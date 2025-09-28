W 2025 r. zasiłek stały to tylko 369,9 zł przy dochodzie na osobę 700 zł. To i tak lepiej niż zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł

Przykład obliczeń: W 2025 r. w rodzinie dochód na osobę wynosi 700 zł. Zasiłek stały to 369,9 zł.(130% x 823 zł – 700 zł). 130% x 823 zł =1069.9 zł – 700 zł = 369,9 zł. To niska kwota, ale i tak wyższa niż zasiłek pielęgnacyjny 215,84 - ten nie będzie waloryzowany aż do 2028 r.

Kryteria dochodowe i obecna wartość maksymalna zasiłku stałego

W 2025 r. kryteria dochodowe dla zasiłku wzrosły do"

1) 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i

2) 823 zł dla osoby w rodzinie.

Dla porównania w 2024 r. kryteria to: 776 zł i 600 zł. W 2025 r. z 345 zł do 459 zł wzrosła również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Zasiłek stały w 2025 i 2026 r. – komu przysługuje?

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały – wysokość w 2025 r. i w 2026 r.:

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1229 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Przykład W 2025 r. w rodzinie dochód na osobę wynosi 700 zł. Zasiłek stały to 369,9 zł. (130% x 823 zł – 700 zł). 130% x 823 zł =1069.9 zł – 700 zł = 369,9 zł

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasiłek stały a świadczenie pielęgnacyjne

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

UWAGA! Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przykładowo procedura stosowania kryteriów dochodowych przez pomoc społeczną

Wyrok NSA dotyczy odmowy przyznania zasiłku celowego osobie, która ma zasiłek stały. W uzasadnieniu czytamy:

"Z kolei orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w . został zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym na okres do 31 grudnia 2021 r. i z tego tytułu został skarżącemu przyznany zasiłek stały na okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 645 zł. Decyzją z dnia 20 stycznia 2021 r. przyznano skarżącemu zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności w kwocie po 150 zł miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2021 r., natomiast decyzją z dnia 19 lipca 2021 r. zasiłek ten przyznano na kolejne miesiące – od lipca do grudnia 2021 r. W tej sytuacji Kolegium uznało, że skarżący spełnia kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku celowego. Spełnia również przesłanki niedochodowe, wynikające z art. 7 pkt 2-15 u.p.s., tj. niepełnosprawność i długotrwała choroba (skarżący cierpi m.in. cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienia wielostawowe, zaburzenia osobowości, nastawienia paranoiczne, jest po operacji bariatrycznej z powodu patologicznej otyłości)."

Rozstrzygnięcie SKO:

"W takiej sytuacji organ I instancji zasadnie odmówił skarżącemu przyznania zasiłku celowego na zakup węgla, a to ze względu na niepodejmowanie działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji finansowej, a także z uwagi na objęcie stałą i systematyczną pomocą ze środków publicznych."