Zmiany w egzekucji z rachunku bankowego

Jedną z możliwych dróg egzekucji wierzytelności jest egzekucja z rachunku bankowego wierzyciela. Egzekucja z rachunku jest możliwa poprzez wniosek wierzyciela do komornika. Właściwym do prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego jest komornik urzędujący na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje także egzekucję z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.

Od 8 września 2016 r. egzekucja z rachunku bankowego może odbyć się drogą elektroniczną. Obowiązujące na tę chwilę przepisy dzielą dokonanie egzekucji z rachunku bankowego na dwa etapy. W celu dokonania egzekucji z rachunku komornik:

przesyła do banku dłużnika zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji. Jednocześnie wzywa bank do zaprzestania dokonywania wypłat z rachunku bez zgody komornika i do niezwłocznego przekazania zajętej kwoty na pokrycie należności; informuje dłużnika o zajęciu jego długu z rachunku bankowego, jednocześnie doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

W obowiązującym stanie prawnym bank jest zmuszony do niemal natychmiastowego przekazania komornikowi zajętej przez niego wierzytelności. Jest to złym rozwiązaniem dla dłużnika ponieważ nie ma on czasu na podjęcie jakichkolwiek działań obronnych, zwłaszcza w sytuacji gdy zajęcie jest niezasadne ze względu np. na uregulowanie długu czy przedawnienie roszczenia. Dłużnik nie może też bronić się w sytuacji, gdy wierzyciel złożył komornikowi podrobiony czy też przerobiony tytuł wykonawczy.

W przypadku gdy z jakichś przyczyn bank nie może przekazać komornikowi zajętej kwoty, musi powiadomić go o tym fakcie w terminie 7 dni. Należy zaznaczyć też fakt, że egzekucja z rachunku bankowego jest również skuteczna w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego.

Projekt ustawy przewiduje niezwłoczne powiadomienie dłużnika przez bank o zajętym przez komornika rachunku. Bank jednak nie będzie miał obowiązku niezwłocznego przekazania zajętej kwoty komornikowi – będzie miał na to 7 dni. W tym czasie dłużnik może podjąć działania obronne przed egzekucją np. może wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Wniesienie tego powództwa pozwoli na wyjaśnienie okoliczności sprawy, co jest szczególnie istotne np. w sytuacji podejrzenia podrobienia przez wierzyciela tytułu wykonawczego.

Projektodawca przewiduje jednak pewne wyłączenia od proponowanej zasady. Bank będzie zobowiązany niezwłocznie przekazać komornikowi zajętą kwotę w przypadku gdy egzekucja dotyczy bieżących alimentów lub rent. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości dobro dzieci i osób, którym przysługuje renta, jest ważniejsze od dobra osób, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

