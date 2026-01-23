REKLAMA

E-doręczenia – cyfrowy list polecony zamiast awiza [Gość Infor.pl]

E-doręczenia – cyfrowy list polecony zamiast awiza [Gość Infor.pl]

23 stycznia 2026, 11:53
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Kinga Dobrzańska Poczta Polska
Kinga Dobrzańska Poczta Polska
INFOR

E-doręczenia to jedna z większych zmian w komunikacji obywateli, firm i urzędów. Choć nazwa może brzmieć technicznie, w praktyce chodzi o coś bardzo konkretnego: cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Taki, który ma pełną moc prawną i nie wymaga wizyty na poczcie. Czym dokładnie są e-doręczenia, kto musi z nich korzystać i co to oznacza w praktyce?

Czym są e-doręczenia?

Najprościej mówiąc, e-doręczenia to cyfrowy list polecony. Taki sam, jaki do tej pory nadawaliśmy w placówce pocztowej, z potwierdzeniem nadania i odbioru, tylko że w wersji elektronicznej.

Różnica polega na formie. Zamiast papieru mamy wiadomość wysyłaną przez specjalną skrzynkę, a zamiast żółtej zwrotki – elektroniczne dowody, które mają taką samą skuteczność prawną jak dokumenty papierowe.

To nie jest zwykły e-mail. Każde nadanie i każde doręczenie są rejestrowane, a nadawca i odbiorca mają potwierdzoną tożsamość.

Jak wygląda adres do e-doręczeń?

Adres do e-doręczeń nie przypomina klasycznego adresu e-mail. To unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, który zastępuje imię, nazwisko, nazwę instytucji, ulicę i kod pocztowy.

Każdy adres jest przypisany do konkretnego podmiotu:

  • osobny dla obywatela,
  • osobny dla firmy,
  • osobny dla urzędu lub instytucji publicznej.

Dzięki temu wiadomo dokładnie, kto wysyła i kto odbiera korespondencję.

Jak założyć skrzynkę do e-doręczeń?

Dla obywateli i podmiotów publicznych wszystko odbywa się przez stronę gov.pl. Wystarczy wypełnić prosty wniosek, potwierdzić swoją tożsamość i wysłać zgłoszenie. Adres jest nadawany automatycznie, a użytkownik aktywuje go do korzystania.

Warto podkreślić, że dla obywateli założenie skrzynki jest obecnie dobrowolne.

Kto musi korzystać z e-doręczeń?

Obowiązek korzystania z e-doręczeń jest wprowadzany etapami:

  • Urzędy publiczne – od stycznia 2026 roku muszą stosować e-doręczenia w komunikacji z obywatelami i firmami. Dotyczy to m.in. urzędów skarbowych, ZUS-u, gmin, ministerstw, szkół i innych jednostek publicznych.
  • Przedsiębiorcy – część firm została objęta obowiązkiem już wcześniej, a od października bieżącego roku katalog ten zostanie rozszerzony o podmioty wpisane do CEIDG i KRS.
  • Obywatele – nie mają obowiązku posiadania adresu do e-doręczeń. Mogą z niego korzystać dobrowolnie.

Ciekawostką jest to, że mimo braku obowiązku, większość założonych skrzynek należy właśnie do obywateli. Obecnie działa ich już około 2,5 miliona.

Co jeśli nie mam skrzynki, a urząd wyśle pismo?

W takiej sytuacji nic się nie komplikuje. Poczta Polska realizuje tzw. usługę hybrydową. Urząd wysyła pismo elektronicznie, a Poczta drukuje je, kopertuje i doręcza w formie papierowej przez listonosza – dokładnie tak jak dotychczas.

Dla obywatela bez skrzynki e-doręczeń oznacza to brak zmian w odbiorze korespondencji.

Skąd wiadomo, że przyszło pismo?

Jeśli masz aktywną skrzynkę do e-doręczeń, otrzymasz zwykłe powiadomienie e-mailowe z informacją, że czeka na Ciebie przesyłka. Treść pisma nie trafia na maila – mail jest tylko sygnałem, że trzeba się zalogować do skrzynki.

Masz 14 dni na odbiór. Po tym czasie pismo z urzędu uznaje się za skutecznie doręczone, nawet jeśli nie zostało otwarte – dokładnie tak jak w przypadku tradycyjnego awiza.

Dlaczego nie wystarczy zwykły e-mail?

Zwykła poczta elektroniczna nie daje skutków prawnych. Nawet jeśli zaznaczymy opcję „potwierdzenie odczytu”, jest to jedynie informacja, a nie dowód w rozumieniu prawa.

E-doręczenia zapewniają:

  • potwierdzenie nadania i doręczenia,
  • jednoznaczną identyfikację nadawcy i odbiorcy,
  • bezpieczeństwo i poufność korespondencji,
  • skutki prawne identyczne jak przy liście poleconym.

Jaka jest rola Poczty Polskiej?

Poczta Polska pełni rolę tzw. trzeciej strony zaufanej. Odpowiada za przyjęcie przesyłki, jej doręczenie oraz wystawienie dowodów potwierdzających datę i godzinę nadania oraz odbioru.

To gwarancja, że korespondencja nie krąży w zamkniętym systemie jednego urzędu, ale w niezależnej, bezpiecznej infrastrukturze spełniającej wysokie standardy ochrony danych i tajemnicy korespondencji.

Czy ktoś czyta te pisma?

Nie. Zarówno w wersji elektronicznej, jak i w usłudze hybrydowej, drukowanie i kopertowanie odbywa się automatycznie. Poczta nie ma wglądu w treść korespondencji. Zachowana jest pełna poufność – tak jak przy tradycyjnych listach.

Ile to kosztuje?

  • Korespondencja z urzędami – dla obywateli i firm jest bezpłatna.
  • E-polecone między firmami lub osobami prywatnymi – kosztuje obecnie 2,20 zł brutto za przesyłkę.

To w praktyce cyfrowy odpowiednik znaczka na list polecony.

Czy wszystkie urzędy już wysyłają e-doręczenia?

Prawie wszystkie. Wyjątkiem są sądy i prokuratura – dla nich obowiązek korzystania z e-doręczeń zacznie obowiązywać dopiero od października 2029 roku.

Poza tym wyjątkiem, administracja publiczna powinna już komunikować się cyfrowo z tymi obywatelami i firmami, którzy posiadają aktywny adres do e-doręczeń.

E-doręczenia nie są nową „skrzynką na wszystko”, ale bezpiecznym, prawnym kanałem do ważnej korespondencji. Zastępują list polecony, oszczędzają czas i eliminują wizyty na poczcie, a jednocześnie zachowują wszystkie procedury znane z tradycyjnych doręczeń.

Dla urzędów to obowiązek, dla firm coraz częściej konieczność, a dla obywateli – wygodna opcja, z której coraz więcej osób już korzysta.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

