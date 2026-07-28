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250 zł trafi na konta uczestników PPK

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28 lipca 2026, 13:38
250 zł trafi na konta uczestników PPK
250 zł trafi na konta uczestników PPK
Shutterstock

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Blisko 163 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzyma do 14 sierpnia wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Jak poinformował Polski Fundusz Rozwoju, na rachunki PPK trafi łącznie 40,7 mln zł, a środki otrzymają osoby, które w drugim kwartale 2026 r. spełniły ustawowe warunki uczestnictwa w programie.

PFR rusza z wypłatami dla uczestników PPK

Środki trafią do osób, które przystąpiły do programu i w drugim kwartale 2026 r. spełniły warunki określone w ustawie o PPK. PFR przypomniał, że wpłata powitalna w wysokości 250 zł jest jednym z elementów systemu zachęt finansowych w PPK.

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„Oprócz środków wpłacanych przez uczestnika oraz pracodawcę, uczestnicy programu otrzymują również dopłaty finansowane przez państwo, co sprawia, że oszczędności zgromadzone w PPK rosną szybciej niż w przypadku samodzielnego odkładania tych samych kwot. Aby otrzymać wpłatę powitalną należy być uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonać co najmniej 3 wpłat podstawowych przez pracownika” – podano.

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Coraz więcej Polaków w PPK

Z danych PFR wynika, że na koniec czerwca 2026 r. w PPK uczestniczyło 4,4 mln osób, a liczba aktywnych rachunków osiągnęła 5,48 mln. Partycypacja w programie wzrosła do 61,43 proc. Z kolei wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 53,76 mld zł, zwiększając się w ciągu miesiąca o blisko 1 mld zł. Dotychczas na rachunki uczestników PPK trafiło już 2,66 mld zł wpłat powitalnych oraz 1 mld zł dopłat rocznych finansowanych przez państwo.

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Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

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Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników; podlegają dziedziczeniu i pracują na rynku kapitałowym.

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Źródło: PAP
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