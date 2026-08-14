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Wielka zmiana w wypłatach od stycznia. Tyle wyniesie płaca minimalna na czysto w 2027 roku

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14 sierpnia 2026, 13:16
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
płaca minimalna 2027
Wielka zmiana w wypłatach od stycznia. Tyle wyniesie płaca minimalna na czysto w 2027 roku
Shutterstock

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Szykuje się kolejna zmiana w portfelach milionów Polaków. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło oficjalne kwoty najniższej krajowej, które mają obowiązywać w 2027 roku. Propozycja resortu zakłada wzrost pensji zasadniczej do 4986 zł brutto oraz podniesienie stawki godzinowej do 32,60 zł. Zanim jednak nowe przepisy wejdą w życie, rząd czeka ciężka batalia ze związkowcami, którzy już teraz żądają znacznie większych pieniędzy.

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Rządowa propozycja na stole

Urzędnicy pod wodzą Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odkryli karty przed kluczowym spotkaniem Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zaprezentowany plan przewiduje, że miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 180 zł (wzrost o 3,7 proc.), z kolei stawka za godzinę pracy pójdzie w górę o 1,20 zł (wzrost o 3,8 proc.). Te liczby będą punktem wyjścia do dalszych prac legislacyjnych.

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Skąd wzięła się ta kwota? Ministerstwo wyjaśnia mechanizm

Wyliczona przez ministerstwo suma 4986 zł brutto ma silne uzasadnienie w danych makroekonomicznych. Dokładnie tyle wynosi połowa prognozowanej średniej pensji w Polsce na 2027 rok (szacowanej na 9971 zł). Resort twardo trzyma się zasady, według której najubożsi pracownicy muszą zarabiać minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Identyczny mechanizm zastosowano przy ustalaniu stawek na 2026 rok.

Ile to wyjdzie "na rękę"? Szacunkowa wypłata netto

Choć Ministerstwo operuje kwotami brutto, pracowników najbardziej interesuje kwota, jaka ostatecznie trafi na ich konta bankowe. Przy założeniu standardowej umowy o pracę i podstawowych kosztów uzyskania przychodu, proponowana pensja 4986 zł brutto przełoży się na około 3600-3700 zł netto (w zależności od wieku pracownika i uczestnictwa w PPK). Z kolei minimalna stawka godzinowa 32,60 zł brutto da pracującym na umowach zlecenie około 24-26 zł "na rękę" za każdą przepracowaną godzinę.

Związkowcy mówią "nie" i żądają ponad 5000 złotych

Rządowy projekt natychmiast wywołał opór po stronie społecznej. Największe centrale związkowe w kraju - OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność" - wydały wspólny komunikat. Domagają się podbicia stawki do co najmniej 5200 zł brutto. Ich zdaniem proponowane przez urzędników kwoty nie obronią domowych budżetów przed drożyzną. Całkowicie inne zdanie mają pracodawcy, którzy chcą zablokować dodatkowe podwyżki i ograniczyć wzrost pensji wyłącznie do minimum wymaganego przez wskaźnik inflacji.

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Decyzja resortu pracy to nie tylko wyższe zarobki dla zatrudnionych, ale również potężne wyzwanie dla najmniejszych firm. W górę pójdą koszty pracy, co bezpośrednio uderzy w sektor usług. Dodatkowo wysokość płacy minimalnej w Polsce jest powiązana z wieloma innymi wskaźnikami ekonomicznymi. To od niej zależy m.in. wysokość preferencyjnych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców (tzw. mały ZUS) czy kary za brak ważnego ubezpieczenia OC.

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Rada Ministrów musi przekazać ten projekt do Rady Dialogu Społecznego najpóźniej do 15 czerwca. Od tego dnia rusza 30-dniowe odliczanie. W tym czasie rząd, biznes i związki muszą wypracować porozumienie. Jeśli dojdą do zgody, ostateczne stawki poznamy w Monitorze Polskim. Jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, gabinet premiera sam narzuci finalne kwoty w drodze rozporządzenia. Obydwa scenariusze muszą zamknąć się przed 15 września.

Dodatki do pensji. Sprawdź, co pomija pracodawca

Warto pamiętać, że ustawowe minimum to łączny przychód pracownika, a nie sama podstawa z umowy. Szef może wliczać tam np. niektóre premie regulaminowe. Istnieje jednak zamknięta lista świadczeń, których absolutnie nie wolno łączyć z płacą minimalną. Są to:

  • nadgodziny,
  • praca w porze nocnej,
  • dodatek stażowy,
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalne i rentowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile ma wynieść płaca minimalna brutto w 2027 roku według propozycji Ministerstwa?

Propozycja Ministerstwa zakłada wzrost pensji zasadniczej do 4986 zł brutto oraz podniesienie stawki godzinowej do 32,60 zł. Miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 180 zł, a stawka godzinowa o 1,20 zł.

Skąd wzięła się kwota 4986 zł brutto płacy minimalnej na 2027 rok?

Kwota 4986 zł brutto to połowa prognozowanej średniej pensji w Polsce na 2027 rok, szacowanej na 9971 zł. Ministerstwo trzyma się zasady minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Ile netto może wynieść proponowana płaca minimalna 4986 zł brutto w 2027 roku?

Przy standardowej umowie o pracę i podstawowych kosztach uzyskania przychodu 4986 zł brutto przełoży się na około 3600–3700 zł netto, w zależności od wieku pracownika i uczestnictwa w PPK.

Jakiej płacy minimalnej brutto na 2027 rok żądają OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”?

OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” domagają się podbicia stawki do co najmniej 5200 zł brutto. Ich zdaniem proponowane kwoty nie obronią domowych budżetów przed drożyzną.

Jakich świadczeń nie wolno łączyć z płacą minimalną w Polsce?

Z płacą minimalną nie wolno łączyć świadczeń z zamkniętej listy: nadgodzin, pracy w porze nocnej, dodatku stażowego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

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Źródło: INFOR
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