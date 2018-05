Wynagrodzenia posłów w 2018 r. - zmiany

Sejm za ustawą obniżającą uposażenia parlamentarzystów o 20 procent

Sejm uchwalił w czwartek 10 maja 2018 r. wieczorem ustawę, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu.

Za ustawą głosowało 240 posłów, 2 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 213 posłów, w tym całe klubu: PO, Nowoczesnej i PSL-UED.

Zgodnie z ustawą uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Na niezmienionym poziomie pozostaną środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju i będą one wynosić 25 procent wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (dieta parlamentarna).

Podczas czwartkowych głosowań ustawę krytykowali politycy opozycji. Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz ocenił, że PiS oszukuje ludzi mówiąc, że chce wprowadzić obniżki, aby znaleźć oszczędności.

"Gdybyście naprawdę chcieli oszczędzać, to dawno przyjęlibyście projekt Kukiz'15 obniżenia kwoty wolnej od podatku posłów do poziomu kwoty wolnej od podatku obywateli" - mówił.

"Ja oczywiście zagłosuję za obniżeniem, ja mam się z czego utrzymać, stać mnie na to, ale życzę posłom powiatowym, żeby przymierali z głodu" - dodał Kukiz.

Poseł PSL-UED Jacek Protasiewicz pytał, czy ustawa przewiduje również obniżki dla marszałków i wicemarszałków Sejmu. "Od pana marszałka oczekiwałbym deklaracji, że jeżeli tak nie jest, jeśli ustawa tego nie przewiduje, co podejrzewam, to zrzeknie się razem ze swoimi kolegami z prezydium Sejmu 20 proc. swojego uposażenia" - mówił do prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego poseł PSL-UED.

Poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński ocenił, że ustawa nie wystarczy, żeby "przykryć aferę nagrodową". "To nie wystarczy, żeby w jakiś sposób przypudrować zachłanność, krnąbrność tej władzy" - mówił.

Poseł PSL-UED Michał Kamiński wystąpił na sejmowej mównicy w skórzanej kurtce. "Ponieważ ma być skromnie, to ja się dzisiaj skromniej ubrałem i mam do pana panie marszałku pytanie - ponawiam je - czy pan znajdzie w sobie dzisiaj odwagę, aby powiedzieć, że pan także sobie i prezydium Sejmu obniży o 20 proc. uposażenie?" - pytał.