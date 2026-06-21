Dodatkowe dni urlopu przepadną? Musisz złożyć ten wniosek do ZUS

Od maja 2026 roku pracownicy firm prywatnych mogą doliczyć do stażu pracy dawne umowy zlecenia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana przepisów pozwala zyskać nawet do 6 dni dodatkowego urlopu rocznie. Aby jednak odzyskać brakujące lata, należy samodzielnie złożyć wniosek do ZUS - bez odpowiedniego zaświadczenia dodatkowy staż bezpowrotnie przepadnie.

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Masowo ruszyli do ZUS. Ten jeden dokument natychmiast wydłuży Twój urlop o 6 dni

Wielka nowelizacja Kodeksu pracy wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. Polacy masowo ruszyli do ZUS po dokumenty, które całkowicie zmienią ich sytuację zawodową. Nowe prawo rozwiązuje problem osób, które przez lata pracowały poza klasycznym etatem i nie nabywały z tego tytułu uprawnień pracowniczych. Reforma działa wstecz, co pozwala odzyskać staż sprzed wejścia ustawy w życie.

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Nowe przepisy 2026. Kto i od kiedy zyskuje?

Zmiany w naliczaniu stażu pracy są wprowadzane etapami i zależą bezpośrednio od miejsca Twojego zatrudnienia. Pracownicy sektora publicznego, czyli popularnej budżetówki, zostali objęci reformą jako pierwsi, już 1 stycznia 2026 roku. Z kolei od 1 maja 2026 roku nowe reguły zaczęły obowiązywać także wszystkich pracowników firm prywatnych. Najważniejszą cechą nowych przepisów jest to, że działają punkty zwrotne wstecz. Oznacza to, że do stażu wliczasz umowy i okresy działalności zakończone nawet wiele lat temu. Czas na dostarczenie dokumentów pracodawcy jest jednak ściśle ograniczony i wynosi dokładnie 24 miesiące od momentu wejścia przepisów w życie.

Sektor publiczny: czas na złożenie zaświadczenia maksymalnie do 31 grudnia 2027 roku.

Sektor prywatny: musisz wyrobić się z formalnościami do 30 kwietnia 2028 roku.

Jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień, pracodawca nie dopisze dawnych lat do Twojego stażu pracy.

Co konkretnie dopiszesz do stażu pracy?

Nowe regulacje znacząco rozszerzają listę aktywności zawodowych, które pracodawca musi uznać. Do stażu pracy według Kodeksu pracy zalicza się teraz:

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Umowy zlecenia - oraz powiązane z nimi umowy agencyjne czy o świadczenie usług.

Działalność gospodarczą - czyli okresy prowadzenia jednoosobowej działalności (JDG) i opłacania składek.

Współpracę przy biznesie - pomaganie bliskim w prowadzeniu firmy jako osoba współpracująca.

Ulgę na start - początkowy okres prowadzenia biznesu z preferencyjnymi składkami.

Pracę za granicą - udokumentowane okresy zatrudnienia w innych państwach.

Przerwy na opiekę nad dzieckiem - czas zawieszenia działalności gospodarczej z tego tytułu.

Inne formy - członkostwo w spółdzielniach rolniczych oraz służbę w wybranych formacjach mundurowych.

Ważny wyjątek: Nowe przepisy nie obejmują umów o dzieło. Służą one osiągnięciu konkretnego rezultatu, nie mają charakteru powtarzalnego i brakuje w nich elementu kierownictwa pracowniczego. W stażu nie uwzględnia się także na ten moment niektórych grup, m.in. żołnierzy zawodowych, ze względu na odrębne ustawy programowe MON.

