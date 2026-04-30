Prawie 1000 zł ekstra do pensji w maju. Pracodawca nie może odmówić. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

Maj 2026 roku przynosi wyjątkową okazję dla setek tysięcy pracowników w Polsce. Dzięki specyficznemu układowi kalendarza, osoby pracujące po zmroku mogą liczyć na rekordowy dodatek do wynagrodzenia. Kwota ekstra może sięgnąć niemal tysiąca złotych brutto. Jak dokładnie obliczyć swoje pieniądze, kto ma do nich prawo i dlaczego majowa stawka jest tak atrakcyjna na tle całego roku?

Praca w porze nocnej to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale też konkretny przywilej finansowy zapisany w Kodeksie pracy. W maju 2026 roku kumulacja dwóch czynników - wysokiej płacy minimalnej oraz niskiego wymiaru czasu pracy - sprawia, że każda "godzina pod księżycem" jest warta znacznie więcej niż zazwyczaj.

Dlaczego akurat w maju zarobisz więcej?

Wysokość tzw. dodatku nocnego nie jest stała. Przepisy nakazują obliczać go na podstawie płacy minimalnej podzielonej przez liczbę godzin roboczych do przepracowania w danym miesiącu. W maju 2026 roku sytuacja jest wyjątkowo korzystna:

Płaca minimalna: wynosi rekordowe 4806 zł brutto.

Wymiar czasu pracy: ze względu na święta (1 i 3 maja) oraz układ kalendarza, do przepracowania mamy zaledwie 160 godzin.

Zasada jest prosta: im mniej godzin pracy w miesiącu, tym wyższa stawka za każdą z nich. To dlatego majowy dodatek jest jednym z najwyższych w całym roku.

Matematyka zysku. Jak wyliczono 962 złote?

Zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w nocy przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Obliczenia dla maja 2026:

Stawka godzinowa: 4806 zł: 160 godzin = 30,04 zł.

Dodatek za 1 godzinę: 30,04 zł x 20 proc. = 6,01 zł brutto.

Pełny wymiar nocny: Jeśli Twój grafik przewiduje pracę w systemie zmianowym i w całym maju przepracujesz 160 godzin w porze nocnej, otrzymasz 961,60 zł dodatku (w zaokrągleniu 962 zł).

Dla porównania, w lipcu 2026, kiedy godzin do przepracowania są aż 184, stawka za godzinę nocną spadnie do 5,22 zł. Pracując w maju, zarabiasz na nockach znacznie efektywniej!

Bonus. Kumulacja w majówkę

Jeśli Twoja zmiana nocna przypada w święto (np. nocka z 1 na 2 maja lub z 3 na 4 maja), Twoje zyski mogą być jeszcze wyższe. Za pracę w święto przysługuje Ci dodatkowo dzień wolny lub - jeśli nie jest to możliwe - dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Dodatki te łączą się, co oznacza, że praca w majową noc to finansowy strzał w dziesiątkę.

Praca w porze nocnej. Sprawdź, czy Twoje godziny się kwalifikują

Wiele osób błędnie zakłada, że noc w pracy zaczyna się o północy. Ustawodawca definiuje porę nocną jako wybrane 8 godzin w przedziale między 21:00 a 7:00. To pracodawca w regulaminie firmy musi wskazać konkretne ramy. Najczęściej są to:

22:00 - 6:00 (standard),

21:00 - 5:00,

23:00 - 7:00.

Co ważne, jeśli pracodawca nie określił tych godzin w regulaminie, Inspekcja Pracy przyjmuje, że pora nocna trwa pełne 10 godzin (21:00-7:00), co może generować jeszcze wyższe roszczenia pracownicze.

Nie tylko dla osób na etacie?

Dodatek nocny to sztywny obowiązek wobec pracowników na umowie o pracę. Pracodawca nie może go pominąć ani zastąpić benefitami. W przypadku umowy zlecenie sprawa zależy od zapisów w kontrakcie. Jeśli jednak Twoje zlecenie ma cechy stosunku pracy (stałe miejsce, godziny i podległość), masz prawo ubiegać się o uznanie umowy za etat i wypłatę zaległych dodatków wraz z odsetkami.

Kto nie może pracować w nocy?

Mimo atrakcyjnych stawek, prawo bezwzględnie chroni niektóre grupy. Nawet za ich zgodą pracodawca nie może zatrudnić w nocy:

Kobiet w ciąży.

Młodocianych (poniżej 18 lat).

Rodziców opiekujących się dzieckiem do lat 8 (chyba że wyrażą na to zgodę).

ZUS i PIP trzymają rękę na pulsie

Od 2026 roku przepisy dotyczące kontroli wypłat zostały zaostrzone. Za zaniżenie dodatku nocnego pracodawcy grozi grzywna od 1500 zł do nawet 45 000 zł. Dodatek nocny powinien być wyraźnie wyszczególniony na Twoim pasku wynagrodzeń. Przy rosnących kosztach życia, dodatkowe 962 złote to kwota, o którą zdecydowanie warto zadbać.

