Nadwaga czy już otyłość? Kiedy choroba może dać prawo do orzeczenia? Sprawdź swoje BMI [TABELA]

Nadwaga czy już otyłość? Kiedy choroba może dać prawo do orzeczenia? Sprawdź swoje BMI [TABELA]

18 grudnia 2025, 12:47
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nadwaga czy już otyłość? Kiedy choroba może dać prawo do orzeczenia? Sprawdź swoje BMI [TABELA]
Nadwaga czy już otyłość? Kiedy choroba może dać prawo do orzeczenia? Sprawdź swoje BMI [TABELA]


Nadwaga i otyłość to pojęcia, które często pojawiają się w rozmowach o zdrowiu. Nierzadko używane są zamiennie, choć w rzeczywistości oznaczają różne stany organizmu. Granica między nimi bywa nieoczywista, a wiele osób przez lata nie zdaje sobie sprawy, że problem dotyczy także ich. Jak rozpoznać otyłość i skąd wiedzieć, czy nadwaga to już choroba? W Polsce z nadwagą lub otyłością zmaga się już większość dorosłych, często nawet o tym nie wiedząc.



Nadwaga a otyłość – czym się różnią?

Podstawowa różnica między nadwagą a otyłością dotyczy ilości tkanki tłuszczowej w organizmie i jej wpływu na zdrowie. Nadwaga oznacza, że masa ciała jest wyższa od zalecanej, ale nie zawsze wiąże się jeszcze z wyraźnymi powikłaniami zdrowotnymi.

Natomiast otyłość to choroba przewlekła, w której nadmiar tkanki tłuszczowej realnie zwiększa ryzyko wielu schorzeń i skraca długość życia. Ważne jest tu słowo choroba. Otyłość nie jest wyłącznie kwestią estetyki czy braku silnej woli. To stan medyczny, który wymaga leczenia i długofalowych zmian.

Dlaczego wiele osób nie zauważa problemu?

Nadwaga i otyłość bardzo często rozwijają się stopniowo. Kilogram czy dwa więcej w ciągu roku nie budzą niepokoju, zwłaszcza gdy zmiana zachodzi powoli. Z czasem organizm i psychika przyzwyczajają się do nowej sylwetki, a wyższa masa ciała zaczyna być postrzegana jako normalna. Dodatkowo w społeczeństwie, w którym nadwaga jest powszechna, łatwo stracić punkt odniesienia i nie zauważyć momentu, od kiedy zaczyna się otyłość.

BMI – pierwszy sygnał ostrzegawczy

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem do oceny masy ciała jest BMI (Body Mass Index), czyli wskaźnik masy ciała. Oblicza się go według prostego wzoru:

BMI = masa ciała (kg) / wzrost² (m)



Poniższa tabela pokazuje, jak interpretować wynik BMI i kiedy nadwaga przechodzi w otyłość.

BMI

Klasyfikacja masy ciała

poniżej 18,5

Niedowaga

18,5–24,9

Masa ciała prawidłowa

25,0–29,9

Nadwaga

30,0–34,9

Otyłość I stopnia

35,0–39,9

Otyłość II stopnia

40,0 i więcej

Otyłość III stopnia (olbrzymia)

BMI jest dobrym punktem wyjścia, ale nie jest wskaźnikiem idealnym. Nie uwzględnia m.in. masy mięśniowej, wieku czy rozmieszczenia tłuszczu. To właśnie BMI najczęściej pomaga określić, od kiedy zaczyna się otyłość, choć samo w sobie nie zawsze daje pełny obraz stanu zdrowia. Dlatego warto spojrzeć szerzej.

Obwód talii – często ważniejszy niż waga

Coraz więcej specjalistów podkreśla, że miejsce odkładania się tłuszczu ma ogromne znaczenie. Szczególnie niebezpieczna jest otyłość brzuszna. Za wartości alarmowe uznaje się:

u kobiet:

  • obwód talii ≥ 80 cm – oznacza zwiększone ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych,
  • obwód talii ≥ 88 cm – oznacza wysokie ryzyko cukrzycy typu 2, chorób serca i powikłań metabolicznych.

u mężczyzn:

  • obwód talii ≥ 94 cm – oznacza zwiększone ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych,
  • obwód talii ≥ 102 cm – oznacza wysokie ryzyko cukrzycy typu 2, chorób serca i powikłań metabolicznych.

