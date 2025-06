Świadczenie 800 plus bez względu na dochód. Wniosek po 1 czerwca 2025 r. - wypłata do 31 sierpnia 2025 r. Od w czerwca 2025 r. 800 plus po spełnieniu obligatoryjnego kryterium. ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia

Świadczenie wychowawcze, znane powszechnie jako 800 plus, przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia – bez względu na dochody rodziny. 1 czerwca 2025 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy. Co się zmieniło?

O środki mogą ubiegać się zarówno rodzice biologiczni (matka lub ojciec), jak i opiekunowie dziecka. W gronie uprawnionych znajdują się również opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek: opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i domów pomocy społecznej.

Od nowego okresu świadczeniowego 800 plus po spełnieniu obligatoryjnego kryterium

W 2025 roku istotnej zmianie uległy zasady przyznawania świadczenia dla dzieci pochodzących z Ukrainy. Aby uzyskać prawo do 800 plus, muszą one realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższych artykułach.

Złożenie wniosku a wypłata 800 plus

Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca 2025 roku. Wnioski można składać cały czas, jednak należy pamiętać, że termin złożenia dokumentów ma wpływ na termin wypłaty oraz ciągłość świadczenia.

Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2025 r. Osoby, które tego dopilnowały, mogą spodziewać się wypłaty świadczenia na nowy okres najpóźniej do 30 czerwca 2025 r.

Wnioski złożone od 1 do 31 maja 2025 r. zostaną rozpatrzone z wyrównaniem za czerwiec, ale wypłata nastąpi do 31 lipca 2025 r.

Ostateczny termin, który umożliwia otrzymanie świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca, to 30 czerwca 2025 r. W tym przypadku ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2025 r.

Urodzenie dziecka w 2025 r. a wypłata 800 plus

W przypadku dzieci nowo narodzonych – wniosek można złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wtedy też otrzyma się świadczenie od dnia urodzenia dziecka. Tak samo jest w przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Jeżeli dziecko urodziło się do 31 maja 2025 r. należy złożyć dwa wnioski. Jeden na stary okres świadczeniowy ( od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) oraz drugi, na nowy okres świadczeniowy ( od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.).

Świadczenie 800 plus: kiedy nie przysługuje?

Wyżej został opisany dodatkowy obowiązek, który musi zostać spełniony przez dzieci z Ukrainy, by ich opiekunowie otrzymywali na nie świadczenie wychowawcze. Jednakże należy pamiętać, że są też inne warunki, które wykluczają z możliwości pobierania świadczenia 800 plus. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadku, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie. Chodzi o młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową itp. Świadczenie nie przysługuje także w momencie, gdy pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko. W momencie, gdy rodzicowi, lub członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego – świadczenie wychowawcze nie przysługuje. Nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii.

ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia na nowy okres świadczeniowy

W przesłanej we wtorek, 3 czerwca 2025 r. informacji prasowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że rozpoczął wypłatę świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy. Łącznie w tym tygodniu wypłacimy świadczenia w wysokości 1 mld 379 mln zł dla ponad 1,7 mln dzieci. Dotychczas przyjęliśmy ponad 4,1 mln wniosków na blisko 6,5 mln dzieci. Obsługa wniosków jest realizowana na bieżąco – przekazał wiceprezes ZUS Mariusz Jedynak.

Świadczenie 800 plus: wniosek

Świadczenie 800 plus: wniosek