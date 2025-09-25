REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Triumfują świadczenia: pielęgnacyjne i wspierające. Przegrał zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł)

Triumfują świadczenia: pielęgnacyjne i wspierające. Przegrał zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł)

25 września 2025, 11:29
[Data aktualizacji 25 września 2025, 11:29]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Niesprawiedliwie, ale zgodne z prawem. Zasiłek pielęgnacyjny wciąż 215,84 zł, a inne świadczenia przepisy podwyższyły do 4337 zł i 3386 zł.

W 2026 r. wygranymi (co do podwyżek) są:

1) świadczenie wspierające (dzięki podwyżce renty socjalnej o około 4,9%).

2) świadczenie pielęgnacyjne (podwyżka o 3%).

Przegranym jest (2026 r. to kolejny taki rok) zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 0%.

Dlaczego wygrywają świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające? Bo mają zagwarantowany ustawowy mechanizm waloryzacji – jest zapisany w ustawie i rząd szukając środków budżetowych, nie może zablokować podwyżki. Inaczej jest w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego – jego podwyżka jest uznaniowa. Rząd skorzystał z uprawnień w tym zakresie i zablokował podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.

W 2026 r. mamy:

  1. świadczenie wspierające w najwyższej wysokości rośnie do około 4 337 zł (ostateczna wartość zależy od wskaźnika waloryzacji rent i emerytur – dziś wynosi on 4,9 %);
  2. świadczenie pielęgnacyjne - 3386 zł. Podwyżka wynosi 3% i wynika z podwyżki pensji minimalnej, która 2025 roku wynosi 4666 zł. I zostanie podniesiona o 3% w 2026 r.
  3. Zasiłek pielęgnacyjny w dalszym ciągu wynosi tylko 215,84 zł. Nie ma podwyżki zasiłku – co budzi bardzo negatywne oceny nie tylko osób niepełnosprawnych – aż do 2028 r. (ostatnia podwyżka 2019 r.).

Świadczenie wspierające w 2026 r.

Wielkość podwyżki świadczenia wspierającego wstępnie wynosi 4,9%. O tyle najprawdopodobniej wzrośnie wartość renty socjalnej (od której zależy wartość świadczenia wspierającego).

Maksymalna wartość świadczenia wspierającego to 220% renty socjalnej.

Przy waloryzacji o 4,9% renta socjalna wyniesie 1970,98 zł.

Przykład

Przy tej wartości renty socjalnej w 2026 r. (dla punktów od WZON 95-100) świadczenie wspierające wyniesie aż 4337 zł.

Ostateczna wartość będzie znana w 2026 r. Waloryzacja rent i emerytur to: "wskaźnik inflacji + wskaźnik odpowiadający co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego".

Ważne

Niektórzy eksperci obawiają się, że wskaźnik waloryzacji dla 2026 roku wyniesie około 4,5%.

Zasiłek pielęgnacyjny – brak podwyżki od 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Rząd był wielokrotnie proszony o wyjaśnienie tej dziwnej sytuacji zasiłkiem pielęgnacyjnym. Rozmowa na ten temat między posłami a rządem odbywa się przy pomocy interpelacji poselskich. Posłowie – w imieniu swoich wyborców przychodzących do biur poselskich – pytają o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego, jej brak. W odpowiedzi rząd wyjaśnia, że ta podwyżka jest niezasadna gdyż od 1 stycznia 2024 roku można uzyskać świadczenie wspierające. Tyle że, beneficjenci obu tych świadczeń nie pokrywają się ze sobą. Świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I to tak znaczny, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie ubrać się, przyrządzić posiłek, pójść do sklepu albo na spacer. Dlatego to świadczenie pobiera 120 000 osób. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około jednego miliona Polaków. I są to głównie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Komu zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. przysługuje? Czy są zmiany w przesłankach dla zasiłku

Nie ma zmian w przesłankach przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. Wypłaca się je:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Identycznie bez zmian jest co do przesłanek negatywnych. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. - podwyżka

W 2026 r. dalej będą funkcjonowały obok siebie dwa świadczenia pielęgnacyjne. Kwota świadczenia jest taka sama, ale każde z nich jest adresowane do innych odbiorców:

Wariant 1. „Stare” świadczenie pielęgnacyjne jest przeznaczone także dla opiekunów osób dorosłych (z zakazem pracy dla opiekuna).

Wariant 2. „nowe” (dla rodziców i opiekunów osób poniżej 18 roku życia, opiekun może pracować).

Przykład

Zarówno dla wariantu 1 jak i wariantu 2 nowa (po zmianach waloryzacyjnych) wartość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł. Jak to obliczamy? W 2026 r. została podwyższona do 4806 zł brutto (dla porównania w 2025 r. 4666 zł brutto). W 2006 r. pensja minimalna (po przeliczeniu z 4806 zł) wynosi 3605,85 zł netto. Jest to wzrost o 3%. I taka sama podwyżka dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. Dla porównania dla 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach )

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjnie wyniesie 3386 zł. To wzrost o 99 zł. Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne wzrosło w 2025 r. (w porównaniu do 2024 r.) o 299 zł (z kwoty 2988 zł) do kwoty 3287 zł.

Przykładowy wyrok o świadczeniu pielęgnacyjnym

Źródło: Wyrok WSA w Krakowie z 2025-09-02 (sygnatura akt III SA/Kr 339/25). Link do wyroku

Sędziowie:

Ewa Michna /sprawozdawca/

Magdalena Gawlikowska

Maria Zawadzka /przewodniczący/

MOPS ustalił, że matka cierpi na cukrzycę, schorzenia kardiologiczne, nadciśnienie, miażdżycę, choroba zwyrodnieniowa, jest osobą praktycznie leżącą, ale kontaktową. Nie jest wiadome jaki będzie jej stan po wyjściu ze szpitala. MOPS i SKO uznały, że opieka nad matką nie ma charakteru tego rodzaju, ażeby zmuszała syna do definitywnej rezygnacji z podejmowania aktywności zawodowej choćby w niepełnym wymiarze czasu pracy, czy też konieczności rezygnacji odwołującego z prowadzenia i pracy w gospodarstwie rolnym biorąc pod uwagę również to, że oprócz niego jest jeszcze jego rodzeństwo (tj. cztery siostry i dwóch braci) zobowiązane do współudziału w opiece nad niepełnosprawną matką oraz istnieje możliwość uzyskania wsparcia w opiece w ramach usług opiekuńczych.

W sprawie tej MOPS zaniedbał zgromadzenia dokumentacji medycznej. Dlatego sąd orzekł ją zgromadzić i odesłał sprawę do urzędu nakazując:

W ponownym postępowaniu organ wezwie skarżącego o przedłożenie pełnej dokumentacji medycznej (kart leczenia szpitalnego zawierających epikryzę lekarską) i ponownie ustali termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, aby móc skonfrontować w obecności niepełnosprawnej matki skarżącego – jego twierdzenia o sprawowaniu opieki w domu. Brak współpracy skarżącego w uzupełnieniu dokumentacji medycznej lub ustalenia, że w istocie matka skarżącego stale przebywała w placówkach szpitalnych – zostanie oceniony przez organy pod kątem spełnienia lub niespełnienia przesłanki związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niepodejmowaniem zatrudnienia, a koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką.

Źródło: INFOR
