Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 23 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych we wtorek?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego we wtorek 23 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na wtorek. Jutro ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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5,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr; 6,69 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,19 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,19 zł za 1 litr; 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

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Maksymalne ceny detaliczne paliwa w poniedziałek 22 czerwca

Sprawdźmy teraz ceny obowiązujące dzisiaj na stacjach benzynowych. W poniedziałek 22 czerwca ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:

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5,94 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,50 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,50 zł za 1 litr; 6,61 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr; 6,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

Zmiana cen maksymalnych na stacjach benzynowych we wtorek

We wtorek zmienią się ceny paliw. Zdrożeją benzyny, ale stanieje olej napędowy. W porównaniu do poniedziałku maksymalne ceny detaliczne obu rodzajów benzyny, tj. benzyny 95 i benzyny 98, będą wyższe odpowiednio o 4 gr i 8 gr na litrze.

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Symbolicznie stanieje natomiast olej napędowy. Diesel będzie można nabyć na stacjach benzynowych w cenie niższej o 1 gr na litrze.

To już ostatnie dni rządowego programu Ceny Paliw Niżej

W ramach obowiązującego od marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd wycofuje się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa, pozostawił jedynie przepisy wydłużające obowiązywanie niższych stawek VAT. Do 30 czerwca będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii Miłosza Motykę z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT. Motyka zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób - różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą niewielkie.

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