500 plus a prawo do innych świadczeń

Osoby, którym przyznano świadczenie wychowawcze, popularnie nazywane 500 plus, często zastanawiają się czy nie utracą innych świadczeń. Okazuje się jednak, iż pobieranie 500 zł na dziecko pozostaje bez wpływu na kluczowe formy wsparcia dla rodzin.

500 plus a zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń rodzinnych, których otrzymanie uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Kwoty otrzymane z tytułu świadczenia wychowawczego nie są wliczane do dochodu. Rodzina, która otrzyma świadczenie 500 plus nie straci zatem prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków.

Podobnie jest z pozostałymi świadczeniami rodzinnymi, które zależą od kryterium dochodowego. Uzyskanie świadczeń 500 plus nie ma więc wpływu na becikowe czy specjalny zasiłek opiekuńczy.

500 zł na dziecko a świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie wychowawcze nie ma wpływu na przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zastosowanie ma tu bowiem definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze a dodatek mieszkaniowy

Jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza przykładowo zasiłków pielęgnacyjnych czy zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Co istotne, świadczenie wychowawcze również nie jest wliczane do dochodu.

Zasiłek stały i inne świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłek stały, okresowy oraz celowy przyznawane są osobom spełniającym kryteria dochodowe. Wyjątkiem jest tu zasiłek celowy przyznawany bez względu na dochód osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Do dochodu, który gmina bierze pod uwagę, przyznając świadczenia nie wlicza się świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze

Obecnie przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie 500 plus bez względu na dochód przysługuje dopiero na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Zgodnie z zapowiedziami rządu ma to się zmienić. Pierwsze wnioski o wypłatę świadczeń na każde dziecko będzie można złożyć od 1 lipca w formie elektronicznej, a w formie papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.