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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » WSA: MOPS miał rację, że osoba niepełnosprawna udawała. Ale nie można generalizować

WSA: MOPS miał rację, że osoba niepełnosprawna udawała. Ale nie można generalizować

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28 lipca 2026, 08:44
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Pracownicy MOPS przeprowadzili śledztwo. Niepełnosprawny udawał. Straż miejska pomogła
Pracownicy MOPS przeprowadzili śledztwo. Niepełnosprawny udawał. Straż miejska pomogła
T. Król
Własne

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Czy osoby niepełnosprawne udają i symulują w WZON I MOPS niepełnosprawność? Takie pytanie wpadło mi w oko na jednym z forów internetowych gromadzących osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Internautka opisywała jak matka i córka podjechały samochodem na komisję WZON przyznającą punkty do świadczenia wspierającego (poziom potrzeby wsparcia). Były w pełni sprawne. Po wyjściu z samochodu jedna z kobiet usiadła na wózku inwalidzkim (wyciągniętym za bagażnika), przygarbiła się. Tak obie panie weszły na komisję. A po wyjściu pod samochodem jedna z nich z radością krzyknęła „Udało się”. I dalej była dyskusja internautów. Podzielili się na dwa obozy. Pierwsza grupa rozmówców zinterpretowała „Udało się” jako „Oszukaliśmy WZON, mamy świadczenie wspierające, cieszymy się”. Druga grupa mówiła „Dlaczego piszecie tak paskudne rzeczy o osobach niepełnosprawnych. Skąd wiecie, że kobiety udawały. Przecież niepełnosprawność (i to poważna) mogła być niewidoczna dla osób postronnych. Wiele osób z drugiej grupy opisywało swoją niepełnosprawność, która była niewidoczna dla innych. Z dyskusji wynika, że krzywdzące stawianie

Z tą dyskusją zestawiam wyrok sądu, gdzie sąd i MOPS zgodnie uznali, że osoba niepełnosprawna próbowała udawać … osobę bezdomną. Robiła to w ten sposób, że wywiady środowiskowe obywały się na parkingu. Osoba niepełnosprawna podjeżdżała tam samochodem. I twierdziła przed pracownikami MOPS. że jest bezdomna i śpi w tym samochodzie. Była przy tym bardzo niegrzeczna: Pracownicy MOPS wykonując swoją pracę, która polega na zbieraniu informacji, musieli wysłuchiwać uwag: "co to Panią obchodzi", "niech to Panią nie interesuje", "nie muszę Pani tego mówić", "jest Pani wścibska", "jest Pani śmieszna".

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MOPS ustalił, że osoba niepełnosprawna w rzeczywistości nie jest osobą bezdomną, a jego oświadczenia są niezgodne z prawdą. I sąd to potwierdził.

Pracownicy MOPS przeprowadzili śledztwo. Niepełnosprawny udawał. Straż miejska pomogła

Na marginesie fascynujące w tej sprawie jest to, że MOPS skorzystał z pomocy Straży Miejskiej. Pracownicy socjalni oraz Straż Miejska (w kwietniu ) wielokrotnie monitorowali parking, na którym mężczyzna rzekomo miał przebywać. Zastawali go tam wyłącznie w terminach wcześniej umówionych wywiadów środowiskowych – po ich zakończeniu T. K. odjeżdżał autem w nieznanym kierunku. Ponadto, choć jako adres do doręczeń wskazał punkt pomocy bezdomnym, nie odbiera stamtąd pism, a własne wnioski wysyła tradycyjną pocztą.

Dane omawianego wyroku - sąd potwierdził niezasadność przyznania zasiłku

II SA/Po 821/25 - Wyrok WSA w Poznaniu

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Data orzeczenia 2026-03-26 orzeczenie nieprawomocne

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sędziowie: Arkadiusz Skomra, Jacek Rejman, Robert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/

link do wyroku

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W wyroku uderza niezwykle pewna siebie i arogancja postawy osoby żądającej zasiłku z MOPS. W wersji urzędników wyglądało to tak:

"W toku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zainteresowany oświadczył, że mieszka w samochodzie. Pracownik socjalny nie dostrzegł jednak śladów bytowania w nim strony (koce, śpiwory, odzież, obuwie, jedzenie). Sam zainteresowany był z kolei zadbany, nienagannie ubrany w czystą, markową odzież, mimo oświadczeń, że korzysta on z darmowych łaźni i ogrzewalni. Strona odmówiła podania informacji, gdzie spędza noce, trzyma swoje rzeczy osobiste, czy też wykonuje czynności higieniczne takie jak kąpiel i pranie odzieży.

W ocenie Prezydenta przedstawione okoliczności nie mogły świadczyć o tym, że zainteresowany jest osobą bezdomną. W opinii organu pierwszej instancji jest świadczeniem nieprawdy to co podaje zainteresowany, że jest osobą samotną i nie może liczyć na niczyje wsparcie, ponieważ otrzymuje regularną pomoc chociażby poprzez udostępnienie samochodu oraz opłacenie OC przez znajomą. Strona jako dochód podaje tylko świadczenie z pomocy społecznej tj. zasiłek stały w wys. [...] zł. Natomiast miesięczne wydatki zadeklarowane podczas wywiadu środowiskowego wskazują na dysproporcję wobec posiadanego deklarowanego dochodu, bowiem strona regularnie deklaruje większe wydatki niż posiadany dochód. Końcowo organ podkreślił, że podczas przeprowadzanych wywiadów środowiskowych postawa T. K. była roszczeniowa, negatywna i zamknięta. Zainteresowany na większość zadawanych pytań, znajdujących się w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego i dotyczących jego sytuacji życiowej reagował niegrzecznie sformułowaniami: "co to Panią obchodzi", "niech to Panią nie interesuje", "nie muszę Pani tego mówić", "jest Pani wścibska", "jest Pani śmieszna", w konsekwencji nie udzielając odpowiedzi na zadawane pytania."

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Sfałszowany dokument o dochodach w MOPS

Opisaną sprawę można zestawić z wyrokiem WSA w Lublinie z 2025-03-25 (II SA/Lu 80/25) link do wyroku

Sąd Rejonowy orzekł, że żona sfałszowała podpisy męża oraz podała zaniżone dane o jego dochodach, co wprowadziło w błąd MOPS przyznający świadczenia rodzinne. Po ponownym przeliczeniu faktycznych dochodów okazało się, że kryterium dochodowe zostało przekroczone o kwotę uniemożliwiającą przyznanie zasiłku (w tym zastosowanie zasady „złotówka za złotówkę”). W konsekwencji ustalono, że żona w ogóle nie miała prawa do otrzymanych świadczeń.

W sprawie tej kobieta była zobowiązana do zwrotu pieniędzy. Dlaczego walczyła w sądzie z MOPS? Bała się, że będzie musiała je oddać dwa razy - raz na podstawie wyroku sądu karnego, a drugi raz na podstawie wezwania z MOPS. Obawy zupełnie bezpodstawne bo w przypadku zwrotu pieniędzy na podstawie wyroku sądu, kwoty są zaliczane na poczet żądań MOPS.

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Źródło: INFOR
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