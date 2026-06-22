REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » ZUS » Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia. Nawet gdy wypłata jest częściej niż co 5 lat

Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia. Nawet gdy wypłata jest częściej niż co 5 lat

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 czerwca 2026, 12:52
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia. Nawet gdy wypłata jest częściej niż co 5 lat
Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia. Nawet gdy wypłata jest częściej niż co 5 lat
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy od nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi po uzupełnieniu stażu pracy trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne? To pytanie zadaje sobie wielu pracodawców, którzy mają dokonać wypłaty nagrody kolejnego stopnia szybciej niż po upływie 5 lat od poprzedniej.

Po uzupełnieniu stażu pracy można zyskać prawo do nagrody

Pracownicy uzupełniają swoje staże pracy o dodatkowe okresy aktywności zawodowej, które mogą do nich zaliczyć na podstawie nowelizacji ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mimo że wcześniej nie było takiej możliwości. Wśród tych okresów do najbardziej powszechnych należą okresy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia i okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Choć co do zasady każdy pracownik może zyskać na podwyższeniu swojego stażu pracy, to jednak najchętniej starają się o to pracownicy zatrudnieniu u pracodawców ze sfery budżetowej, bo daje im to możliwość uzyskania korzyści finansowych – czy to w postaci wyższego dodatku za wieloletnią pracę (stażowego), czy nagrody jubileuszowej wyższego stopnia. Szczególnie to ostatnie świadczenie wzbudziło po 1 stycznia 2026 roku wiele kontrowersji. A raczej nie tyle samo świadczenie, co obowiązek wypłaty pracownikom nagród, do których nabyli prawo przed tym dniem. Jak się okazuje, nie jest to jedyna wątpliwość z jaką mierzą się pracodawcy w odniesieniu do tego świadczenia. Coraz częściej bowiem pojawiają się pytania dotyczące tego, czy od nagród wypłacanych pracownikom „przed czasem” należy pobierać składki na ubezpieczenia społeczne?

REKLAMA

REKLAMA

Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia

Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. W praktyce pracodawcy często mają wątpliwości czy z tej regulacji wynika, że jeśli nagroda kolejnego stopnia jest wypłacana pracownikowi szybciej niż po upływie 5 lat, to należy pobrać od niej należne składki? Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadkach uzupełniania przez pracowników stażu pracy. Dochodzi wówczas do wypłaty świadczeń z większą częstotliwością niż przewidziane w przepisach co 5 lat.

Wypłata jest częściej niż co 5 lat nie musi pozbawiać prawa do zwolnienia

Jednak choć częstotliwość nabywania prawa do omawianego świadczenia ma dla ustawodawcy kluczowe znaczenie w kontekście możliwości skorzystania ze zwolnienia od obowiązku uiszczenia z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, to jednak wypłata świadczeń z większą częstotliwością nie zawsze jest równoznaczna z koniecznością ich zapłacenia. Dla możliwości zastosowania zwolnienia istotne jest bowiem to by to przepisy przewidywały przyznanie nagrody jubileuszowej nie częściej niż co 5 lat, co jednocześnie nie wyklucza możliwości częstszego dokonywania wypłaty, choćby z uwagi na dopuszczalne w przepisach uzupełnienie stażu pracy (por. interpretację Oddziału ZUS w Gdańsku z 10 maja 2019 r., znak: DI/100000/43/364/2019). Oznacza to, że dopóki przepisy regulujące zasady nabywania prawa do nagród jubileuszowych kolejnych stopni nie przewidują nabycia prawa do nich częściej niż co 5 lat, to sam fakt częstszego dokonywania wypłaty nie odbiera możliwości zastosowania tego zwolnienia.

Podstawa prawna

§ 2 ust. 1 pkt 1 ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 316)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jak uzyskać wynagrodzenie za słup, linię energetyczną, gazociąg i inne elementy infrastruktury przesyłowej na działce? Jakie roszczenia prawne może mieć właściciel nieruchomości wobec firmy przesyłowej?
22 cze 2026

Jaka jest sytuacja prawna właściciela nieruchomości, jeżeli przebiega przez nią linia energetyczna (w tym np. słupy), gazociąg, rurociąg, czy inne elementy tzw. infrastruktury przesyłowej. Co jeżeli taka infrastruktura nie ma uregulowanego stanu prawnego? Jakie roszczenia może wysunąć właściciel nieruchomości?
Od 8 lipca inspektorzy pracy będą mogli zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę
22 cze 2026

Już niedługo Państwowa Inspekcja Pracy zmieni się. 8 lipca wchodzą w życie przepisy reformujące tę instytucję. PIP dostanie nowe uprawnienia, które staną się narzędziami do walki z nieprawidłowo zawartymi umowami i „śmieciowym” zatrudnieniem. W związku ze zmianami MRPiPS przygotowało poradnik dla przedsiębiorców, który wyjaśnia, jak przygotować się do nadchodzących zmian.
Jaka będzie cena benzyny i oleju napędowego we wtorek? Ceny paliw w dniu 23 czerwca
22 cze 2026

Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 23 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych we wtorek?
Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia. Nawet gdy wypłata jest częściej niż co 5 lat
22 cze 2026

Czy od nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi po uzupełnieniu stażu pracy trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne? To pytanie zadaje sobie wielu pracodawców, którzy mają dokonać wypłaty nagrody kolejnego stopnia szybciej niż po upływie 5 lat od poprzedniej.

