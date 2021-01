Co to jest bon turystyczny?

Bon turystyczny jest świadczeniem, które z jednej strony ma wspomóc rodziny w zapewnieniu im wypoczynku, z drugiej zaś stanowić wsparcie dla branży turystycznej w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Świadczenie w formie bonu przysługuje na jedno dziecko, na które przyznano świadczenie wychowawcze (500 plus), w wysokości 500 zł. Na dziecko niepełnosprawne przyznaje się jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Oznacza to, iż na dziecko niepełnosprawne łącznie można uzyskać wsparcie w kwocie 1000 zł.





Zasady przyznawania świadczenia określa ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie z jej przepisami Polskim Bonem Turystycznym jest dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Jak działa bon turystyczny?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż bon nie jest wypłacany w formie gotówki i nie podlega wymianie na gotówkę. Jest to dokument elektroniczny, który ma unikalny 16-cyfrowy numer. Z bonu dowiemy się komu przysługuje świadczenie i w jakiej kwocie.

Za pomocą bonu można dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka.

Płacić można wielokrotnie aż do wyczerpania wysokości przysługującego świadczenia.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o bon turystyczny publikuje na swojej stronie internetowej Polska Organizacja Turystyczna. Działa również specjalna infolinia pod numerem telefonu: 22 11 22 111.

Gdzie można wykorzystać bony wakacyjne?

Za pomocą bonu turystycznego rodzice mogą opłacić wakacje na terenie kraju. Nie przysługuje on na wyjazdy zagraniczne.

Bon można wykorzystać w przypadku usług hotelarskich, a także imprez turystycznych realizowanych przez przedsiębiorców turystycznych lub organizacje pożytku publicznego.

Przykładowo imprezą taką są kolonie dla dzieci. W przypadku usług hotelarskich rodzice do wyboru mają nie tylko hotele, ale również gospodarstwa agroturystyczne czy pensjonaty.

Obecnie realizacja bonu turystycznego jest możliwa również bez noclegu pod warunkiem skorzystania z minimum dwóch usług.

Aktualną listę zarejestrowanych podmiotów, które mają prawo do przyjmowania płatności za pomocą bonu można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Organizacji turystycznej (POT).

Jak uzyskać bon turystyczny?

Do uzyskania bonu turystycznego niezbędne jest posiadanie konta na platformie PUE ZUS.

Samo wygenerowanie bonu nie jest trudne. W PUE ZUS należy odnaleźć zakładkę „Ogólny", a następnie wejść w kolejną „Polski Bon Turystyczny". Kolejnym krokiem jest wybranie zakładki „Mój bon".

Bon turystyczny przysługuje osobie, mającej w dniu 18 lipca 2020 r. przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, potocznie nazywanego 500 plus oraz osobie, której to prawo zostanie przyznane między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Rodzice, którzy jeszcze nie wnioskowali o 500 plus na nowonarodzone dziecko powinni zatem pamiętać o dokonaniu tych formalności.

To właśnie na podstawie danych, pochodzących z jednostek wypłacających świadczenie wychowawcze bon jest udostępniamy na PUE ZUS.

Rodzic dziecka z niepełnosprawnością, który ubiega się o dodatkowe świadczenie, składa przy pomocy kreatora w PUE ZUS oświadczenie i dołącza do tego odpowiednie orzeczenie.

Jak płacić bonem turystycznym?

Aby płacić bonem turystycznym, należy aktywować go na PUE ZUS. Aktywacja polega na uzupełnieniu danych: aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. Otrzymamy wówczas drogą mailową kod obsługi płatności. Kod ten można również sprawdzić w zakładce „Mój bon”. Po podaniu kodu podczas płatności, powinniśmy otrzymać na numer telefonu komórkowego SMS z kodem potwierdzającym płatność.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie z dniem 31 marca 2022 r. Prawo umożliwia jednak realizację usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, jeżeli zapłacono za nie bonem do 31 marca 2022.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1262, ost. zm. 1262)