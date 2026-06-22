3 miesiące czy 30 dni? Ważność zaświadczenia lekarskiego do orzeczenia po zmianach

„Zamierzam ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ile czasu jest ważne wydane przez lekarza zaświadczenie? Jak wygląda procedura” – pyta Czytelniczka.

Jak długo ważne jest zaświadczenie lekarskie do wniosku o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Aktualnie zaświadczenie lekarskie jest ważne 3 miesiące. Wcześniej obowiązywał termin 30-dniowy. To ważna zmiana, która obowiązuje już od roku. Wciąż jednak nie wszyscy o niej pamiętają.

REKLAMA

REKLAMA

Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Stanowi o tym § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba z niepełnosprawnością, zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych. W przypadku dziecka (do 16. roku życia) takie zaświadczenie zawiera opis stanu zdrowia.

Co istotne, zaświadczenie powinno być ważne na dzień składania wniosku o wydanie orzeczenia.

REKLAMA

Kto wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Zarówno orzeczenie o niepełnoprawności, jak i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Przed rozpoczęciem procedury warto w zespole swojego pobytu sprawdzić wymagane dokumenty. Lista załączników do wniosku może bowiem nieznacznie się różnić pomiędzy poszczególnymi komisjami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sytuacji, gdy załączona dokumentacja okaże się niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący PZON zawiadamia na piśmie o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Gdy zaś dokumentacja jest wystarczająca, to komisja zawiadamia o terminie rozpatrzenia wniosku.

Czy orzeczenie można wydać bez badania?

Co do zasady wydanie orzeczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością. Zgodnie bowiem z przepisami, w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący składu orzekającego sporządza, na podstawie badania, ocenę stanu zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie. Wyjątkowo możliwe jest jednak wydanie orzeczenia bez uczestnictwa w posiedzeniu komisji. Tak jest w sytuacji, gdy przewodniczący uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba z niepełnosprawnością nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

Od wydanego orzeczenia można się odwołać w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie wnosi się do wojewódzkiego zespołu (WZON), za pośrednictwem powiatowego zespołu (PZON), który wydał orzeczenie.