REKLAMA

3 miesiące czy 30 dni? Ważność zaświadczenia lekarskiego do orzeczenia po zmianach
22 cze 2026

„Zamierzam ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ile czasu jest ważne wydane przez lekarza zaświadczenie? Jak wygląda procedura” – pyta Czytelniczka.
Zakaz wypuszczania kota domowego samopas i 1000 zł grzywny za brak nadzoru nad zwierzęciem – właściciele kotów domowych objęci ustawą o gatunkach obcych?
22 cze 2026

Kot domowy (Felis catus) został wpisany do bazy danych Gatunki Obce w Polsce, prowadzonej przez Instytut Ochrony Przychody PAN, ponieważ „istnieją jednoznaczne dowody naukowe na to, że kot domowy w niepożądany sposób oddziałuje i zagraża bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym w Polsce”. Czy oznacza to, że podlega on zakazowi wypuszczania z domu bez nadzoru właściciela zwierzęcia, wynikającemu z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych? W zakresie tym, narosło sporo mitów.
Nadchodzi koniec form neutralnych płciowo w ogłoszeniach o pracę? Projekt ustawy już po pierwszym czytaniu
22 cze 2026

Czy ustawodawca zrezygnuje z obowiązku stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo? W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, który przewiduje takie rozwiązanie. Dyskusja była burzliwa.
ZUS wysłał korespondencję do 9 mln osób. W listach ważne decyzje dla Polaków
22 cze 2026

Do emerytów i rencistów trafiło blisko 8,9 mln pakietów dokumentów dot. waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. trzynastej emerytury - przekazał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

Dodatkowe 12 dni wolnych od pracy dla wszystkich z powodu bólu uniemożliwiającego pracę i bez L4 – zamiast urlopu menstruacyjnego dla kobiet, który już obowiązuje
22 cze 2026

W OHP (tj. Ochotniczych Hufcach Pracy), będących jednostkami budżetowymi, podlegającymi pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obowiązuje tzw. urlop menstruacyjny dla zatrudnionych tam kobiet, w wymiarze 1 pełnopłatnego dnia w miesiącu, co daje łącznie 12 dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku. W ostatnim czasie, jeden z posłów, wystąpił z postulatem zastąpienia ww. urlopu – urlopem zdrowotnym, przysługującym każdemu pracownikowi (bez podziału na płeć), który miałby stanowić pełnopłatny dzień wolny od pracy (w każdym miesiącu w ciągu roku), z powodu przewlekłego lub silnego bólu uniemożliwiającego pracę.
ZUS nie wypłaca już wyrównań w świadczeniu wspierającym. Są argumenty za i przeciw ZUS
21 cze 2026

Fora internetowe osób niepełnosprawnych zalane są informacjami o zaprzestaniu w 2026 r. (w porównaniu do lat poprzednich) przez ZUS wypłaty wyrównań w świadczeniu wspierającym. Większa część osób wiąże to z nowelizacją przepisów. Nie było takiej na 2026 r. ZUS powołuje się na art. 5 jednej ustawy wprowadzony pod koniec 2024 r. Można w drodze wykładni systemowej wyprowadzić z niego podstawę do blokady wyrównań przez ZUS. Ale jednocześnie ZUS ignoruje art. 26 ust. 2 innej ustawy, który nakazuje wprost (bez wykładni systemowej) wypłatę tych pieniędzy. Wysokość zależy od tego ile miesięcy upłynęło między datą złożenia wniosku (od tej daty liczy się wyrównanie) a datą przyznania punktów przez WZON (jest podana w decyzji WZON - przykład na skanie dokumentu poniżej). Np. dla 6 miesięcy wyrównania wynoszą 4 752 zł (6 miesięcy × 792 zł świadczenia wspierającego za 70 punktów), 7 128 zł (6 miesięcy × 1 188 zł), 9 498 zł (6 miesięcy × 1 583 zł), 14 250 zł (6 miesięcy × 2 375 zł), 21 372 zł (6 miesięcy × 3 562 zł), 26 118 zł (6 miesięcy × 4 353 zł). Tyle byłoby pieniędzy za 6 miesięcy rozpatrywania wniosku, gdyby ZUS nie zablokował tych pieniędzy w 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA