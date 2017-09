Z jakimi sprawami można zwracać się do Rzecznika Praw Konsumentów?

Z rzecznikiem konsumentów stosunek pracy nawiązuje starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta i tym podmiotom rzecznik jest podporządkowany. Stanowisko pełnić to może osoba posiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne, i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową. Rzecznika wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego (urzędu miasta), a w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu rzecznik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomocy wyodrębnionego biura.

W czym może pomóc rzecznik?

Rzecznik Praw Konsumentów świadczy bezpłatne porady i informacje prawne, występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, za jego pośrednictwem można także składać wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w danym zakresie. Udziela także pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, ma obowiązek udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Rzecznicy konsumentów podejmują sprawy z zakresu: sprzedaży konsumenckiej (np. w przypadku kupna uszkodzonego telewizora w sklepie elektronicznym, gdzie sprzeczne interesy konsumenta i sprzedającego nie pozwalają na wypracowanie stanowiska zadowalającego obie strony. Do tej kategorii zalicza się także zakupy dokonane poza lokalem przedsiębiorstwa np. nabycie części do roweru przez Internet); usługi telekomunikacyjne (te można podzielić według następujących kryteriów: usługi telefoniczne polegające głównie na uzyskaniu połączeń głosowych - rozmowa telefoniczna oraz połączeń typu SMS, faks; usługi dostępu do Internetu polegające głównie na uzyskaniu dostępu do zasobów sieci www; usługi dostarczenia sygnału TV mające na celu głównie na dostarczeniu programów telewizyjnych w technologii kablowej oraz telewizji satelitarnej. W takiej sytuacji przedmiotem skargi może być np. odmowa połączenia przez operatora kablowego, naliczenie rachunku za telefon przez operatora w kwocie znacznie przewyższającej tą zawartą w umowie); usługi turystyczne (np. biuro podróży nie zapewnia standardów hotelowych, odbiegając tym samym od początkowego zobowiązania,), przewozowe (wadliwości związane z przewozem osób - i ewentualnie bagażu - oraz umowy przewozu przesyłek towarowych - zwanych także często usługami kurierskimi).