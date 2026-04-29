Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Przełom w opłatach za telewizor. Nowy limit emerytury zwalnia z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku

Przełom w opłatach za telewizor. Nowy limit emerytury zwalnia z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku

29 kwietnia 2026, 14:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
telewizor telewizja pilot tv senior seniorka
Przełom w opłatach za telewizor. Nowy limit emerytury zwalnia z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku
Mamy dobre wiadomości dla setek tysięcy seniorów. Od 1 stycznia 2026 roku stawki abonamentu RTV wzrosły, ale równocześnie mocno podniesiono progi dochodowe, które pozwalają na całkowite pożegnanie się z tą opłatą. Sprawdź, czy Twoja emerytura mieści się w nowym limicie - możesz zaoszczędzić nawet 366 zł rocznie.

Droższy abonament, ale wyższe limity

Rok 2026 przyniósł spore zmiany w portfelach użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych. Miesięczny koszt posiadania telewizora wzrósł do 30,50 zł. Jednak dzięki nowym danym z GUS o przeciętnym wynagrodzeniu, rekordowa liczba Polaków może legalnie przestać płacić.

Nowy limit dla 60-latków. Czy Twoja emerytura pozwala na zwolnienie opłacania abonamentu RTV?

Najważniejsza zmiana dotyczy osób, które ukończyły 60. rok życia. Są one zwolnione z abonamentu, jeśli ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Dzięki dynamicznemu wzrostowi płac, limit uprawniający do ulgi w 2026 roku wystrzelił w górę:

  • W 2025 roku limit wynosił: 4090,86 zł brutto.
  • W 2026 roku limit wynosi: 4451,78 zł brutto.

Oznacza to, że jeśli Twoje świadczenie z ZUS jest niższe niż 4451,78 zł brutto, nie musisz płacić ani grosza.

Abonament RTV 2026. Zestawienie wszystkich stawek i limitów

W 2026 roku podstawowa miesięczna opłata za używanie odbiornika radiowego wynosi 9,40 zł, natomiast za odbiornik telewizyjny lub zestaw telewizyjno-radiowy należy zapłacić 32,70 zł miesięcznie. Użytkownicy wnoszący opłatę za okres dłuższy niż miesiąc mogą liczyć na zniżki, gdzie dwa miesiące za telewizor kosztują 63,40 zł, trzy miesiące 94,50 zł, sześć miesięcy 188,40 zł, a przy wpłacie za cały rok z góry kwota wynosi 353,20 zł po uwzględnieniu dziesięcioprocentowego rabatu. Najważniejszy limit dla emerytów po 60. roku życia wynosi obecnie 4451,78 zł brutto, co stanowi połowę przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku, które według GUS osiągnęło poziom 8903,56 zł brutto. W przypadku stwierdzenia posiadania niezarejestrowanego sprzętu Poczta Polska nakłada kary w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej stawki, co oznacza wydatek 282,00 zł za radio oraz 981,00 zł za telewizor, nie licząc konieczności uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami.

Terminy płatności abonamentu RTV

W 2026 roku podstawowy termin płatności abonamentu rtv upływa 25. dnia każdego miesiąca, jednak osoby chcące skorzystać ze zniżek za opłatę z góry muszą trzymać się konkretnych dat granicznych. Aby uzyskać pełny, 10-procentowy rabat za cały rok, wpłaty w wysokości 353,20 zł należy dokonać najpóźniej do 25 stycznia 2026 roku. W przypadku płatności kwartalnych, które wynoszą 94,50 zł, terminy upływają odpowiednio 25 stycznia za pierwszy kwartał, 25 kwietnia za drugi, 25 lipca za trzeci oraz 25 października za ostatni kwartał roku. Przy płatnościach półrocznych w kwocie 188,40 zł, terminy przypadają na 25 stycznia oraz 25 lipca. Należy pamiętać, że za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień, w którym pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy Poczty Polskiej, więc warto zlecać przelewy z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby uniknąć naliczenia odsetek karnych.

Kto jeszcze nie płaci w 2026 roku?

Lista osób uprawnionych do darmowego korzystania z RTV jest długa:

  • Seniorzy 75+: Zwolnienie następuje automatycznie na podstawie rejestru PESEL.
  • Osoby z niepełnosprawnościami: Posiadacze I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi.
  • Osoby niesłyszące i niewidome (przy spełnieniu określonych parametrów medycznych).
  • Bezrobotni i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Kontrole w 2026 roku - czy musisz wpuścić kontrolera?

Wraz ze wzrostem kar do 915 zł, Poczta Polska zapowiada intensywniejsze weryfikacje. Pamiętaj jednak o swoich prawach: kontrolerzy muszą się wylegitymować, a Ty nie masz ustawowego obowiązku wpuszczania ich do mieszkania. Kara może zostać nałożona tylko wtedy, gdy kontroler udowodni posiadanie sprawnego, podłączonego odbiornika. Samo posiadanie telewizora używanego wyłącznie jako monitor do Netflixa (bez podpiętej anteny) według wielu sądów nie powinno podlegać opłacie.

Jak uzyskać zwolnienie? Jeden błąd kosztuje 915 zł kary

ZUS ani Poczta Polska nie wiedzą o Twojej sytuacji finansowej (poza wiekiem 75+). Aby przestać płacić, musisz dopełnić formalności:

  1. Udaj się do placówki Poczty Polskiej.
  2. Zabierz dowód osobisty oraz decyzję ZUS o wysokości emerytury lub orzeczenie o niepełnosprawności.
  3. Wypełnij na miejscu oświadczenie.

Ważne: Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu formalności. Jeśli załatwisz to w kwietniu, opłaty znikną od maja.

Masz nadpłatę? Możesz odzyskać pieniądze

Jeśli spełniasz warunki, a płaciłeś, możesz ubiegać się o zwrot. W przypadku seniorów 75+, którzy zapłacili omyłkowo, procedura zwrotu nadpłaty jest uproszczona i warto z niej skorzystać.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy jeśli mieszkam z pracującymi dziećmi, nadal mam ulgę? Tak. Ulga przysługuje osobie, na którą zarejestrowany jest odbiornik. Dochody domowników nie mają wpływu na Twoje zwolnienie.
  2. Czy muszę co roku odnawiać zwolnienie na Poczcie? Nie. Raz zgłoszone zwolnienie obowiązuje bezterminowo, chyba że Twoje świadczenie nagle przekroczy ustalony próg.
  3. Mam telewizor, ale oglądam tylko internet. Czy muszę płacić? Jeśli telewizor nie jest podłączony do anteny i nie służy do odbierania sygnału telewizyjnego, możesz próbować kwestionować obowiązek opłaty, powołując się na aktualne wyroki sądów administracyjnych.
3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
Specjalny dodatek dla diabetyków w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać 215,84 zł bez względu na dochody
Specjalny dodatek dla diabetyków w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać 215,84 zł bez względu na dochody
Dożywotnie 290 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
Dożywotnie 290 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
Źródło: INFOR
