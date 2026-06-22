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Ponad milion Polaków już to pobiera. Od 2027 roku wielka zmiana i nawet 1000 zł więcej do emerytury

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22 czerwca 2026, 14:30
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt, senior, pieniądze, emerytura, renta
Ponad milion Polaków już to pobiera. Od 2027 roku wielka zmiana i nawet 1000 zł więcej do emerytury
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Ponad milion polskich emerytów zyska na rewolucji w wypłatach rent wdowich. Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent. Dla wielu seniorów oznacza to zastrzyk gotówki rzędu kilkuset złotych, a w niektórych przypadkach nawet o 1000 zł brutto więcej każdego miesiąca. ZUS odnotował gigantyczną falę wniosków.

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Rozwiązanie problemu samotności finansowej po stracie współmałżonka stało się faktem. Ponad milion polskich emerytów zyska na nadchodzącej rewolucji w wypłatach rent wdowich. Od 1 stycznia 2027 roku kluczowy wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z dotychczasowych 15 do aż 25 procent. Dla wielu seniorów w całym kraju oznacza to nagły i stały zastrzyk gotówki rzędu kilkuset złotych. W niektórych sytuacjach dodatkowa część wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie równy 1000 zł brutto każdego miesiąca.

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Lawina wniosków w ZUS. Ponad milion seniorów walczy o dodatkowe pieniądze

Zainteresowanie tak zwanym zbiegiem świadczeń emerytalno-rentowych przerosło najśmielsze oczekiwania urzędników i analityków rynku. Od początku stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło aż 1 mln 190 tys. wniosków o rentę wdowią. Skalę tego zjawiska potwierdzają oficjalne dane płynące bezpośrednio z regionalnych oddziałów ubezpieczyciela. Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, wskazuje jednoznacznie, że system musiał obsłużyć potężny napływ dokumentów w bardzo krótkim czasie.

Jak działa renta wdowia?

Świadczenie to pozwala na jednoczesne pobieranie własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Do tej pory przepisy były bezwzględne dla owdowiałych osób. Seniorzy w momencie straty bliskiego musieli wybierać tylko jedno, bardziej korzystne finansowo świadczenie. Drugie z nich bezpowrotnie przepadało i wracało do państwowej kasy, drastycznie obniżając standard życia singla-emeryta. Nowe prawo całkowicie likwiduje tę niesprawiedliwość społeczną.

Jak działa renta wdowia? Dwa warianty do wyboru dla każdego

Obecnie wdowy i wdowcy mają pełne prawo wyboru jednego z dwóch modeli wypłaty pieniędzy, zależnie od tego, co bardziej im się opłaca:

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  • Wariant pierwszy: Senior pobiera 100 proc. przysługującej mu renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego wypracowanego świadczenia.
  • Wariant drugi: Senior pobiera 100 proc. własnego świadczenia emerytalnego oraz dodatkowo 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym partnerze.

Wybór konkretnego schematu zależy wyłącznie od struktury dochodów i wysokości poszczególnych stawek. Kluczowa i historyczna zmiana nastąpi 1 stycznia 2027 roku. Wtedy dotychczasowy wskaźnik cząstkowy wynoszący 15 proc. zostanie podniesiony do docelowych 25 proc. Ta z pozoru niewielka korekta procentowa w skali całego kraju wygeneruje ogromne przepływy finansowe prosto do kieszeni emerytów.

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Kto dostanie 1000 zł więcej? Konkretny przykład wyliczeń krok po kroku

Wzrost wskaźnika zbiegu świadczeń najsilniej odczują osoby z wyższymi kwotami bazowymi ubezpieczenia. Przyjęty mechanizm promuje osoby, które przez lata odkładały wysokie składki. Przykład wyliczenia nowej stawki od 2027 roku:

  • Własne świadczenie emeryta: 4800 zł brutto (pobierane jako świadczenie główne w 100 proc.),
  • Renta rodzinna po zmarłym małżonku: 4000 zł brutto (baza do wyliczenia dodatku),
  • Nowy wymiar drugiego świadczenia (25 proc. z kwoty 4000 zł): 1000 zł brutto,
  • Łączna wypłata po zmianie prawa: 5800 zł brutto.

W tym konkretnym scenariuszu portfel emeryta zyska dokładnie 1000 zł brutto miesięcznie w porównaniu do sytuacji bazowej. Dla osób, które nie są pewne swoich matematycznych umiejętności, ZUS przygotował intuicyjne rozwiązanie. Jest to oficjalny kalkulator renty wdowiej dostępny całkowicie bezpłatnie online na platformie internetowej ZUS. Narzędzie automatycznie symuluje oba warianty i wskazuje najkorzystniejszą finansowo opcję.

Uwaga na limit wypłat. ZUS bezlitośnie utnie każdą nadwyżkę

Renta wdowia nie dla każdego wnioskodawcy będzie wypłacona w pełnej, teoretycznie wyliczonej kwocie. Państwo wprowadziło tutaj sztywny i nieprzekraczalny górny pułap, aby chronić budżet przed nadmiernym obciążeniem. Suma obu łączonych świadczeń w żadnym wypadku nie może przekroczyć trzykrotności najniższej krajowej emerytury.

  • Aktualny, obowiązujący limit wypłat: 5935,47 zł brutto.
  • Jeśli suma 100 proc. jednego świadczenia i zwiększonej części drugiego przekroczy ten próg, ZUS z urzędu potrąci nadwyżkę.

Przykład ograniczenia w praktyce: Jeśli z wyliczeń matematycznych po zmianie wskaźnika na 25 proc. wyjdzie kwota łączna 6200 zł brutto, ZUS pomniejszy wypłatę o dokładnie 264,53 zł. Wszystko po to, aby dopasować systemowo świadczenie do ustawowego limitu. Osoby zamożniejsze, których jedna, podstawowa emerytura już teraz jest wyższa niż próg 5935,47 zł brutto, nie otrzymają z tytułu renty wdowiej ani jednej dodatkowej złotówki.

Genialna wiadomość dla aktywnych. Można dorabiać do pensji bez limitu

Istnieje jednak bardzo ważny, systemowy wyjątek, który z pewnością ucieszy wszystkich aktywnych zawodowo seniorów w Polsce. Osoby, którym przyznano prawo do renty wdowiej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać do swoich domowych budżetów bez żadnych ograniczeń kwotowych. Wszelkie dodatkowe zarobki generowane z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) czy też prowadzenia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wpłyną negatywnie na wysokość renty wdowiej. Państwowy ubezpieczyciel nie ma prawa zmniejszyć ani zawiesić wypłaty przyznanych wcześniej pieniędzy, co stanowi doskonałą zachętę do pozostania na rynku pracy.

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Źródło: INFOR
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