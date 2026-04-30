Prawie 1000 zł ekstra do pensji w maju. Pracodawca nie może odmówić. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

Prawie 1000 zł ekstra do pensji w maju. Pracodawca nie może odmówić. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

30 kwietnia 2026, 11:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Maj 2026 roku przynosi wyjątkową okazję dla setek tysięcy pracowników w Polsce. Dzięki specyficznemu układowi kalendarza, osoby pracujące po zmroku mogą liczyć na rekordowy dodatek do wynagrodzenia. Kwota ekstra może sięgnąć niemal tysiąca złotych brutto. Jak dokładnie obliczyć swoje pieniądze, kto ma do nich prawo i dlaczego majowa stawka jest tak atrakcyjna na tle całego roku?

Praca w porze nocnej to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale też konkretny przywilej finansowy zapisany w Kodeksie pracy. W maju 2026 roku kumulacja dwóch czynników - wysokiej płacy minimalnej oraz niskiego wymiaru czasu pracy - sprawia, że każda "godzina pod księżycem" jest warta znacznie więcej niż zazwyczaj.

Dlaczego akurat w maju zarobisz więcej?

Wysokość tzw. dodatku nocnego nie jest stała. Przepisy nakazują obliczać go na podstawie płacy minimalnej podzielonej przez liczbę godzin roboczych do przepracowania w danym miesiącu. W maju 2026 roku sytuacja jest wyjątkowo korzystna:

  • Płaca minimalna: wynosi rekordowe 4806 zł brutto.
  • Wymiar czasu pracy: ze względu na święta (1 i 3 maja) oraz układ kalendarza, do przepracowania mamy zaledwie 160 godzin.

Zasada jest prosta: im mniej godzin pracy w miesiącu, tym wyższa stawka za każdą z nich. To dlatego majowy dodatek jest jednym z najwyższych w całym roku.

Matematyka zysku. Jak wyliczono 962 złote?

Zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w nocy przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Obliczenia dla maja 2026:

  • Stawka godzinowa: 4806 zł: 160 godzin = 30,04 zł.
  • Dodatek za 1 godzinę: 30,04 zł x 20 proc. = 6,01 zł brutto.
  • Pełny wymiar nocny: Jeśli Twój grafik przewiduje pracę w systemie zmianowym i w całym maju przepracujesz 160 godzin w porze nocnej, otrzymasz 961,60 zł dodatku (w zaokrągleniu 962 zł).

Dla porównania, w lipcu 2026, kiedy godzin do przepracowania są aż 184, stawka za godzinę nocną spadnie do 5,22 zł. Pracując w maju, zarabiasz na nockach znacznie efektywniej!

Bonus. Kumulacja w majówkę

Jeśli Twoja zmiana nocna przypada w święto (np. nocka z 1 na 2 maja lub z 3 na 4 maja), Twoje zyski mogą być jeszcze wyższe. Za pracę w święto przysługuje Ci dodatkowo dzień wolny lub - jeśli nie jest to możliwe - dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Dodatki te łączą się, co oznacza, że praca w majową noc to finansowy strzał w dziesiątkę.

Praca w porze nocnej. Sprawdź, czy Twoje godziny się kwalifikują

Wiele osób błędnie zakłada, że noc w pracy zaczyna się o północy. Ustawodawca definiuje porę nocną jako wybrane 8 godzin w przedziale między 21:00 a 7:00. To pracodawca w regulaminie firmy musi wskazać konkretne ramy. Najczęściej są to:

  • 22:00 - 6:00 (standard),
  • 21:00 - 5:00,
  • 23:00 - 7:00.

Co ważne, jeśli pracodawca nie określił tych godzin w regulaminie, Inspekcja Pracy przyjmuje, że pora nocna trwa pełne 10 godzin (21:00-7:00), co może generować jeszcze wyższe roszczenia pracownicze.

Nie tylko dla osób na etacie?