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Ważne wyjaśnienie ZUS: To nie jest wyższa emerytura

Wokół reformy narosło wiele mitów. ZUS jednoznacznie precyzuje: nowe zasady nie wpływają na staż emerytalny ani na ostateczną wysokość Twojego świadczenia senioralnego. Chodzi tu wyłącznie o staż pracowniczy regulowany Kodeksem pracy. W praktyce decyduje on o Twoich bieżących przywilejach w firmie:

Wymiar urlopu wypoczynkowego - najgłośniejsza zmiana. Przekroczenie łącznego progu 10 lat stażu oznacza natychmiastowy skok z 20 na 26 dni wolnego rocznie. Dodatkowe 6 dni urlopu w skali roku to niemal tydzień darmowych wakacji, za które pracodawca płaci Ci pełną pensję.

najgłośniejsza zmiana. Przekroczenie łącznego progu 10 lat stażu oznacza natychmiastowy Dodatkowe 6 dni urlopu w skali roku to niemal tydzień darmowych wakacji, za które pracodawca płaci Ci pełną pensję. Dodatki stażowe - wyższa pensja zasadnicza w wielu branżach powiązana z wysługą lat.

wyższa pensja zasadnicza w wielu branżach powiązana z wysługą lat. Nagrody jubileuszowe - szansa na dodatkowe pieniądze po osiągnięciu określonego stażu.

szansa na dodatkowe pieniądze po osiągnięciu określonego stażu. Okres wypowiedzenia umowy - dłuższy czas ochrony i przygotowania przy rozstaniu z firmą.

dłuższy czas ochrony i przygotowania przy rozstaniu z firmą. Odprawy pracownicze - wyższe kwoty wypłacane przy zwolnieniach grupowych lub indywidualnych z winy zakładu.

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS? Instrukcja krok po kroku

Pracodawca nie zaktualizuje Twoich danych automatycznie. Musisz dostarczyć mu oficjalny dokument z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Służy do tego specjalny, wyłącznie cyfrowy Wniosek USP ("Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy"). Zapomnij o formularzach papierowych - ZUS ich nie przyjmuje. Oto jak załatwić sprawę przez internet:

Zaloguj się na swój profil w portalu eZUS. Przejdź do menu bocznego i kliknij zakładkę "Kreator wniosku stażowe". Wybierz opcję "Utwórz nowy wniosek", a następnie zatwierdź przyciskiem "Pokaż". Sprawdź poprawność automatycznie zaimportowanych danych osobowych (PESEL, adres). Uzupełnij zakres okresów, które chcesz potwierdzić, podpisz wniosek (np. Profilem Zaufanym) i wyślij.

Gotowe zaświadczenie pojawi się na Twoim koncie eZUS, o czym poinformuje Cię powiadomienie e-mail, SMS lub alert w aplikacji mobilnej mZUS. Jeśli ZUS nie będzie posiadał w swoich rejestrach bardzo starych danych, możesz donieść do urzędu własne papierowe dokumenty archiwalne w celu weryfikacji. Dokument z ZUS przekaż niezwłocznie do działu kadr swojego pracodawcy.

Czy okresy pracy na zleceniu u różnych pracodawców się sumują?

Tak. Do stażu pracy wlicza się wszystkie udokumentowane okresy, niezależnie od tego, dla ilu firm pracowałeś w przeszłości. Warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od tych umów.

Co jeśli zmienię pracę w trakcie trwania 24-miesięcznego okienka?

Jeśli zmienisz firmę przed upływem ustawowego terminu (czyli np. przed kwietniem 2028 roku w sektorze prywatnym), uzyskane zaświadczenie z eZUS składasz nowemu pracodawcy. Raz dostarczony dokument staje się stałym elementem Twoich akt osobowych (część A) i przechodzi do kolejnych zakładów pracy.

Co zrobić, jeśli pracodawca odmawia przyjęcia dokumentu z ZUS?

Pracodawca ma ustawowy obowiązek uwzględnić udokumentowany staż pracy. Jeśli odmawia doliczenia lat na podstawie oficjalnego zaświadczenia z eZUS, łamie przepisy prawa pracy. Taką sprawę należy niezwłocznie zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Pracowałem na zleceniu podczas studiów. Czy ten czas liczy się podwójnie?

Nie. Przepisy prawa pracy zabraniają dublowania (nakładania się) okresów. Jeśli w tym samym czasie studiowałeś (za co po obronie otrzymujesz z urzędu 8 lat do stażu) i jednocześnie dorabiałeś na umowie zlecenia, dział kadr wybierze wariant korzystniejszy dla Ciebie. Te lata nie zostaną jednak zsumowane.

FAQ - najczęściej zadawane pytania