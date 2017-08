Meldunek przez Internet od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra MSWiA dotyczący zmiany ustawy o ewidencji ludności. Głównym założeniem projektu było uchylenie przepisów, które miały zlikwidować obowiązek meldunkowy od dnia 1 stycznia 2018 r., oraz wprowadzenie przepisów mających uprościć cudzoziemcom procedurę meldunkową.

Wiele korzyści

Projektodawca podkreśla, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania przynosi ze sobą wiele korzyści oraz, że jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju – zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie i zagrożeniem terroryzmem. Administracja publiczna mająca dostęp do danych o miejscu zamieszkania jest w stanie lepiej wypełniać swoje zadania i obowiązki względem obywateli.

Istnienie obowiązku meldunkowego pozwala obywatelowi m.in. na głosowanie w wyborach bez konieczności zgłaszania się w spisie wyborców. Wiedza organów o liczbie i strukturze mieszkańców pozwala jednostkom samorządu terytorialnego na podjęcie bardziej efektywnych działań w zakresie spraw publicznych. Przykładowo, odpowiednio poinformowany organ samorządu terytorialnego jest w stanie zapewnić faktycznie potrzebną liczbę miejsc w żłobkach, przedszkolach czy też w szkołach.

Zameldowanie przez Internet

Aby uczynić dopełnienie obowiązku meldunkowego łatwiejszym, rząd proponuje możliwość zameldowania się za pomocą Internetu. Oszczędzi to obywatelom wizyty w urzędzie. Do tej pory możliwość taka była przewidziana tylko do wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu będzie miała każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Powstanie specjalnie utworzona do tego celu e-usługa, która pozwoli na zameldowanie się nawet poza godzinami pracy urzędów.

Nowością jest też wprowadzenie jednego formularza meldunkowego. Za jego pomocą będzie można jednocześnie zameldować się na pobyt stały i wymeldować z pobytu czasowego (to samo działa w drugą stronę – będzie można zameldować się na pobyt czasowy i jednocześnie wymeldować z pobytu stałego). Takie rozwiązanie uprości procedurę i ograniczy zbędną dokumentację.

PESEL dla każdego

Rząd planuje także rezygnację z rejestrów zamieszkania cudzoziemców. Wadą tych rejestrów było to, że gromadzone w nich informacje nie były wystarczająco szczegółowe. Rejestry te nie zawierają informacji np. o płci czy też obywatelstwie danego cudzoziemca. Cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy mają otrzymać numer PESEL. Należy przy tym zaznaczyć, że numer PESEL nie będzie nadawany cudzoziemcom, który pobyt na terytorium RP ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy.