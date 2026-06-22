Jak wygląda sytuacja w firmach? Wynagrodzenia i zatrudnienie w liczbach [DANE GUS]
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Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. wzrosło o 5,8 proc. rdr i spadło o 3,8 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,0 proc. rdr i spadku o 3,6 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. oraz mdm spadło o 0,1 proc.
Wynagrodzenia w Polsce
Poniżej dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
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w PLN
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE w V
9173,24
5,8
-3,8
konsensus PAP
6,0
-3,6
dane za IV
5,4
-1,3
w tys.
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE w V
6377,4
-0,9
-0,1
konsensus PAP
-0,9
-0,2
dane za IV
-0,9
0,0
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