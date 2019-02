Zasiłek rodzinny 2019 - wysokość, dokumenty, wniosek

Zasiłek rodzinny na utrzymanie dziecka

Zasiłek rodzinny jednym ze świadczeń rodzinnych, mających na celu pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Świadczenie przysługuje co do zasady do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia. Jeżeli jednak dziecko uczy się w szkole, to zasiłek przysługuje do ukończenia przez nie 21. roku życia. Na dziecko, które kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie można otrzymać do ukończenia przez nie 24. roku życia.

reklama reklama

Polecamy: Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Osobami uprawnionymi do zasiłku są:

rodzice, jedno z rodziców albo opiekun prawny dziecka;

opiekun faktyczny dziecka

osoba ucząca się

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego w 2019 r.

Ważna jest sytuacja dochodowa.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 674 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Zasada „złotówka za złotówkę” przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

Zasada ta obowiązuje od 2016 r. i umożliwia otrzymanie zasiłku rodzinnego w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego. Gdy dochód zostanie przekroczony o kwotę kryterium dochodowego pomnożoną przez liczbę członków rodziny ubiegającej się o zasiłek, to świadczenia przysługują w wysokości obniżonej o kwotę przekroczenia. Ważne, by dochód rodziny nie był wyższy niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym.

Kwota zasiłku rodzinnego

Wysokość świadczenia jest uzależniona od wieku dziecka. Na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia przysługuje zasiłek w kwocie 95 zł. Na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia można otrzymać 124 zł. Na dziecko pełnoletnie do ukończenia 24. roku życia przysługuje kwota 135 zł.

Ponadto, do zasiłku rodzinnego przyznawane są dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka -1000,00 zł;

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;

- samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;