Dodatek nocny to sztywny obowiązek wobec pracowników na umowie o pracę. Pracodawca nie może go pominąć ani zastąpić benefitami. W przypadku umowy zlecenie sprawa zależy od zapisów w kontrakcie. Jeśli jednak Twoje zlecenie ma cechy stosunku pracy (stałe miejsce, godziny i podległość), masz prawo ubiegać się o uznanie umowy za etat i wypłatę zaległych dodatków wraz z odsetkami.

Kto nie może pracować w nocy?

Mimo atrakcyjnych stawek, prawo bezwzględnie chroni niektóre grupy. Nawet za ich zgodą pracodawca nie może zatrudnić w nocy:

  • Kobiet w ciąży.
  • Młodocianych (poniżej 18 lat).
  • Rodziców opiekujących się dzieckiem do lat 8 (chyba że wyrażą na to zgodę).

ZUS i PIP trzymają rękę na pulsie

Od 2026 roku przepisy dotyczące kontroli wypłat zostały zaostrzone. Za zaniżenie dodatku nocnego pracodawcy grozi grzywna od 1500 zł do nawet 45 000 zł. Dodatek nocny powinien być wyraźnie wyszczególniony na Twoim pasku wynagrodzeń. Przy rosnących kosztach życia, dodatkowe 962 złote to kwota, o którą zdecydowanie warto zadbać.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć dodatek nocny za 1 godzinę w maju 2026 (płaca minimalna 4806 zł, 160 godzin)?

Zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy: 4806 zł : 160 godzin = 30,04 zł; 20 proc. tej stawki to 6,01 zł brutto za 1 godzinę.

Ile dodatku nocnego dostanę w maju 2026 za przepracowanie 160 godzin w porze nocnej?

Przy pełnym wymiarze nocnym 160 godzin przysługuje 961,60 zł dodatku (w zaokrągleniu 962 zł).

Czy praca w nocy w święta 1 i 3 maja 2026 daje dodatkowe świadczenia i czy dodatki się łączą?

Za pracę w święto przysługuje dodatkowo dzień wolny lub – jeśli to niemożliwe – dodatek 100 proc. wynagrodzenia. Dodatki te łączą się.

Jak definiowana jest pora nocna i co jeśli pracodawca nie wskazał godzin w regulaminie pracy?

Pora nocna to 8 godzin wybrane między 21:00 a 7:00, wskazane przez pracodawcę (np. 22:00–6:00). Gdy brak wskazania, Inspekcja Pracy przyjmuje pełne 10 godzin: 21:00–7:00.

Czy pracodawca przy umowie o pracę może pominąć dodatek nocny lub zastąpić go benefitami?

Nie. Dodatek nocny to sztywny obowiązek wobec pracowników na umowie o pracę; pracodawca nie może go pominąć ani zastąpić benefitami.

Przełom w opłatach za telewizor. Nowy limit emerytury zwalnia z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku
Mandat za grilla w majówkę 2026. Nawet 5000 zł kary. Sprawdź, gdzie nie wolno rozpalać ognia
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
Źródło: INFOR
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.
Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.

REKLAMA

Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
30 kwi 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odmówiło rozszerzenia waloryzacji środków na książeczkach mieszkaniowych. W odpowiedzi na sejmowy dezyderat resort stwierdził, że obecny system premii gwarancyjnych wystarczająco kompensuje utratę wartości oszczędności. Sprawę zamknięto, choć dotyczy niemal miliona obywateli.
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu powoduje stały obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
30 kwi 2026

Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
ZUS przedsiębiorców w 2027 r. przekroczy 2000 zł miesięcznie
30 kwi 2026

Rząd przyjął założenia makroekonomiczne, które przełożą się na wyraźny wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców. Już w 2027 r. tzw. duży ZUS może wynieść ponad 2 tys. zł miesięcznie, a łączne obciążenia przekroczą 2,5 tys. zł. To kolejny krok w trendzie, który w sześć lat podwoił wysokość składek.

REKLAMA

Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, co się zmieni. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe
30 kwi 2026

Pomoc już dla osób, które ukończyły 65 lat. Waloryzowane kryterium dochodowe i trzyletnie cykle programu. Co zmieniło się w planach rządu dotyczących bonu senioralnego? Choć wdrożenie rozwiązania się opóźnią, to są też dobre wiadomości.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
