zawodowych już od 1 stycznia.
- Wzrost wydatków na wojsko i podwyżki wynagrodzeń żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2026
- Spór o podwyżki w wojsku - inflacja, postulaty i nowe stawki dla żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2026
- Podwyżki w wojsku. Ile zarobią żołnierze od 1 stycznia 2026? Od 6489 zł do nawet 22600 zł miesięcznie
- Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2026 roku - tabela brutto i netto
- Wynagrodzenie, dodatki i przywileje w 2026 roku. Na co mogą liczyć zawodowi żołnierze?
Wzrost wydatków na wojsko i podwyżki wynagrodzeń żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2026
W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok przewidziano rekordowe wydatki na obronność – aż 200,1 miliarda złotych, co stanowi 4,81 proc. PKB. To najwyższy w historii poziom finansowania polskiej armii. W związku z tym pojawia się pytanie: czy w 2026 roku wzrosną zarobki zawodowych żołnierzy i pracowników cywilnych wojska?
Podwyżki obejmą całą sferę budżetową, w tym żołnierzy zawodowych. Kwota bazowa, od której obliczane są uposażenia, wzrośnie o 3 proc. – z 2193,21 zł do 2259,01 zł brutto. Od momentu przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej trwają rozmowy między przedstawicielami związków zawodowych wojska a kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie szczegółów podwyżek.
Spór o podwyżki w wojsku - inflacja, postulaty i nowe stawki dla żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2026
Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych wojska, wzrost płac w 2026 roku to w rzeczywistości jedynie rekompensata inflacji, a nie faktyczna podwyżka. W związku z tym wśród postulatów pojawił się wniosek o podniesienie wynagrodzeń nawet o 12 proc.
Rozmowy między związkami zawodowymi a kierownictwem MON dotyczyły również:
- zmiany sposobu naliczania wynagrodzeń żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej,
- nadania cywilnym pracownikom MON statusu "pracownika wojska" wraz z odpowiednią legitymacją,
- wprowadzenia Karty Rodziny Wojskowej,
- ustanowienia Dnia Pracownika Wojska.
W 2026 roku wskaźnik przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych pozostanie na poziomie odpowiadającym 4,43-krotności kwoty bazowej. Przekłada się to na średnią pensję żołnierza zawodowego wynoszącą około 10000 zł brutto, podczas gdy obecnie średnie uposażenie wynosi 9716 zł brutto. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, jednak – zgodnie z dotychczasową praktyką – żołnierze otrzymają je w lutym, wraz z wyrównaniem obejmującym cały styczeń.
Podwyżki w wojsku. Ile zarobią żołnierze od 1 stycznia 2026? Od 6489 zł do nawet 22600 zł miesięcznie
W 2026 roku wynagrodzenia zasadnicze żołnierzy zawodowych wzrosną średnio o 3 proc. Podwyżki obejmą wszystkie stopnie wojskowe, a szczegółowe stawki brutto i netto pokazują wyraźnie, jak będą kształtować się zarobki w armii po wprowadzeniu nowych kwot bazowych. Najniższe stopnie – szeregowi i marynarze – otrzymają pensje w granicach od 6489 do 7035 zł brutto miesięcznie. Szeregowy zawodowy będzie zarabiał około 6489 zł brutto, co daje mniej więcej 5000 zł netto. Starszy szeregowy specjalista może liczyć na ponad 7000 zł brutto, co przekłada się na wynagrodzenie w wysokości około 5400–5500 zł netto.
Wynagrodzenia kaprali i plutonowych w 2026 roku wyniosą od 7460 do 7680 zł brutto, czyli około 5700–6000 zł netto po odliczeniu podatków i składek. Sierżanci oraz młodsi chorążowie otrzymają pensje na poziomie 7800–8000 zł brutto, co daje około 6100–6300 zł netto. W przypadku starszych chorążych i chorążych sztabowych uposażenia wzrosną do kwot od 8435 do 8650 zł brutto, co finalnie oznacza wypłatę rzędu około 6700 zł netto.
Wyraźne podwyżki obejmą również oficerów młodszych. Podporucznicy i porucznicy w 2026 roku będą zarabiać około 9000 zł brutto, czyli średnio 7200 zł netto. Wyżsi oficerowie otrzymają odpowiednio większe wynagrodzenia – podpułkownicy od 10800 do 11800 zł brutto, natomiast pułkownicy od 12500 do 14200 zł brutto, co przekłada się na około 10000–11000 zł netto miesięcznie.
