Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
REKLAMA
REKLAMA
Wraz ze zbliżającym się początkiem 2026 roku rośnie ilość pytań o zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Które świadczenia wzrosną i dlaczego? Czy zmienią się kryteria dochodowe? Odpowiadamy!
- Czy w 2026 r. wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej?
- Czy w 2026 r. będzie podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego?
- W przyszłym roku zamierzam ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Czy w razie otrzymania dodatku mogę stracić prawo do zasiłku z pomocy społecznej?
- Jaka będzie kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.?
- Ile wyniesie zasiłek stały w 2026 roku?
- W tym roku nie otrzymałam zasiłku rodzinnego i dodatku na rehabilitację 9-letniego dziecka z niepełnosprawnością. Czy w 2026 r. kryteria wzrosną progi dochodowe dla świadczeń rodzinnych?
Czy w 2026 r. wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej?
Jeśli przepisy się nie zmienią, to kryteria dochodowe w 2026 r. będą takie same jak w roku 2025. Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wyniesie zatem 823 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł. Częstotliwość możliwej podwyżki progów dochodowych wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi przepisami, co trzy lata przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów, na podstawie której Rada Ministrów podejmuje decyzję o podwyższeniu progów dochodowych bądź pozostawieniu ich na dotychczasowym poziomie. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2024 r. Wówczas podniesiono kryteria dochodowe, a nowe progi obowiązują od 1 stycznia 2025 r.
REKLAMA
REKLAMA
Kolejna możliwa podwyżka przypadałaby zatem dopiero od roku 2028 r. Warto nadmienić, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą systemu pomocy społecznej. Obecnie nie wiemy jednak jaki byłby kształt tych zmian i od kiedy mogłyby obowiązywać.
Progi dochodowe obowiązują w przypadku takich świadczeń jak m.in. zasiłek stały, celowy i okresowy.
Czy w 2026 r. będzie podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego?
Nie, w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 215,84 zł. Najbliższa możliwa, ale nieobowiązkowa podwyżka przypada na rok 2027.
REKLAMA
Z informacji rządu wynika, iż w najbliższym czasie nie są planowane zmiany w zasadach dotyczących weryfikacji kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych. „Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą funkcjonujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, dotyczących zasad weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego” – poinformowała w wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 w sprawie niskiej kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Odpowiedź wpłynęła do Sejmu 28 sierpnia 2025 r.
W przyszłym roku zamierzam ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Czy w razie otrzymania dodatku mogę stracić prawo do zasiłku z pomocy społecznej?
Świadczenia, które nie są wliczane do dochodu wymienia szczegółowo ustawa o pomocy społecznej. Dodatek mieszkaniowy nie został wyłączony z dochodu, podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny, dlatego świadczenia te mogą one wpłynąć na prawo do zasiłku. To czy tak rzeczywiście się stanie zależy od tego ile wynosi taki dodatek i jakie jeszcze inne dochody uzyskuje osoba wnioskująca o zasiłek. W każdym przypadku dochód ustalany jest indywidualnie.
Jaka będzie kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.?
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie w 2026 r. będzie wynosiło 4806 zł. To oznacza, iż świadczenie pielęgnacyjne w przyszłym roku wzrośnie o 99 zł do kwoty 3386 zł. Świadczenie pielęgnacyjne jest bowiem co roku waloryzowane w oparciu o wzrost minimalnej pensji. Oficjalną kwotę obowiązującą w przyszłym roku poznamy do 15 listopada 2024 r. W tym terminie powinno zostać opublikowane odpowiednie obwieszczenie w Monitorze Polskim.
Ile wyniesie zasiłek stały w 2026 roku?
Kwotę zasiłku stałego ustala się indywidualnie w oparciu o aktualne kryterium dochodowe i osiągnięty dochód. Maksymalny zasiłek stały od 1 stycznia 2025 r. wynosi 1229 zł i – jeśli przepisy się nie zmienią – nie wrośnie w roku 2026.
W tym roku nie otrzymałam zasiłku rodzinnego i dodatku na rehabilitację 9-letniego dziecka z niepełnosprawnością. Czy w 2026 r. kryteria wzrosną progi dochodowe dla świadczeń rodzinnych?
W 2026 r. kryteria dochodowe do zasiłku rodzinnego nie wzrosną. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, to taki próg dochodowy wynosi 764 zł (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę). W przypadku przekroczenia kryterium, stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w wieku 9 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności również w przyszłym roku będzie wynosił 110 zł miesięcznie.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214);
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2024 r., poz. 1238).
Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA