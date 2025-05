Nowy okres świadczeniowy 800 plus od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. ZUS przyznał już świadczenia na 5 mln 518,5 tys. dzieci [świadczenie wychowawcze]

1 lutego 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął zbieranie wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Przyznano już świadczenia na ponad 5 mln 518,5 tys. dzieci. Co w przypadku, gdy wniosek o 800 plus złoży się w czerwcu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał redakcji infor.pl, że w okresie od lutego do kwietnia 2025 r. liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. wyniosła 3 mln 753,2 tys. Najczęściej, świadczeniobiorcy składali wnioski za pośrednictwem banku/SKOKu. Tak złożonych wniosków ZUS otrzymał 2 mln 231,7 tys. Na drugim miejscu znalazł się portal PUE - 1 mln 464,4 tys., a na trzecim, aplikacja PIU MPiPS (emp@tia) - 57,1 tys. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. wyniosła 5 mln 518,5 tys.

800 plus dla kogo?

Świadczenie wychowawcze (800 plus) przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. 800 plus może pobierać matka, ojciec lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka. Wystąpić o nie mogą także opiekunowie prawni dziecka., rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Należy pamiętać, że zmianie uległy zasady przyznawania świadczenia na dzieci z Ukrainy. Chodzi o realizowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

800 plus: wniosek, do kiedy wypłata?

Złożenie wniosku między 1 lutego a 30 czerwca 2025 r. oznacza, że ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie wychowawcze za nowy okres świadczeniowy. Jednak należy pamiętać, że nie w każdym przypadku będzie zachowana miesięczna ciągłość wypłat. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należało złożyć do 30 kwietnia 2025 r. Osoby, które złożyły wnioski w tym terminie, mogą spodziewać się wypłat świadczenia na nowy okres świadczeniowy do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku od 1 maja do 31 maja 2025 r. skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem za czerwiec, ale w terminie do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku do 30 czerwca 2025 r. (ostatni termin na otrzymanie wypłaty z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r.) skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r.