Zmiany zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS

Zmiany zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS

06 maja 2026, 10:15
Maja Retman
Maja Retman
Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS
Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS
Shutterstock

Wyższa pensja i nawet sześć dodatkowych dni urlopu. Ta dobra zmiana, która od nowego roku wkroczyła do instytucji publicznych, teraz przyszła do kolejnych pracowników. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy w firmach prywatnych. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk.

Koniec uprzywilejowania etatu

Do tej pory system był prosty, ale dla wielu niesprawiedliwy. Liczyła się przede wszystkim umowa o pracę. Inne formy aktywności zawodowej – choć często równie wymagające – funkcjonowały obok i nie przekładały się na staż pracy.

Z nastaniem maja to podejście się zmienia. Nowe regulacje, które wcześniej objęły sektor publiczny, zaczynają obowiązywać także w firmach prywatnych. W praktyce oznacza to, że definicja doświadczenia zawodowego zostaje poszerzona.

Więcej lat „na papierze”

Najważniejsza zmiana polega na tym, że do stażu pracy można doliczyć także inne formy zarabiania. Chodzi między innymi o umowy zlecenia, działalność gospodarczą, współpracę w modelu B2B czy część okresów pracy za granicą.

Dla wielu osób to przełomowy moment. Lata pracy, które wcześniej nie miały znaczenia przy wyliczaniu stażu, nagle zaczynają się liczyć. W efekcie część pracowników przekroczy próg 10 lat stażu – granicę, która do tej pory była poza ich zasięgiem. A to przekłada się na bardzo konkretną zmianę. Zamiast 20 dni urlopu pojawia się 26. To nie bonus ani dobra wola pracodawcy, lecz ustawowe uprawnienie.

Nie wszystko można zsumować

Nowe przepisy nie oznaczają jednak pełnej dowolności. Lista okresów, które można zaliczyć do stażu, jest jasno określona i zamknięta. Co więcej, obowiązuje istotna zasada. Jeśli różne formy aktywności zawodowej pokrywały się w czasie, nie można ich zliczyć podwójnie. Uwzględniany jest tylko jeden okres.

W praktyce oznacza to, że praca „na dwa fronty” nie przyspieszy drogi do wyższego stażu. Każdy przypadek będzie wymagał indywidualnej analizy. Znaczenie ma nie tylko rodzaj pracy, ale też jej czas i forma.

Dokumenty decydują o wszystkim

Choć zmiany są korzystne, nie działają automatycznie. Kluczowe znaczenie mają dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej. Podstawą będzie zaświadczenie z ZUS o okresach składkowych. Jeśli jednak w danych pojawią się braki, konieczne mogą być inne dowody: umowy, faktury, rachunki czy dokumenty współpracy.

Istotny jest także termin. Pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentacji – od 1 maja 2026 roku do 1 maja 2028 r. Po tym czasie pracodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia dodatkowych okresów. Odkładanie sprawy na później może więc oznaczać realną stratę, nawet kilku dni urlopu rocznie.

Nie tylko więcej urlopu. Także więcej pieniędzy

Dodatkowe dni wolne to najbardziej widoczny efekt nowych przepisów, ale nie jedyny. Wyższy staż pracy może wpływać także na inne elementy wynagrodzenia i świadczeń, takie jak dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe.

Nie wszystko jednak zmienia się równocześnie. W przypadku okresu wypowiedzenia nadal decydujący może być staż zakładowy, czyli czas przepracowany u danego pracodawcy. Możliwa jest więc sytuacja, w której pracownik zyskuje więcej urlopu, ale nie wydłuża się jego okres ochronny przy rozwiązaniu umowy.

Warto też pamiętać, że nowe zasady działają przede wszystkim na przyszłość. Nie oznaczają automatycznego wyrównania za wcześniejsze lata – takie przypadki będą raczej wyjątkiem niż regułą.

Źródło: INFOR
Infor.pl
System kaucyjny budzi oczekiwania zmian. Polacy mówią, czego brakuje
06 maja 2026

O systemie kaucyjnym słyszało 99,6 proc. Polaków, a 81,1 proc. aktywnie z niego korzysta lub planuje zacząć w najbliższym czasie - wynika z opublikowanego badania. Ponad 63 proc. osób przyznało, że po wprowadzeniu systemu rzadziej wyrzuca opakowania po napojach do koszy na śmieci.
Nawet 11,6 tys. zł dla młodych lekarzy. Resort pokazał projekt nowych stawek
06 maja 2026

Resort zdrowia planuje podwyżki wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury – wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do konsultacji społecznych. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r.
Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
06 maja 2026

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.
Bon senioralny 2026. Rząd przyjął projekt. Kto skorzysta?
06 maja 2026

Rządowa pomoc dla osób starszych nabiera realnych kształtów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej, za który odpowiada Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej. Nowe przepisy wprowadzają tzw. bon senioralny - rozwiązanie, które ma wesprzeć seniorów w ich domach.

REKLAMA

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?
06 maja 2026

Kończysz pracę i masz niewykorzystany urlop? Od 2026 r. przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają termin jego wypłaty. W jednych przypadkach pieniądze trafią na konto razem z ostatnią pensją, w innych trzeba będzie poczekać nawet do 10 dni. Od czego to zależy i kiedy pracodawca musi zapłacić?
Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
06 maja 2026

Jawność wynagrodzeń najprawdopodobniej wejdzie w życie jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały obowiązywać od 7. czerwca 2026 r. Pracownicy niecierpliwie czekają na zmiany dotyczące transparentności płac. Jest nowy projekt ustawy, która ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.
Koniec z zawiłymi fakturami - rewolucja w rachunkach za prąd
06 maja 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt UDER92 – pakiet deregulacyjny dla energetyki. Czytelne rachunki, mniej biurokracji i wsparcie dla magazynów ciepła. Czy obietnice przełożą się na realne korzyści dla odbiorców?
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
06 maja 2026

Śmierć bliskiej osoby powoduje potrzebę uporządkowania spraw związanych z jej odejściem. Dobrze jest zająć się tą kwestią w możliwie nieodległym terminie, w szczególności gdy zmarła osoba prowadziła jakąś działalność gospodarczą. Jakie są możliwości nabycia spadku i w jaki sposób dopełnić formalności?

REKLAMA

Polacy o podatkach. Wciąż wolą PIT od pracodawcy
06 maja 2026

Prawie 60 proc. ankietowanych woli nadal otrzymywać PIT z danymi o zarobkach za poprzedni rok od pracodawcy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax.
Bon senioralny: dobre rozwiązanie, ale dla nielicznych? Ekspert alarmuje
06 maja 2026

Bon senioralny to dobre rozwiązanie, które może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym – powiedział PAP Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Dodał, że niepokojące jest jednak to, że tak mało seniorów będzie mogło skorzystać z tego wsparcia.
