Umowa o pomocy przy zbiorach - czy będzie jednolity wzór?

Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla portalu Infor.pl

Zasadnicza zmiana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

Przygotowano rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach produktów rolnych, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac. Chodzi przede wszystkim o to, że w większości dojrzewają one jednocześniew krótkim okresie czasu i muszą być zbierane ręcznie ze względu na dużą podatność na zniszczenie i zepsucie. W sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane są umowy

o dzieło, które nie są oskładkowane, czyli nie zabezpieczają osób przy nich pracujących, i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących: zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich; usuwanie zbędnych części roślin; klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziółi roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży; wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, będzie zobowiązany opłacać za pomocnika składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, określone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W zamian pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach. Dodatkowo rolnicy będą opłacali za pomocników składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dzięki temu pomocnicy rolników będą mieli zapewnioną możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi obecnie 42 zł miesięcznie, a na ubezpieczenie zdrowotne 132 zł miesięcznie. Składki będą opłacane miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie trwał krócej niż miesiąc, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie będzie odpowiednio zmniejszana ponieważ, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ustało ubezpieczenie. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest miesięczna i niepodzielna, a to oznacza że rolnicy będą ją musieli opłacać w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni w danym miesiącu przez które będzie świadczona pomoc.

MRiRW nie planuje przygotowania jednolitego wzoru umowy o pomocy przy zbiorach, ponieważ podstawowe zagadnienia, które powinny zostać w niej ujęte, zostały zawarte już w ustawie. Umowa o pomocy przy zbiorach może być odpowiednio kształtowana, w zależności od potrzeb jej strony, czyli rolnika i pomocnika, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów.

