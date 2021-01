Bon turystyczny - termin przedłużony?

O pracach nad wydłużeniem działania bonu turystycznego na sejmowej komisji kultury fizycznej mówił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. "Bon miał wspierać i wspiera branżę turystyczną, oczywiście przez to, że od wielu miesięcy miejsca noclegowe są zamknięte. Korzystanie z tych bonów jest znacznie mniejsze niż się spodziewaliśmy, ale w tym zakresie pracujemy na rozwiązaniami wydłużającymi w czasie działanie bonu" - cytuje wiceministra PAP.

Bon turystyczny na PUE ZUS

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce w pełni wykorzystanych zostało niewiele ponad 1 mln bonów na ponad 4 mln dostępnych dla rodzin z dziećmi. Bonem można płacić w 20 955 miejscach związanych z turystyką.

- Wygenerowanie bonu jest bardzo łatwe pod warunkiem, że założyło się już swoje indywidualne konto na naszej platformie internetowej PUE ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił polecam nasza instrukcję i film, z którymi samodzielne założenie konta jest proste – dodaje.

Film znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=87dOhr5KbA4&feature=youtu.be

Na PUE ZUS bon znajdziemy w zakładce "Ogólny". W menu bocznym należy wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon jest udostępniany na podstawie danych, pochodzących z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 plus.

Bon turystyczny - do kiedy jest ważny?

Obecnie obowiązują przepisy, zgodnie z którymi prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r. Nie uniemożliwia to jednak korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, w przypadku gdy płatność za nią dokonana za pomocą bonu nastąpiła do 31 marca 2022 r.

Bon nie podlega wymianie na gotówkę. Przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością bon wynosi 1000 zł.

Źródło: Infor.pl, PAP, ZUS

