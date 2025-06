Wypłata 800 plus do końca sierpnia z wyrównaniem 2400 zł

Osoby, które złożą wniosek o 800 plus w czerwcu 2025 r., otrzymają świadczenie do końca sierpnia z wyrównaniem za lipiec i czerwiec. Kiedy najlepiej składać wnioski o świadczenie wychowawcze? Ile wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy wpłynęło do ZUS?

Wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2025-2026

4 088 821 wniosków o 800 plus otrzymał ZUS na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Wniosków przysłanych z zagranicy jest 1810. Można jeszcze składać wnioski o świadczenie. Termin złożenia wniosku ma wpływ na termin wypłaty 800 plus. Wypłata świadczenia następuje zawsze na konto bankowe. Nie ma wypłat w postaci gotówki.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o 800 plus?

Najlepiej zawsze jest złożyć wniosek do końca kwietnia, ponieważ wypłata następuje bez żadnej przerwy, a więc jak co miesiąc rodzice otrzymują świadczenie także w czerwcu 2025 r. Natomiast złożenie wniosku już w maju oznacza wydłużenie czasu na wypłatę przez ZUS do końca lipca 2025 r. wraz z wypłatą 800 plus za lipiec. Świadczeniobiorca otrzyma wówczas 1600 zł jednocześnie czyli nie straci żadnych pieniędzy, ale zostanie opóźniona wypłata.

Wniosek o 800 plus w czerwcu - kiedy wypłata świadczenia?

Analogicznie do powyżej opisanego przypadku złożenie wniosku w czerwcu 2025 r. oznacza wypłatę do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za lipiec i czerwiec. Świadczeniobiorca będzie miał więc dwa miesiące bez 800 plus. W sierpniu otrzyma na raz 2400 zł za trzy miesiące.

Wniosek o 800 plus w lipcu i później bez wyrównania

W najgorszej sytuacji będą osoby, które są uprawnione do 800 plus na nowy okres świadczeniowy od czerwca, a złożą wniosek dopiero w lipcu lub później. Zgodnie z przepisami prawa przepadnie im świadczenie za poprzednie miesiące, licząc od czerwca. Składając wniosek w lipcu, traci się 800 zł za czerwiec. Składając wniosek dopiero w sierpniu, utraci się 1600 zł (po 800 zł a czerwiec i lipiec). Zasadą jest, że od lipca świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku, a więc ZUS nie wypłaca wyrównania.

Oczywiście nie dotyczy to nowych rodziców czyli takich, którym dopiero urodziło się dziecko. Takie osoby mają 3 miesiące od dnia narodzin. Złożenie wniosku w ciągu tego okresu oznacza wypłatę 800 plus z wyrównaniem.

Gdzie składać wniosek o 800 plus?

Gdzie składa się wniosek o 800 plus? O świadczenie wychowawcze można ubiegać się tylko elektronicznie: