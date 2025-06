W czerwcu 2025 r. będzie miała miejsce podwójna wypłata 800 plus, w jednym dniu. Jak tylko pojawił się ten komunikat ZUS, to wielu Polaków myślało, że w czerwcu będzie przysługiwało 1600 zł plus na dziecko, bo właśnie będzie miała miejsce jednoczesna wypłata dwóch transz 800 plus. Wyjaśniamy dla kogo, dlaczego i jakie są zasady wypłaty w tym miesiącu.

Czy świadczenie 800 plus zachęca do posiadania potomstwa, jak miało to być w założeniu - no raczej nie, bo koszty utrzymania dziecka (wraz z ogólnym kosztem życia) wciąż wzrasta. Jednak pewne jest to, że w 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. W 2023 r. było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

Dla kogo 800 plus?

Nie wydaje się, że są jeszcze osoby, które by tego nie wiedziały, ale przypomnijmy: świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Istotne jest jednak to, że wprowadzono pewne kryterium od 1 czerwca 2025 r. - obowiązek uczęszczania do polskiej szkoły. Szczegóły w artykule poniżej. Siłą rzeczy wiążą się z tym zmiany w zasadach wypłaty świadczenia 300 plus.

1600 zł plus na dziecko w czerwcu 2025 r. - bo jednoczesna wypłata dwóch transz 800 plus? ZUS wyjaśnia dlaczego nie

800 plus: od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

Zaczął się już nowy okres świadczeniowy 800 plus, który potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Co istotne, o czym wciąż nie wielu pamięta - formularze są przyjmowane tylko elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo – na rachunek bankowy.

Ważne Co ciekawe, w czerwcu świadczenie 800 plus Zakład Ubezpieczeń Społecznych - odpowiedzialny za realizację świadczenia - wyśle - w ramach ww. nowego rozliczenia - dwie wypłaty jednocześnie. W głowach rodziców zapalił się zielona lampka, gdy tylko przeczytali tą informację, że dwie wypłaty jednocześnie oznaczają razem 1600 zł na dziecko. No nie jest tak. Chodzi o to, że świadczenia przekazywane są na konta odbiorców w 10 terminach w ciągu miesiąca. To powoduje, że na koniec czerwca wysłane zostaną dwie wypłaty jednocześnie.

Kiedy wypłaty 800 plus w czerwcu 2025 r.?

W czerwcu 2025 r. świadczenie 800 plus wypłacane jest w 10 terminach w miesiącu. Jeśli termin wypada w dzień wolny od pracy, ZUS wysyła pieniądze wcześniej. I właśnie ta zasada jest kluczem do odpowiedzi na wątpliwości rodziców co do wypłaty świadczenia1600 zł plus w czerwcu, które rzecz jasna nie będzie miało miejsca, przysługuje standardowo 800 plus.

Jak podaje Interia: "W terminarzu na maj 2025 w przypadku trzech terminów dojdzie do przesunięcia terminu wypłaty świadczenia. Do szczególnej sytuacji dojdzie pod koniec czerwca, w piątek 20. dnia miesiąca. Wówczas dojdzie do dwóch wypłat naraz, gdy ZUS wyśle pieniądze osobom przypisanym do otrzymywania świadczenia 20. dnia miesiąca i 22. dnia miesiąca.

2 czerwca (poniedziałek),

4 czerwca (środa),

7 czerwca (sobota - wypłata wcześniej w piątek 6 czerwca),

9 czerwca (poniedziałek),

12 czerwca (czwartek),14 czerwca (sobota - wypłata wcześniej w piątek 13 czerwca),

16 czerwca (poniedziałek),18 czerwca (środa),

20 czerwca (piątek),

22 czerwca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 20 czerwca)".