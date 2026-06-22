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Jak wygląda sytuacja w firmach? Wynagrodzenia i zatrudnienie w liczbach [DANE GUS]

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22 czerwca 2026, 13:26
Jak wygląda sytuacja w firmach? Wynagrodzenia i zatrudnienie w liczbach [DANE GUS]
Jak wygląda sytuacja w firmach? Wynagrodzenia i zatrudnienie w liczbach [DANE GUS]
mężczyzna z portfelem
ShutterStock

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Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. wzrosło o 5,8 proc. rdr i spadło o 3,8 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,0 proc. rdr i spadku o 3,6 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. oraz mdm spadło o 0,1 proc.

Wynagrodzenia w Polsce

Poniżej dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

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w PLN

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

WYNAGRODZENIE w V

9173,24

5,8

-3,8

konsensus PAP

6,0

-3,6

dane za IV

5,4

-1,3

w tys.

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

ZATRUDNIENIE w V

6377,4

-0,9

-0,1

konsensus PAP

-0,9

-0,2

dane za IV

-0,9

0,0

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Źródło: PAP
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