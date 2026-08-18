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Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 r. Od 2027 r. nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS

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18 sierpnia 2026, 14:09
Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
Shutterstock

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Od 1 sierpnia 2026 r. zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Do końca 2026 r. sprawy te będą rozpatrywane przez komisje lekarskie w Gdańsku i Łodzi. Zmiana jest związana z brakami kadrowymi na stanowiskach lekarzy – członków komisji lekarskich - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie kujawsko-pomorskim.

Od 1 sierpnia sprawy z Bydgoszczy i Torunia przejęły inne komisje lekarskie ZUS

Dotychczas sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników oraz zarzuty wadliwości dotyczące orzeczeń wydanych przez Oddziały ZUS w Bydgoszczy i Toruniu rozpatrywała komisja lekarska działająca przy Oddziale ZUS w Bydgoszczy.

- Od 1 sierpnia 2026 r. sprawy z terenu właściwości Oddziału ZUS w Bydgoszczy będą rozpatrywane przez komisję lekarską w Oddziale ZUS w Gdańsku, natomiast sprawy z terenu właściwości Oddziału ZUS w Toruniu – przez komisję lekarską w I Oddziale ZUS w Łodzi. Do tych komisji zostaną przekazane również sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników, zarzuty wadliwości oraz sprawy prowadzone w ramach nadzoru nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego, które do 31 lipca 2026 r. nie zostały rozpatrzone – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zmiana będzie obowiązywać do końca 2026 r.

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Jeśli ubezpieczony zostanie wezwany na badanie przez komisję lekarską w innym mieście, przysługuje mu zwrot kosztów stawiennictwa. Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem – w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Od 2027 roku nowe zasady orzekania

Od 1 stycznia 2027 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Co do zasady zarówno orzeczenia wydawane po raz pierwszy, jak i orzeczenia wydawane po ponownym rozpatrzeniu sprawy wskutek wniesienia sprzeciwu lub zarzutu wadliwości będą wydawane jednoosobowo.

Obecnie orzeczenia w pierwszej instancji wydają lekarze orzecznicy, natomiast sprzeciwy i zarzuty wadliwości rozpatrują trzyosobowe komisje lekarskie. Po zmianach również sprawy rozpatrywane po wniesieniu sprzeciwu lub zarzutu wadliwości wobec orzeczenia lekarza orzecznika albo przedstawiciela innego zawodu medycznego uprawnionego do wydawania orzeczeń (pielęgniarki, pielęgniarza lub fizjoterapeuty) będą co do zasady rozpatrywane przez jednego lekarza orzecznika. Jedynie w szczególnie skomplikowanych sprawach będzie możliwe skierowanie ich do rozpatrzenia przez trzech lekarzy orzeczników.

Zostań lekarzem orzecznikiem ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza lekarzy do współpracy na stanowisku lekarza orzecznika. Oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług (B2B) lub umowy zlecenia.

Do współpracy ZUS zaprasza lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy:
- posiadają tytuł lekarza specjalisty albo
- odbywają szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny albo
- mają co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza, jeśli nie posiadają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego.

Osoby zainteresowane współpracą Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do kontaktu. Szczegółowych informacji udzielają:
• Oddział ZUS w Bydgoszczy – Główny Lekarz Orzecznik, tel. 52 341 80 86 oraz Wydział Kadrowo-Płacowy, tel. 52 341 81 11 lub 52 341 81 37.
• Oddział ZUS w Toruniu – Główny Lekarz Orzecznik, tel. 56 610 94 21 oraz Wydział Kadrowo-Płacowy, tel. 56 610 93 00 lub 56 659 56 16.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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