Wniosek świadczenie dobry start tylko on-line?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na II kwartał 2021 r. Co się zmieni?

Obsługa świadczenia dobry start przez ZUS

Organem obsługującym świadczenie dobry start ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas przyznawaniem świadczeń zajmowały się gminy i powiaty.

reklama reklama



Wniosek o świadczenie dobry start tylko elektronicznie

Obowiązujące przepisy umożliwiają rodzicom składania wniosków o świadczenie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Projekt zakłada wyłączenie wniosków w formie papierowej i pozostawienie wyłącznie możliwości składanie wniosku przez systemy teleinformatyczne.

Wypłata w formie bezgotówkowej

Planowane zmiany mają również na celu odejście od wypłaty świadczeń w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłaty w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, iż zmiany te spowodują znaczącą redukcję kosztów obsługi.

„W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie” – czytamy na stronach KPRM.

Świadczenie dobry start, czyli 300+

Świadczenie w ramach programu „Dobry start” wypłacane jest od 2018 r. Przysługuje ono w związku z rozpoczęcie roku szkolnego. Wsparcie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko.

Jak informuje resort rodziny, obecnie z programu korzysta ok. 4,45 mln dzieci.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1343);

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”