Objawy, które mogą świadczyć o otyłości

Nie zawsze wystarczy spojrzeć na wagę. Otyłość często daje znać o sobie poprzez codzienne dolegliwości, które łatwo zignorować. Do najczęstszych należą:

  • szybkie męczenie się przy niewielkim wysiłku,
  • zadyszka podczas chodzenia po schodach,
  • bóle kolan, bioder i kręgosłupa,
  • problemy ze snem, chrapanie, bezdechy senne,
  • nadmierna potliwość,
  • wahania poziomu cukru i ciśnienia,
  • obniżone samopoczucie, spadek pewności siebie.

Takie sygnały to często pierwsze objawy otyłości, które pojawiają się jeszcze zanim pacjent usłyszy formalną diagnozę. Jeśli kilka z nich występuje jednocześnie, warto potraktować je jako wyraźny sygnał ostrzegawczy.

Dlaczego otyłość to poważny problem zdrowotny?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że otyłość znacząco zwiększa ryzyko wielu chorób, w tym:

  • cukrzycy typu 2,
  • chorób sercowo-naczyniowych (zawał, udar),
  • nadciśnienia tętniczego,
  • niektórych nowotworów,
  • zwyrodnień stawów,
  • depresji i zaburzeń lękowych.

Co ważne, otyłość często rozwija się powoli i po cichu. Kilka kilogramów rocznie może wydawać się niegroźne, ale po kilku latach problem bywa już zaawansowany i znacznie trudniejszy do opanowania.

W skrajnych przypadkach otyłość, zwłaszcza w połączeniu z chorobami współistniejącymi, może prowadzić do trwałych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Problemy z poruszaniem się, przewlekły ból, duszności przy niewielkim wysiłku czy powikłania metaboliczne sprawiają, że osoba chora ma trudności z pracą, samodzielnością lub normalnym życiem społecznym. W takich sytuacjach otyłość nie jest już tylko problemem zdrowotnym, ale może stać się podstawą do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności.

Czy da się samodzielnie ocenić, czy to już otyłość?

Wstępna ocena jest możliwa, ale diagnozę powinien postawić lekarz lub dietetyk kliniczny. Specjalista może zlecić:

  • analizę składu ciała,
  • badania krwi (glukoza, lipidogram, hormony),
  • ocenę stylu życia i nawyków żywieniowych.

Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy nadmierna masa ciała utrzymuje się mimo prób odchudzania lub gdy pojawiają się problemy zdrowotne.

Kiedy trzeba działać?

Nie warto czekać do momentu, gdy pojawią się choroby towarzyszące. Reakcja na etapie nadwagi jest znacznie łatwiejsza niż leczenie rozwiniętej otyłości.

Sygnały, że to dobry moment na zmianę:

  • BMI przekracza 25 i rośnie z roku na rok,
  • obwód talii zwiększa się mimo stabilnej wagi,
  • codzienne funkcjonowanie staje się trudniejsze,
  • lekarz zwraca uwagę na niepokojące wyniki badań.

Nadwaga czy już otyłość? Jak rozpoznać problem i kiedy zacząć działać

Nadwaga to sygnał ostrzegawczy. Otyłość to już choroba, z którą nie warto zostawać samemu. Granica między nimi bywa cienka, ale jej przekroczenie ma realne konsekwencje zdrowotne. Im wcześniej problem zostanie zauważony, tym większa szansa na skuteczną i trwałą zmianę.

Jeśli masz wątpliwości, nie oceniaj się wyłącznie przez pryzmat wyglądu. Liczą się liczby, objawy i samopoczucie, a przede wszystkim zdrowie. Pierwszym krokiem może być zwykła rozmowa z lekarzem lub wykonanie podstawowych badań. To często wystarczy, by odzyskać kontrolę.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

