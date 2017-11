Kradzież przedmiotu o wartości powyżej 400 zł będzie przestępstwem

W dniu 7 listopada 2017 r. na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości przedstawił planowane zmiany w Kodeksie wykroczeń. Jedną z kluczowych zmian ma być zmiana progu kradzieży, który to zostanie obniżony do 400 zł. Co więcej, próg kradzieży nie będzie rósł co roku wraz ze wzrostem kwoty minimalnej. Zapowiedziano także wprowadzenie rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu oraz wydłużenie do 14 dni terminu zapłaty mandatu.