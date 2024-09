W piątek ostatnia wypłata czternastej emerytury. Wynosi 1780,96 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają ją w pełnej wysokości

Ostatnia wypłata 1780,96 zł brutto dla emerytów. Emeryci mogą spodziewać się jej już w piątek. 20 września prawie 1,29 mln uprawnionych do dodatkowego świadczenia emerytalnego otrzyma czternastą emeryturę. Ile w sumie wyniosły wypłaty czternastych emerytur?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piątek przeleje na konta uprawnionych świadczeniobiorców czternastą emeryturę. Są to ostatnie przelewy „czternastek” w tym roku. Czternasta emerytura wypłacana jest z urzędu. Nie trzeba składać dodatkowych wniosków.

W piątek ostatnia wypłata czternastej emerytury

Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski przekazał redakcji Infor.pl, że w piątek, 20 września prawie 1,29 mln emerytów i rencistów otrzyma wraz ze swoimi świadczeniami podstawowymi czternastą emeryturę. Łączna kwota piątkowych wypłat wyniesie ponad 1,85 mld zł. Łącznie ZUS wypłacił dodatkowe świadczenie pieniężne ponad 5,36 mln uprawnionych do dodatkowego świadczenia. Łączna kwota wypłat czternastej emerytury wyniesie ponad 7,77 mld zł.

Wynosi 1780,96 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają ją w pełnej wysokości.

Wysokość czternastej emerytury w 2024 r. jest równa wysokości minimalnej emerytury w 2024 r., która wynosi 1780,96 zł brutto. Emeryci pobierający emeryturę lub rentę w wysokości do 2900 zł brutto, mogą liczyć na przelewy właśnie w tej wysokości. W przypadku osób pobierających podstawowe świadczenie w wysokości od 2900 zł brutto do 4630,96 zł brutto , będą mieli zmniejszoną czternastkę zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Jako przykład, ZUS podał, że przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie 1180,96 zł brutto. Należy pamiętać, że świadczenie nie zostanie przyznane w przypadku, gdy kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. W przypadku, gdy świadczenie podstawowe wynosi powyżej 4 630,96 zł brutto, ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia pieniężnego. Dodatkowego przelewu nie otrzymają także osoby, których wypłata podstawowego świadczenia była zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, czyli na dzień 31 sierpnia 2024 r.