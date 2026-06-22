Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia. Nawet gdy wypłata jest częściej niż co 5 lat

Czy od nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi po uzupełnieniu stażu pracy trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne? To pytanie zadaje sobie wielu pracodawców, którzy mają dokonać wypłaty nagrody kolejnego stopnia szybciej niż po upływie 5 lat od poprzedniej.

Po uzupełnieniu stażu pracy można zyskać prawo do nagrody

Pracownicy uzupełniają swoje staże pracy o dodatkowe okresy aktywności zawodowej, które mogą do nich zaliczyć na podstawie nowelizacji ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mimo że wcześniej nie było takiej możliwości. Wśród tych okresów do najbardziej powszechnych należą okresy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia i okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Choć co do zasady każdy pracownik może zyskać na podwyższeniu swojego stażu pracy, to jednak najchętniej starają się o to pracownicy zatrudnieniu u pracodawców ze sfery budżetowej, bo daje im to możliwość uzyskania korzyści finansowych – czy to w postaci wyższego dodatku za wieloletnią pracę (stażowego), czy nagrody jubileuszowej wyższego stopnia. Szczególnie to ostatnie świadczenie wzbudziło po 1 stycznia 2026 roku wiele kontrowersji. A raczej nie tyle samo świadczenie, co obowiązek wypłaty pracownikom nagród, do których nabyli prawo przed tym dniem. Jak się okazuje, nie jest to jedyna wątpliwość z jaką mierzą się pracodawcy w odniesieniu do tego świadczenia. Coraz częściej bowiem pojawiają się pytania dotyczące tego, czy od nagród wypłacanych pracownikom „przed czasem” należy pobierać składki na ubezpieczenia społeczne?

REKLAMA

REKLAMA

Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia

Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. W praktyce pracodawcy często mają wątpliwości czy z tej regulacji wynika, że jeśli nagroda kolejnego stopnia jest wypłacana pracownikowi szybciej niż po upływie 5 lat, to należy pobrać od niej należne składki? Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadkach uzupełniania przez pracowników stażu pracy. Dochodzi wówczas do wypłaty świadczeń z większą częstotliwością niż przewidziane w przepisach co 5 lat.

Wypłata jest częściej niż co 5 lat nie musi pozbawiać prawa do zwolnienia

Jednak choć częstotliwość nabywania prawa do omawianego świadczenia ma dla ustawodawcy kluczowe znaczenie w kontekście możliwości skorzystania ze zwolnienia od obowiązku uiszczenia z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, to jednak wypłata świadczeń z większą częstotliwością nie zawsze jest równoznaczna z koniecznością ich zapłacenia. Dla możliwości zastosowania zwolnienia istotne jest bowiem to by to przepisy przewidywały przyznanie nagrody jubileuszowej nie częściej niż co 5 lat, co jednocześnie nie wyklucza możliwości częstszego dokonywania wypłaty, choćby z uwagi na dopuszczalne w przepisach uzupełnienie stażu pracy (por. interpretację Oddziału ZUS w Gdańsku z 10 maja 2019 r., znak: DI/100000/43/364/2019). Oznacza to, że dopóki przepisy regulujące zasady nabywania prawa do nagród jubileuszowych kolejnych stopni nie przewidują nabycia prawa do nich częściej niż co 5 lat, to sam fakt częstszego dokonywania wypłaty nie odbiera możliwości zastosowania tego zwolnienia.