Zmiany w wypłatach emerytur. Niektórzy szybciej dostaną pieniądze. Może się zmienić sposób wypłaty. Sprawdź zasady.

Zmiany w procesie wypłat emerytur. Wiele osób szybciej dostanie pieniądze. Może się też zmienić sposób wypłaty. Wcześniejsza wypłata i specjalne punkty poboru świadczeń – sprawdź, czy to dotyczy również ciebie.

Terminy wypłaty emerytur są stałe, ale formy wypłaty są różne

Terminy wypłaty emerytur są z góry określone. Pieniądze powinny trafiać do uprawnionych 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Czasami przelewy są dokonywane szybciej. Dotyczy to np. przypadków gdy dzień wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Na to, kiedy konkretna osoba otrzyma należne jej środki wpływa jednak również to, w jakiej formie dokonywana jest wypłata. Emeryci mają bowiem do wyboru dwie formy pobierania świadczeń – przelewem na konto bankowe i przekazem za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym drugim przypadku możliwe są pewne opóźnienia związane z samym procesem dostarczenia pieniędzy do uprawnionych osób.

Wcześniejsza wypłata i specjalne punkty poboru świadczeń

Obecnie, gdy północno-zachodnia część Polski walczy z powodzią i jej skutkami, emeryci, którzy zdecydowali się na wypłatę emerytury przekazem znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. Wielu z nich nie przebywa w miejscu stałego pobytu, a dotarcie do niektórych miejsc jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Również instytucje, w tym Poczta Polska, działające na terenach objętych stanem klęski żywiołowej, nie działają w standardowy sposób. Sprawia to, że pieniądze mogą nie dotrzeć do seniorów w przewidzianych terminach i tym samym pozbawić ich środków do życia. Odpowiedzią na te problemy jest decyzją podjęta przez Prezesa Poczty Polskiej, który po pierwsze zdecydował o wcześniejszej wypłacie świadczeń emerytalnych, a po drugie postanowił o uruchomieniu, w porozumieniu ze sztabami kryzysowymi, specjalnych punktów, w których emeryci będą mogli pobrać należne im świadczenia. Zgodnie z zapewnieniami, listonosze mają również kontaktować się z odbiorcami przekazów pieniężnych i dowiadywać się, gdzie obecnie przebywają, a następnie umożliwiać im odbiór pieniędzy w dogodnym dla nich miejscu. Mają również być podejmowane dodatkowe próby doręczenia świadczeń emerytalnych.

Poczta Polska ma również na bieżąco monitorować rozwój sytuacji na poszczególnych terenach poszkodowanych lub zagrożonych powodzią i na bieżąco podejmować decyzje, które sprawią, że każdy emeryt oczekujący na pieniądze będzie miał możliwość jak najszybszego ich odebrania tak, aby nikt nie pozostał bez środków do życia.