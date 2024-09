Wcześniejsze emerytury dla tych pracowników w 2025 r. Kto może liczyć na wcześniejszą emeryturę w 2025 r.? Czy pracownik musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny, by uzyskać prawo do emerytury? Co z emeryturami stażowymi?

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednakże, nie wszyscy pracownicy muszą go osiągnąć, by uzyskać możliwość pobierania emerytury. Poniżej przedstawiamy kilka zawodów, gdzie prawo do przejścia na emeryturę nabywa się przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego.

Wcześniejsza emerytura: nauczyciele

Od 1 września 2024 r. nauczyciele spełniający określone warunki mogą przejść na emeryturę w wieku niższym niż jest określony w ustawie emerytalnej. Wśród warunków znajduje się rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek, bądź rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w określonych okolicznościach. Zmiany te dotyczą osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, a także mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym, co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej. Na emeryturę nauczycielską mogą przejść nauczyciele od:

1 września 2024 r., pod warunkiem, że urodzili się przed 1 września 1966 r .;

.; 1 września 2025 r., pod warunkiem, że urodzili się po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r. ;

; 1 września 2026 r., pod warunkiem, że urodzili się po 31 sierpnia 1969 r.

Wcześniejsza emerytura: służby mundurowe

Emerytury mundurowe przysługują funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Emerytura ta przysługuje po 25 latach służby. Zniesiono warunek dotyczący ukończenia 55 lat. Zapis ten dotyczy funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2037 r.

Emerytury pomostowe

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

- urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

- ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

- osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

- ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

- po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Zaś prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Emerytury stażowe

30 stycznia 2024 r. do Sejmu wpłyną poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187). Projekt dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lata dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej. Projekt zakłada również, że prawo do emerytury stażowej będzie przysługiwać osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników. Zgodnie z projektem ubezpieczonemu rolnikowi, który nie osiągnął wieku emerytalnego, przysługiwać będzie emerytura rolnicza, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 35 lat w przypadku kobiet i 40 lata w przypadku mężczyzn. 8 lutego 2024 r. odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Został on skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W sierpniowym wywiadzie dla DGP podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski przekazał, że obecnie nie ma w koalicji porozumienia co do przyjęcia emerytur stażowych. Dodał, że dyskusje na ten temat dopiero ruszą.

