Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]

Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]

23 września 2025, 08:15
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zasiłki i świadczenia z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami 2026
Zasiłki i świadczenia z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami 2026
Wraz ze zbliżającym się początkiem 2026 roku rośnie ilość pytań o zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Które świadczenia wzrosną i dlaczego? Czy zmienią się kryteria dochodowe? Odpowiadamy!

Czy w 2026 r. wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej?

Jeśli przepisy się nie zmienią, to kryteria dochodowe w 2026 r. będą takie same jak w roku 2025. Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wyniesie zatem 823 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł. Częstotliwość możliwej podwyżki progów dochodowych wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi przepisami, co trzy lata przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów, na podstawie której Rada Ministrów podejmuje decyzję o podwyższeniu progów dochodowych bądź pozostawieniu ich na dotychczasowym poziomie. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2024 r. Wówczas podniesiono kryteria dochodowe, a nowe progi obowiązują od 1 stycznia 2025 r.

Kolejna możliwa podwyżka przypadałaby zatem dopiero od roku 2028 r. Warto nadmienić, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą systemu pomocy społecznej. Obecnie nie wiemy jednak jaki byłby kształt tych zmian i od kiedy mogłyby obowiązywać.

Progi dochodowe obowiązują w przypadku takich świadczeń jak m.in. zasiłek stały, celowy i okresowy.

Czy w 2026 r. będzie podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego?

Nie, w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 215,84 zł. Najbliższa możliwa, ale nieobowiązkowa podwyżka przypada na rok 2027.

Z informacji rządu wynika, iż w najbliższym czasie nie są planowane zmiany w zasadach dotyczących weryfikacji kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych. „Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą funkcjonujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, dotyczących zasad weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego” – poinformowała w wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 w sprawie niskiej kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Odpowiedź wpłynęła do Sejmu 28 sierpnia 2025 r.

W przyszłym roku zamierzam ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Czy w razie otrzymania dodatku mogę stracić prawo do zasiłku z pomocy społecznej?

Świadczenia, które nie są wliczane do dochodu wymienia szczegółowo ustawa o pomocy społecznej. Dodatek mieszkaniowy nie został wyłączony z dochodu, podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny, dlatego świadczenia te mogą one wpłynąć na prawo do zasiłku. To czy tak rzeczywiście się stanie zależy od tego ile wynosi taki dodatek i jakie jeszcze inne dochody uzyskuje osoba wnioskująca o zasiłek. W każdym przypadku dochód ustalany jest indywidualnie.

Jaka będzie kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie w 2026 r. będzie wynosiło 4806 zł. To oznacza, iż świadczenie pielęgnacyjne w przyszłym roku wzrośnie o 99 zł do kwoty 3386 zł. Świadczenie pielęgnacyjne jest bowiem co roku waloryzowane w oparciu o wzrost minimalnej pensji. Oficjalną kwotę obowiązującą w przyszłym roku poznamy do 15 listopada 2024 r. W tym terminie powinno zostać opublikowane odpowiednie obwieszczenie w Monitorze Polskim.

Ile wyniesie zasiłek stały w 2026 roku?

Kwotę zasiłku stałego ustala się indywidualnie w oparciu o aktualne kryterium dochodowe i osiągnięty dochód. Maksymalny zasiłek stały od 1 stycznia 2025 r. wynosi 1229 zł i – jeśli przepisy się nie zmienią – nie wrośnie w roku 2026.

W tym roku nie otrzymałam zasiłku rodzinnego i dodatku na rehabilitację 9-letniego dziecka z niepełnosprawnością. Czy w 2026 r. kryteria wzrosną progi dochodowe dla świadczeń rodzinnych?

W 2026 r. kryteria dochodowe do zasiłku rodzinnego nie wzrosną. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, to taki próg dochodowy wynosi 764 zł (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę). W przypadku przekroczenia kryterium, stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w wieku 9 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności również w przyszłym roku będzie wynosił 110 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2024 r., poz. 1238).

Źródło: INFOR
