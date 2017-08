Nowe zasady segregacji śmieci 2017/2018

1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad segregacji śmieci. Ujednolicają one zasady segregacji odpadów w całym kraju wprowadzając cztery pojemniki do składowania odpadów zamiast trzech. Samorządy mają 5 lat na dostosowanie pojemników do nowych wymogów - większe miasta zrobią to w 2018 r.