Najwyższe stawki tradycyjnie przewidziane są dla generałów. Generał brygady w 2026 roku otrzyma wynagrodzenie na poziomie 15200–16200 zł brutto, generał dywizji zarobi od 16800 do 18000 zł brutto, a generał broni od 18800 do ponad 20000 zł brutto. Najwyższy stopień, czyli generał lub admirał, będzie wiązał się z uposażeniem sięgającym nawet 22600 zł brutto miesięcznie, co w praktyce daje około 16000 zł netto.
Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2026 roku - tabela brutto i netto
Stopień wojskowy
Zarobki w 2025 roku (brutto)
Wzrost w 2026 roku
Zarobki w 2026 roku (brutto)
Szeregowy
6300 zł
198 zł
6489 zł
Starszy szeregowy
6510 zł
195 zł
6705 zł
Starszy szeregowy specjalista
6830 zł
205 zł
7035 zł
Kapral
7250 zł
218 zł
7468 zł
Starszy kapral
7350 zł
221 zł
7571 zł
Plutonowy
7460 zł
224 zł
7684 zł
Sierżant
7560 zł
227 zł
7787 zł
Starszy sierżant
7670 zł
230 zł
7900 zł
Młodszy chorąży
7770 zł
233 zł
8003 zł
Chorąży
8190 zł
246 zł
8436 zł
Starszy chorąży
8300 zł
249 zł
8549 zł
Starszy chorąży sztabowy
8400 zł
252 zł
8652 zł
Podporucznik
8820 zł
265 zł
9085 zł
Porucznik
8930–9030 zł
268–271 zł
9198–9301 zł
Podpułkownik
10500–11450 zł
315–344 zł
10815–11794 zł
Pułkownik
12180–13860 zł
365–416 zł
12545–14276 zł
Generał brygady
14810–15750 zł
444–473 zł
15254–16223 zł
Generał dywizji
16380–17540 zł
491–526 zł
16871–18066 zł
Generał broni
18270–19530 zł
548–586 zł
18818–20116 zł
Generał
21950 zł
659 zł
22609 zł
Wynagrodzenie, dodatki i przywileje w 2026 roku. Na co mogą liczyć zawodowi żołnierze?
W ramach systemu wynagrodzeń w wojsku funkcjonują m.in. dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne, służbowe oraz motywacyjne. Żołnierze otrzymują także nagrody finansowe przyznawane za szczególne osiągnięcia, inicjatywę w służbie, wykonywanie obowiązków wymagających dużego nakładu pracy lub realizowanie zadań w trudnych warunkach. Jednym z najważniejszych elementów systemu nagród są nagrody jubileuszowe wypłacane po 20 i więcej latach służby. Ich wysokość może sięgać nawet trzykrotności miesięcznego uposażenia wraz z dodatkami, co sprawia, że stanowią one istotne wsparcie dla długoletnich żołnierzy.
Żołnierze mogą również liczyć na pomoc finansową w przypadku trudnych sytuacji życiowych. Zapomogi przyznawane są w razie choroby, śmierci członka rodziny, nagłych zdarzeń losowych, wypadków lub klęsk żywiołowych. Szczególne regulacje dotyczą sytuacji zaginięcia lub śmierci żołnierza podczas wykonywania obowiązków służbowych. W takich przypadkach wsparcie może otrzymać małżonek, dzieci, a w sytuacji braku najbliższych – rodzice zmarłego wojskowego.
Wśród świadczeń przysługujących żołnierzom znajdują się także należności związane z podróżami służbowymi, świadczenia wypłacane przy zwolnieniu z czynnej służby oraz zasiłki pogrzebowe. Do tego dochodzą odprawy pośmiertne oraz zwrot kosztów transportu ciała do miejsca pochówku, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla bliskich.
Wsparcie finansowe przysługuje również żołnierzom w trakcie szkolenia. Osoby uczące się w wojskowych uczelniach, szkołach podoficerskich czy centrach szkoleniowych otrzymują pełne uposażenie zasadnicze, dodatki oraz inne należności pieniężne. Co ważne, ich wynagrodzenie nie może być niższe niż najniższe uposażenie zawodowego żołnierza, dzięki czemu osoby w trakcie nauki mają zapewnioną stabilność finansową.
