We Włoszech 44 tys. kobiet zrezygnowało w zeszłym roku z pracy po urodzeniu dziecka

W końcu jest pełna jasność co do niedziel handlowych w grudniu. Ustawa rozstrzygająca zakaz handlu w Wigilię oraz ustanawiająca handlową niedzielę na najbliższą czyli 10 grudnia – i to nie do 14.00, ale na zasadach jak każda inna niedziela handlowa – daje możliwość zaplanowania zakupów, w tym związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.